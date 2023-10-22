Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами"
Если натовская авиация с ее самолетами АВАКС или разведывательными беспилотниками кружат над Черным морем в нейтральном пространстве, то в этом нет ничего противоправного, они могут летать там 24 часа в сутки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Натовские самолёты могут летать в нейтральных водах 24 часа в сутки, а ВКС не смогут их сбивать, потому что это грубейшее нарушение международного права. Но когда однажды американский беспилотник залез в воздушное пространство России, он был нейтрализован и теперь он внимательно изучается экспертами, рассказал эксперт.
Решение России о постоянном патрулировании над Чёрным морем стало сигналом для США и их союзникам, которые сегодня поддерживают Израиль при подготовке операции в Газе, добавил он.
"Россия дает понять, что наши ВВС в этом трудном и взрывоопасном регионе находятся в постоянной боевой готовности. Наши самолеты постоянно будут в разогретом состоянии, чтобы в случае нарушения нашего воздушного пространства не ждать, пока дежурное звено поднимется и выйдет на цель, идентифицирует ее и спросит, что с ней делать", - подчеркнул Баранец.
Кроме того, под "брюхом" у этих самолетов будут "Кинжалы". Это очень серьезное оружие с дальностью стрельбы в 2 000 километров. Это значит, что истребители и бомбардировщики смогут достать до Средиземного моря, которое сегодня кишит ВМС США, резюмировал собеседник издания.
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