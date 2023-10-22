https://ukraina.ru/20231022/1050395229.html

"Заливали вагоны железобетоном": полковник Баранец о том, как ФАБ-1500 крушат катакомбы ВСУ в Авдеевке

"Заливали вагоны железобетоном": полковник Баранец о том, как ФАБ-1500 крушат катакомбы ВСУ в Авдеевке - 22.10.2023 Украина.ру

"Заливали вагоны железобетоном": полковник Баранец о том, как ФАБ-1500 крушат катакомбы ВСУ в Авдеевке

В Авдеевке построена целая сеть подземных ходов, то есть по сути это заглубленный гарнизон и самый мощный укреплённый район ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-10-22T20:05

2023-10-22T20:05

2023-10-22T20:05

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Авдеевка – это самый мощный укрепрайон, ВСУ рыли там траншеи на глубину в 15-20 метров, потом опускали туда железнодорожные вагоны, а сверху заливали самым крепким железобетоном с кусками металла, рассказал эксперт.Более того, российские разведчики добыли информацию от украинских военнопленных, что в Авдеевке построена целая сеть подземных ходов, то есть это заглубленный гарнизон, добавил эксперт.Возможно, что в укрепрайоне даже есть автоматическое поднятие со дна наверх артиллерийских орудий. То есть после нажатия кнопки пушка идет наверх, расчет выстрелил, спустился под землю и закрыл эти бронированные люки. Говорят, что ВСУ научили этому британцы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231022/1050393902.html

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новости, авдеевка, укрепления, катакомбы, авиабомбы, бомбы, всу, оборона, сво, россия, артиллерия