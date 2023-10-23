https://ukraina.ru/20231023/1050399352.html

Ближний Восток: место, где все – заложники

Ближний Восток: место, где все – заложники - 23.10.2023 Украина.ру

Ближний Восток: место, где все – заложники

Ежедневно и ежечасно из Газы приходят новости, с которыми можно поздравить всех, кто так долго и настойчиво этого добивался – людей всех гражданств и национальностей, проклинавших арабов Газы и требовавших мести за жертвы ХАМАС

2023-10-23T12:10

2023-10-23T12:10

2023-10-23T12:10

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Дьявол наконец услышал их мольбы, потому что не мог не услышать этого сатанинского воя.Всем было понятно, что сегодняшние погибшие (если из кусков человеческих тел возможно продолжать складывать цифры) были приговорены заранее, вместе с остальными жителями Газы – с теми, кого пока в силу ряда случайных обстоятельств, типа погодных условий и визитов иностранных лидеров, пока не убили, но в ближайшие дни обязательно убьют. Готовый к работе крематорий для унтерменшей называется сегодня Газа, и Ближний Восток будет задыхаться от его дыма.Все "стратегические партнеры" североамериканской империи – от Украины до Израиля – прекрасно понимают специфику своей работы, постепенно превращая весь остальной мир в Газу или Донбасс, где доведенные до отчаяния люди должны быть превращены в повстанцев или террористов, чтобы верховный жрец кровавого планетарного театра под улюлюканье зомбированной прессой толпы дал приказ о включение печи крематория.С противоположных сторон звучат в основном одинаково людоедские аргументы, которые нет смысла комментировать. С одной стороны, навязывается абсурдный математический выбор между Пиночетом и Пол Потом, а с другой, оправдание ковровых бомбардировок Дрездена в оправдание сами знаете чего. И вместо применения мозга – посты с флажками сторон и детских трупов в оправдание человекоубийства.Важный элемент анализа, нелюбимый разными юдофобами и прочей мерзостью – не еврейские элиты правят несчастными США, а с точностью наоборот: Израиль – главный инструмент США на Ближнем Востоке. Чтобы убедиться в этом, достаточно поинтересоваться историей инвестиций США в Израиль и голосованиями Израиля по резолюциям, связанным с интересами и политикой Штатов на генеральных ассамблеях ООН.О готовящихся международных преступлениях теперь принято объявлять с гордостью и заранее. ООН и придуманное прессой "международное демократическое сообщество" пока не предотвратили ни одного из них.Безупречный продукт и верный друг западных спецслужб ХАМАС привычно стремится угробить как можно больше палестинцев – и с помощью Израиля это у него успешно получается.Создание нужного власти "общественного мнения" достигается самым примитивным шантажом. Если раньше, во времена идеологического противопостояния двух систем, для управления демократией коллективного Запада требовались постоянные огромные пропагандистские усилия и строительство некоторых "социалистических" витрин капитализма, наподобие скандинавской модели, сегодня все стало намного проще. Правящие системой монстры в костюмах и галстуках создают монстров помельче – карикатурно страшных, вписывающихся в картинку телевизионного мусора, которым кормят обывателя. И потом предлагают ему выбор без выбора: себя или любовно выведенных в лабораториях системы чудовищ.На заре украинской трагедии произошло нечто подобное – неумные и самоуверенные местные политики неуклюже попытались подражать "демократическому Западу", дав зеленый свет национализму, чтобы выглядеть на его фоне единственной достойной альтернативой. Но в силу крайней близорукости не справились с управлением.США и коллективный Запад рискуют сегодня повторить путь собственных учеников. Вместо уничтожавшихся всеми вместе прогрессивных альтернатив мироустройства в саду Борреля и на его задворках остались только чудовища – под разными знаменами и по очереди уволакивающие нас в пещеры."Бойцы" любого правого дела с момента сознательного убийства или похищения ими гражданских (даже враждебно настроенных) перестают быть бойцами и превращаются в преступников. Это на все времена и для всех.Любые оправдания о том, что они "жертвы системы", "мстят за многолетние унижения" и прочее – глупость или подлость. Всех нас разными способами стараются превратить в зверей. Зоопарком управлять легче, чем человеческим обществом. Наш долг – оставаться людьми, что бы над нами ни выделывали. Настоящие люди остаются людьми в концлагерях и везде. А те, кто называют себя борцами за правое дело или революционерами, обязаны оставаться людьми в первую очередь.Потому что любой фашист, если копнуть в его биографии - тоже жертва унижений, комплексов, пропаганды и миллиона его нерешенных личных проблем. Самая страшная разновидность латиноамериканских фашистов, колумбийские ультраправые боевики "парамилитарес", – все из бедных семей, выросшие в нищете и унижениях, большинство без отцов, многие изнасилованы в детстве... Поймем и простим? В Чили после переворота Пиночета многие выходцы из нижних слоев общества, карабинеры, любили пытать и насиловать политзаключенных женщин из буржуазии, боровшихся за идеи равенства для всех; наверняка в этом тоже была накопившаяся социальная обида и месть. Нет ничего трагичнее, чем превращение человека в зверя. Это не вопрос национальности или вероисповедания – это совершенно из другой плоскости.Я не пишу для искателей происков, подвохов или провокаций. Любая живая мысль – провокация, потому что должна провоцировать думать. Без нашей способности задавать себе и другим неудобные вопросы наши общества окончательно деградируют. Журналистская аналитика должна отличаться от отчетов для начальства, хотя честные отчеты для адекватного начальства обязаны содержать критический анализ, иначе они – очковтирательство.Что сказать о нынешних "международных расследованиях"? Доверия к ним не больше, чем к "мировой демократической прессе". И там и там, все опирается на миф о "гражданском сообществе", бдительно контролирующем злоупотребления власти. На самом деле, в сегодняшнем мире вверх ногами – все наоборот: три эти термина – производные от одной и той же пиар-кампании для продвижения голограммы мира, которого нет.Есть мировая финансовая и корпоративная власть, на фоне которой любой наркокартель – трапезная сердобольных монашек. Эта власть выстроена на контроле, манипуляции и расчеловечивании. Социальные сети – продолжение военных действий другими средствами. Ее официальный дискурс – песок для страусиных голов.В международных расследованиях необходимо участие сторон с противоположными кредо и интересами; не милые, которые тешатся бранясь пред телекамерами, а настоящие идейные противники. Состав комиссий международных расследований должен назначаться не покровителями обвиняемых и не материально зависящими от них организациями. И так далее.Моя цель написания этих слов – не обидеть друзей США и Израиля. Моя цель – шире. Мы никуда не уйдем от необходимости честной уважительной дискуссии между людьми, думающими и чувствующими мир по-разному.Пару дней назад, покончив со множеством мечетей, ХАМАС попал, наконец, по православной церкви в Газе. И особая подлость в том, что стреляют они с израильских самолетов.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

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мнения, ближний восток, израиль, палестино-израильский конфликт, хамас, сектор газа, газа, сша, генассамблея оон, заложники