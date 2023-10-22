https://ukraina.ru/20231022/1050393253.html

Как сделать, чтоб Россию услышали на Западе и что делают "Волонтёры Победы" в новых регионах- Рябова

Как сделать, чтоб Россию услышали на Западе и что делают "Волонтёры Победы" в новых регионах- Рябова - 22.10.2023 Украина.ру

Как сделать, чтоб Россию услышали на Западе и что делают "Волонтёры Победы" в новых регионах- Рябова

Исполнительный директор Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы", член Центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Анастасия Рябова в студии Украина.ру рассказала о "Волонтёрах Победы", чем они занимаются в новых регионах и как нужно прививать любовь к истории

2023-10-22T16:09

2023-10-22T16:09

2023-10-22T16:10

видео

волонтеры

победа

история

россия

бессмертный полк

сво

вов

нацизм

история ссср

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00:45 – Как зародилось движение "Волонтёры Победы"? 05:20 – Об основных проектах движения "Волонтёры Победы"; 08:42 – "Волонтёры Победы" в новых регионах; 14:40 – Как сделать так, чтобы россияне не забывали свою историю? 21:00 – Почему на Западе процветает нацизм? 25:33 – О форуме "Та самая победа".

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2023

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