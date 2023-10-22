Военный эксперт о том, почему у Украины не получается "нарастить зубы", чтобы "разгрызть" авиацию РФ - 22.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему у Украины не получается "нарастить зубы", чтобы "разгрызть" авиацию РФ
Военный эксперт о том, почему у Украины не получается "нарастить зубы", чтобы "разгрызть" авиацию РФ - 22.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему у Украины не получается "нарастить зубы", чтобы "разгрызть" авиацию РФ
России нужно выявлять пусковые установки, с которых противник стреляет американскими ракетами ATACMS, а для этого надо давить украинскую ПВО, что уже получается вполне неплохо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-10-22T18:17
2023-10-22T18:17
новости
авиация
авианосцы
владимир зеленский
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россия
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У российской авиации есть почти полное преимущество над полем боя. Иначе Украина каждый день не клянчила бы у Запада ПВО. Эта проблема беспокоит Киев сильнее всего, рассказал обозреватель.Более того, со стороны Украины планировать наступление крупной группировки войск без авиационного прикрытия – это не просто головотяпство, но и стратегическое самоубийство. Об этом публично заявляли первые лица Пентагона, добавил эксперт.Это говорит о том, что Россия не дает украинской армии "сформировать зубы", с помощью которых она бы "грызла" российскую авиацию. Это правильное направление и оно будет развиваться дальше, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231022/1050393620.html
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новости, авиация, авианосцы, владимир зеленский, пво, пентагон, вкс, всу, украина, россия, сво
Новости, авиация, авианосцы, Владимир Зеленский, ПВО, Пентагон, ВКС, ВСУ, Украина, Россия, СВО

Военный эксперт о том, почему у Украины не получается "нарастить зубы", чтобы "разгрызть" авиацию РФ

18:17 22.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота армейской авиации в зоне проведения СВО
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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России нужно выявлять пусковые установки, с которых противник стреляет американскими ракетами ATACMS, а для этого надо давить украинскую ПВО, что уже получается вполне неплохо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
У российской авиации есть почти полное преимущество над полем боя. Иначе Украина каждый день не клянчила бы у Запада ПВО. Эта проблема беспокоит Киев сильнее всего, рассказал обозреватель.
Более того, со стороны Украины планировать наступление крупной группировки войск без авиационного прикрытия – это не просто головотяпство, но и стратегическое самоубийство. Об этом публично заявляли первые лица Пентагона, добавил эксперт.
"[Президент Украины Владимир] Зеленский говорил: "Прикрытия с воздуха у меня нет, дайте ПВО". Немцы, американцы и французы дали ему определенное количество комплексов. А тут уже наша авиация не дает противнику разгуляться", - отметил Баранец.
Это говорит о том, что Россия не дает украинской армии "сформировать зубы", с помощью которых она бы "грызла" российскую авиацию. Это правильное направление и оно будет развиваться дальше, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
16:47
Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами"Если натовская авиация с ее самолетами АВАКС или разведывательными беспилотниками кружат над Черным морем в нейтральном пространстве, то в этом нет ничего противоправного, они могут летать там 24 часа в сутки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
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