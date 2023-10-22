"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске - 22.10.2023 Украина.ру
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"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске
"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске - 22.10.2023 Украина.ру
"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске
Против ATACMS российская армия обязательно найдет противоядие и отчасти его уже нашли. Потому что ВСУ выпустили шесть ракет, а три из них были успешно сбиты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-10-22T17:41
2023-10-22T17:41
новости
ракеты
atacms
аэродромы
ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
бердянск
полки
всу
удар
пво
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Во время атаки ракетами ATACMS противник смог повредить пять российских вертолетов. В США уверяли, что они летают только на 165 километров. На самом деле эти ракеты бьют от 270 до 300 с лишним километров, рассказал эксперт.Нейтрализация новых ракет противника - большая задача для разведки. Необходимо вовремя обнаружить пусковые установки, с которых противник стреляет этими ракетами. И сейчас разведка работает в режиме повышенной напряженности, добавил он.ВСУ ударили именно по этому вертолетному полку в Бердянске, потому что именно на этом направлении противник нарисовал стрелочку своего главного удара. А этот полк здорово бил по наступающим украинским войскам, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231022/1050393620.html
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новости, ракеты, atacms, аэродромы, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), бердянск, полки, всу, удар, пво, разведка, вкс
Новости, ракеты, ATACMS, аэродромы, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт), Бердянск, полки, ВСУ, удар, ПВО, разведка, ВКС

"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске

17:41 22.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота вертолета Ка-52 группировки "Юг" на Артемовском направлении
Работа вертолета Ка-52 группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Против ATACMS российская армия обязательно найдет противоядие и отчасти его уже нашли. Потому что ВСУ выпустили шесть ракет, а три из них были успешно сбиты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Во время атаки ракетами ATACMS противник смог повредить пять российских вертолетов. В США уверяли, что они летают только на 165 километров. На самом деле эти ракеты бьют от 270 до 300 с лишним километров, рассказал эксперт.
Нейтрализация новых ракет противника - большая задача для разведки. Необходимо вовремя обнаружить пусковые установки, с которых противник стреляет этими ракетами. И сейчас разведка работает в режиме повышенной напряженности, добавил он.
"Нетрудно скрежетать зубами и говорить о том, что мы получили оплеуху. Если бы разведка вовремя сообщила нам места запуска этих ракет, мы бы уничтожили вражеские установки. Но этого не произошло. Потому что идет война. А война – это не всегда идеальные победы", - подчеркнул Баранец.
ВСУ ударили именно по этому вертолетному полку в Бердянске, потому что именно на этом направлении противник нарисовал стрелочку своего главного удара. А этот полк здорово бил по наступающим украинским войскам, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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16:47
Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами"Если натовская авиация с ее самолетами АВАКС или разведывательными беспилотниками кружат над Черным морем в нейтральном пространстве, то в этом нет ничего противоправного, они могут летать там 24 часа в сутки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
НовостиракетыATACMSаэродромыКа-52 "Аллигатор" (вертолёт)БердянскполкиВСУударПВОразведкаВКС
 
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