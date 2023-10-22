https://ukraina.ru/20231022/1050394285.html

Военный эксперт о том, почему у Украины не получается "нарастить зубы", чтобы "разгрызть" авиацию РФ

Военный эксперт о том, почему у Украины не получается "нарастить зубы", чтобы "разгрызть" авиацию РФ - 22.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему у Украины не получается "нарастить зубы", чтобы "разгрызть" авиацию РФ

России нужно выявлять пусковые установки, с которых противник стреляет американскими ракетами ATACMS, а для этого надо давить украинскую ПВО, что уже получается вполне неплохо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-10-22T18:17

2023-10-22T18:17

2023-10-22T18:17

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У российской авиации есть почти полное преимущество над полем боя. Иначе Украина каждый день не клянчила бы у Запада ПВО. Эта проблема беспокоит Киев сильнее всего, рассказал обозреватель.Более того, со стороны Украины планировать наступление крупной группировки войск без авиационного прикрытия – это не просто головотяпство, но и стратегическое самоубийство. Об этом публично заявляли первые лица Пентагона, добавил эксперт.Это говорит о том, что Россия не дает украинской армии "сформировать зубы", с помощью которых она бы "грызла" российскую авиацию. Это правильное направление и оно будет развиваться дальше, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231022/1050393620.html

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новости, авиация, авианосцы, владимир зеленский, пво, пентагон, вкс, всу, украина, россия, сво