https://ukraina.ru/20231022/1050393620.html

Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами"

Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами" - 22.10.2023 Украина.ру

Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами"

Если натовская авиация с ее самолетами АВАКС или разведывательными беспилотниками кружат над Черным морем в нейтральном пространстве, то в этом нет ничего противоправного, они могут летать там 24 часа в сутки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-10-22T16:47

2023-10-22T16:47

2023-10-22T16:47

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черное море

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израиль

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Натовские самолёты могут летать в нейтральных водах 24 часа в сутки, а ВКС не смогут их сбивать, потому что это грубейшее нарушение международного права. Но когда однажды американский беспилотник залез в воздушное пространство России, он был нейтрализован и теперь он внимательно изучается экспертами, рассказал эксперт.Решение России о постоянном патрулировании над Чёрным морем стало сигналом для США и их союзникам, которые сегодня поддерживают Израиль при подготовке операции в Газе, добавил он.Кроме того, под "брюхом" у этих самолетов будут "Кинжалы". Это очень серьезное оружие с дальностью стрельбы в 2 000 километров. Это значит, что истребители и бомбардировщики смогут достать до Средиземного моря, которое сегодня кишит ВМС США, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231022/1050392973.html

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новости, крым, черное море, миг, истребители, виктор баранец, самолеты, нарушение, пересечение границы, израиль, "кинжал", сша