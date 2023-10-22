"Снимаем как мух с потолка": полковник Баранец раскрыл, когда Россия найдёт противоядие от ракет ATACMS - 22.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231022/1050393762.html
"Снимаем как мух с потолка": полковник Баранец раскрыл, когда Россия найдёт противоядие от ракет ATACMS
"Снимаем как мух с потолка": полковник Баранец раскрыл, когда Россия найдёт противоядие от ракет ATACMS - 22.10.2023 Украина.ру
"Снимаем как мух с потолка": полковник Баранец раскрыл, когда Россия найдёт противоядие от ракет ATACMS
Когда у противника появляется новое оружие, к нему нужно приспособиться. Для уничтожения новых вражеских ракет ATACMS необходимо вовремя обнаруживать пусковые установки, с которых стреляет противник. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-10-22T17:15
2023-10-22T17:30
новости
ракеты
виктор баранец
atacms
storm shadow
пзрк
пво
вкс
россия
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049568740_0:39:2662:1536_1920x0_80_0_0_76d5a10085a4d9c3fe53522f6334f907.jpg
Когда у ВСУ появились "Хаймарсы", а потом ракеты Storm Shadow, поначалу ВС РФ не могли понять, как их сбивать. А сейчас российские бойцы снимают их с неба "как сонных осенних мух с потолка", рассказал эксперт.Во время атаки ракетами ATACMS противник смог повредить пять российских вертолетов. В США уверяли, что они летают только на 165 километров. На самом деле эти ракеты бьют от 270 до 300 с лишним километров, добавил он.Против ATACMS российская армия тоже найдет противоядие. Кстати, отчасти его уже нашли. Потому что ВСУ выпустили шесть ракет, а три из них были успешно сбиты. Неплохой результат для начала, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231022/1050372042.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049568740_283:0:2380:1573_1920x0_80_0_0_6505f22ae82f505d39019318b9f3a92a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ракеты, виктор баранец, atacms, storm shadow , пзрк, пво, вкс, россия, вс рф, оружие
Новости, ракеты, Виктор Баранец, ATACMS, Storm Shadow , ПЗРК, ПВО, ВКС, Россия, ВС РФ, оружие

"Снимаем как мух с потолка": полковник Баранец раскрыл, когда Россия найдёт противоядие от ракет ATACMS

17:15 22.10.2023 (обновлено: 17:30 22.10.2023)
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
Читать в
Когда у противника появляется новое оружие, к нему нужно приспособиться. Для уничтожения новых вражеских ракет ATACMS необходимо вовремя обнаруживать пусковые установки, с которых стреляет противник. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Когда у ВСУ появились "Хаймарсы", а потом ракеты Storm Shadow, поначалу ВС РФ не могли понять, как их сбивать. А сейчас российские бойцы снимают их с неба "как сонных осенних мух с потолка", рассказал эксперт.
Во время атаки ракетами ATACMS противник смог повредить пять российских вертолетов. В США уверяли, что они летают только на 165 километров. На самом деле эти ракеты бьют от 270 до 300 с лишним километров, добавил он.
"Мы все время учимся. Это военная данность. Когда у противника появляется новое оружие, к нему надо приспособиться", - отметил Баранец.
Против ATACMS российская армия тоже найдет противоядие. Кстати, отчасти его уже нашли. Потому что ВСУ выпустили шесть ракет, а три из них были успешно сбиты. Неплохой результат для начала, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
ВМС ЗС Украины спецназ десант - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
04:00
По взводу в сутки. Эксперт рассказал, как ВС РФ устроили под Антоновским мостом "локальную мясорубку" За несколько месяцев боев Киев потерял в десантных операциях на Днепре тысячи людей. А военные перспективы плацдарма ВСУ под Антоновским мостом равны нулю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
НовостиракетыВиктор БаранецATACMSStorm ShadowПЗРКПВОВКСРоссияВС РФоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Генрих Семирадский: классик среди современников
17:49Главное, не поддерживает РФ: шоумен из "Квартала 95" оправдался за участие в свадьбе насильника
17:41"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске
17:15"Снимаем как мух с потолка": полковник Баранец раскрыл, когда Россия найдёт противоядие от ракет ATACMS
16:55В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы
16:47Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами"
16:28Большая часть средств из $61 млрд помощи Украине останется в США - посол
16:09Как сделать, чтоб Россию услышали на Западе и что делают "Волонтёры Победы" в новых регионах- Рябова
15:48Алексей Анпилогов о том, как Россия нащупывает дыры в обороне ВСУ, чтобы устроить Киеву "осень 2022 года"
15:26Украинские летчики выполнили "домашнее задание" и готовятся пересесть на F-16
15:14Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в Авдеевке
15:06На Украине поймали депутата, который нелегально переправлял мужчин за границу
14:57Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов по военным объектам Украины
14:13Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке
13:36"Красные линии" на прочность, продажа оружия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 октября
13:35Клопы могут превратить украинские города в Париж
13:24Алексей Анпилогов рассказал, как ВС перерезают последнюю дорогу в Авдеевке и "берут в клещи" ВСУ
13:10Замгенсека НАТО считает, что альянсу хватит средств и на Украину, и на Израиль
12:49"Голый мужик в бане": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ "беспокоят" ВСУ, растаскивая последние резервы
12:23Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин
Лента новостейМолния