Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами" - 22.10.2023 Украина.ру
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Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами"
Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами" - 22.10.2023 Украина.ру
Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами"
Если натовская авиация с ее самолетами АВАКС или разведывательными беспилотниками кружат над Черным морем в нейтральном пространстве, то в этом нет ничего противоправного, они могут летать там 24 часа в сутки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-10-22T16:47
2023-10-22T16:47
новости
крым
черное море
миг
истребители
виктор баранец
самолеты
нарушение
пересечение границы
израиль
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Натовские самолёты могут летать в нейтральных водах 24 часа в сутки, а ВКС не смогут их сбивать, потому что это грубейшее нарушение международного права. Но когда однажды американский беспилотник залез в воздушное пространство России, он был нейтрализован и теперь он внимательно изучается экспертами, рассказал эксперт.Решение России о постоянном патрулировании над Чёрным морем стало сигналом для США и их союзникам, которые сегодня поддерживают Израиль при подготовке операции в Газе, добавил он.Кроме того, под "брюхом" у этих самолетов будут "Кинжалы". Это очень серьезное оружие с дальностью стрельбы в 2 000 километров. Это значит, что истребители и бомбардировщики смогут достать до Средиземного моря, которое сегодня кишит ВМС США, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, крым, черное море, миг, истребители, виктор баранец, самолеты, нарушение, пересечение границы, израиль, "кинжал", сша
Новости, Крым, Черное море, МиГ, истребители, Виктор Баранец, самолеты, нарушение, пересечение границы, Израиль, "Кинжал", США

Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами"

16:47 22.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Если натовская авиация с ее самолетами АВАКС или разведывательными беспилотниками кружат над Черным морем в нейтральном пространстве, то в этом нет ничего противоправного, они могут летать там 24 часа в сутки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Натовские самолёты могут летать в нейтральных водах 24 часа в сутки, а ВКС не смогут их сбивать, потому что это грубейшее нарушение международного права. Но когда однажды американский беспилотник залез в воздушное пространство России, он был нейтрализован и теперь он внимательно изучается экспертами, рассказал эксперт.
Решение России о постоянном патрулировании над Чёрным морем стало сигналом для США и их союзникам, которые сегодня поддерживают Израиль при подготовке операции в Газе, добавил он.
"Россия дает понять, что наши ВВС в этом трудном и взрывоопасном регионе находятся в постоянной боевой готовности. Наши самолеты постоянно будут в разогретом состоянии, чтобы в случае нарушения нашего воздушного пространства не ждать, пока дежурное звено поднимется и выйдет на цель, идентифицирует ее и спросит, что с ней делать", - подчеркнул Баранец.
Кроме того, под "брюхом" у этих самолетов будут "Кинжалы". Это очень серьезное оружие с дальностью стрельбы в 2 000 километров. Это значит, что истребители и бомбардировщики смогут достать до Средиземного моря, которое сегодня кишит ВМС США, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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