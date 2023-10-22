"Снимаем как мух с потолка": полковник Баранец раскрыл, когда Россия найдёт противоядие от ракет ATACMS
17:15 22.10.2023 (обновлено: 17:30 22.10.2023)
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
Когда у противника появляется новое оружие, к нему нужно приспособиться. Для уничтожения новых вражеских ракет ATACMS необходимо вовремя обнаруживать пусковые установки, с которых стреляет противник. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Когда у ВСУ появились "Хаймарсы", а потом ракеты Storm Shadow, поначалу ВС РФ не могли понять, как их сбивать. А сейчас российские бойцы снимают их с неба "как сонных осенних мух с потолка", рассказал эксперт.
Во время атаки ракетами ATACMS противник смог повредить пять российских вертолетов. В США уверяли, что они летают только на 165 километров. На самом деле эти ракеты бьют от 270 до 300 с лишним километров, добавил он.
"Мы все время учимся. Это военная данность. Когда у противника появляется новое оружие, к нему надо приспособиться", - отметил Баранец.
Против ATACMS российская армия тоже найдет противоядие. Кстати, отчасти его уже нашли. Потому что ВСУ выпустили шесть ракет, а три из них были успешно сбиты. Неплохой результат для начала, резюмировал собеседник издания.
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