"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота вертолета Ка-52 группировки "Юг" на Артемовском направлении
Против ATACMS российская армия обязательно найдет противоядие и отчасти его уже нашли. Потому что ВСУ выпустили шесть ракет, а три из них были успешно сбиты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Во время атаки ракетами ATACMS противник смог повредить пять российских вертолетов. В США уверяли, что они летают только на 165 километров. На самом деле эти ракеты бьют от 270 до 300 с лишним километров, рассказал эксперт.
Нейтрализация новых ракет противника - большая задача для разведки. Необходимо вовремя обнаружить пусковые установки, с которых противник стреляет этими ракетами. И сейчас разведка работает в режиме повышенной напряженности, добавил он.
"Нетрудно скрежетать зубами и говорить о том, что мы получили оплеуху. Если бы разведка вовремя сообщила нам места запуска этих ракет, мы бы уничтожили вражеские установки. Но этого не произошло. Потому что идет война. А война – это не всегда идеальные победы", - подчеркнул Баранец.
ВСУ ударили именно по этому вертолетному полку в Бердянске, потому что именно на этом направлении противник нарисовал стрелочку своего главного удара. А этот полк здорово бил по наступающим украинским войскам, заключил собеседник Украина.ру.
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