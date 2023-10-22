"Заливали вагоны железобетоном": полковник Баранец о том, как ФАБ-1500 крушат катакомбы ВСУ в Авдеевке - 22.10.2023 Украина.ру
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"Заливали вагоны железобетоном": полковник Баранец о том, как ФАБ-1500 крушат катакомбы ВСУ в Авдеевке
"Заливали вагоны железобетоном": полковник Баранец о том, как ФАБ-1500 крушат катакомбы ВСУ в Авдеевке - 22.10.2023 Украина.ру
"Заливали вагоны железобетоном": полковник Баранец о том, как ФАБ-1500 крушат катакомбы ВСУ в Авдеевке
В Авдеевке построена целая сеть подземных ходов, то есть по сути это заглубленный гарнизон и самый мощный укреплённый район ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-10-22T20:05
2023-10-22T20:05
новости
авдеевка
укрепления
катакомбы
авиабомбы
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всу
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россия
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Авдеевка – это самый мощный укрепрайон, ВСУ рыли там траншеи на глубину в 15-20 метров, потом опускали туда железнодорожные вагоны, а сверху заливали самым крепким железобетоном с кусками металла, рассказал эксперт.Более того, российские разведчики добыли информацию от украинских военнопленных, что в Авдеевке построена целая сеть подземных ходов, то есть это заглубленный гарнизон, добавил эксперт.Возможно, что в укрепрайоне даже есть автоматическое поднятие со дна наверх артиллерийских орудий. То есть после нажатия кнопки пушка идет наверх, расчет выстрелил, спустился под землю и закрыл эти бронированные люки. Говорят, что ВСУ научили этому британцы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, авдеевка, укрепления, катакомбы, авиабомбы, бомбы, всу, оборона, сво, россия, артиллерия
Новости, Авдеевка, укрепления, катакомбы, авиабомбы, бомбы, ВСУ, Оборона, СВО, Россия, артиллерия

"Заливали вагоны железобетоном": полковник Баранец о том, как ФАБ-1500 крушат катакомбы ВСУ в Авдеевке

20:05 22.10.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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В Авдеевке построена целая сеть подземных ходов, то есть по сути это заглубленный гарнизон и самый мощный укреплённый район ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Авдеевка – это самый мощный укрепрайон, ВСУ рыли там траншеи на глубину в 15-20 метров, потом опускали туда железнодорожные вагоны, а сверху заливали самым крепким железобетоном с кусками металла, рассказал эксперт.
Более того, российские разведчики добыли информацию от украинских военнопленных, что в Авдеевке построена целая сеть подземных ходов, то есть это заглубленный гарнизон, добавил эксперт.
"Я говорил со специалистами. Они мне говорят, что даже наша ФАБ-1500 проникает в первые пять метров, которые засыпаны землей, а потом ее взрывная мощь просто-напросто скользит по поверхности железобетона. Потому часть энергии уже потеряна, когда бомба только разрыхляла этот грунт поверх опорного пункта", - подчеркнул Баранец.
Возможно, что в укрепрайоне даже есть автоматическое поднятие со дна наверх артиллерийских орудий. То есть после нажатия кнопки пушка идет наверх, расчет выстрелил, спустился под землю и закрыл эти бронированные люки. Говорят, что ВСУ научили этому британцы, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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17:41
"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в БердянскеПротив ракет ATACMS российская армия обязательно найдет противоядие и отчасти его уже нашла. Потому что ВСУ выпустили шесть ракет, а три из них были успешно сбиты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
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Заголовок открываемого материала
20:05"Заливали вагоны железобетоном": полковник Баранец о том, как ФАБ-1500 крушат катакомбы ВСУ в Авдеевке
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