https://ukraina.ru/20231022/1050393902.html

"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске

"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске - 22.10.2023 Украина.ру

"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске

Против ATACMS российская армия обязательно найдет противоядие и отчасти его уже нашли. Потому что ВСУ выпустили шесть ракет, а три из них были успешно сбиты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-10-22T17:41

2023-10-22T17:41

2023-10-22T17:41

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Во время атаки ракетами ATACMS противник смог повредить пять российских вертолетов. В США уверяли, что они летают только на 165 километров. На самом деле эти ракеты бьют от 270 до 300 с лишним километров, рассказал эксперт.Нейтрализация новых ракет противника - большая задача для разведки. Необходимо вовремя обнаружить пусковые установки, с которых противник стреляет этими ракетами. И сейчас разведка работает в режиме повышенной напряженности, добавил он.ВСУ ударили именно по этому вертолетному полку в Бердянске, потому что именно на этом направлении противник нарисовал стрелочку своего главного удара. А этот полк здорово бил по наступающим украинским войскам, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231022/1050393620.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ракеты, atacms, аэродромы, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), бердянск, полки, всу, удар, пво, разведка, вкс