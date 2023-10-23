https://ukraina.ru/20231023/1050395502.html

"А Харьков брать будем?": полковник Баранец раскрыл детали наступления ВС РФ под Купянском

"А Харьков брать будем?": полковник Баранец раскрыл детали наступления ВС РФ под Купянском - 23.10.2023 Украина.ру

"А Харьков брать будем?": полковник Баранец раскрыл детали наступления ВС РФ под Купянском

На Купянске ВС РФ ведут успешные наступательные действия, постепенно возвращая утраченные позиции. Но рассуждать об освобождении Харькова еще слишком рано. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-10-23T04:30

2023-10-23T04:30

2023-10-23T04:30

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Без преувеличения можно утверждать, что на Купянском направлении ВС РФ проводят успешное наступление. Каждый день есть определенное продвижение, рассказал эксперт.Под Купянском российская армия возвращает стратегическую инициативу, которую "уронили" прошлым летом. ВС РФ важно отдать долги ВСУ, когда войска были вынуждены оставить завоеванные позиции, добавил он.Конечно, никто просто так не сдастся. ВСУ будут оказывать серьёзное сопротивление, поэтому не стоит "забрав штаны" бежать на Славянск и Краматорск. Надо научиться дурачить врага и российская армия будет это делать, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231022/1050395229.html

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новости, купянск, купянское направление, харьков, виктор баранец, всу, наступление, стратегии, вс рф, сво