https://ukraina.ru/20231022/1050393253.html
Как сделать, чтоб Россию услышали на Западе и что делают "Волонтёры Победы" в новых регионах- Рябова
Как сделать, чтоб Россию услышали на Западе и что делают "Волонтёры Победы" в новых регионах- Рябова - 22.10.2023 Украина.ру
Как сделать, чтоб Россию услышали на Западе и что делают "Волонтёры Победы" в новых регионах- Рябова
Исполнительный директор Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы", член Центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Анастасия Рябова в студии Украина.ру рассказала о "Волонтёрах Победы", чем они занимаются в новых регионах и как нужно прививать любовь к истории
2023-10-22T16:09
2023-10-22T16:09
2023-10-22T16:10
видео
волонтеры
победа
история
россия
бессмертный полк
сво
вов
нацизм
история ссср
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00:45 – Как зародилось движение "Волонтёры Победы"? 05:20 – Об основных проектах движения "Волонтёры Победы"; 08:42 – "Волонтёры Победы" в новых регионах; 14:40 – Как сделать так, чтобы россияне не забывали свою историю? 21:00 – Почему на Западе процветает нацизм? 25:33 – О форуме "Та самая победа".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, волонтеры, победа, история, россия, бессмертный полк, сво, вов, нацизм, история ссср, запад, польша, ветераны вов, видео
Видео, волонтеры, победа, История, Россия, Бессмертный полк, СВО, ВОВ, нацизм, история СССР, Запад, Польша, ветераны ВОВ
Как сделать, чтоб Россию услышали на Западе и что делают "Волонтёры Победы" в новых регионах- Рябова
16:09 22.10.2023 (обновлено: 16:10 22.10.2023)
Исполнительный директор Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы", член Центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Анастасия Рябова в студии Украина.ру рассказала о "Волонтёрах Победы", чем они занимаются в новых регионах и как нужно прививать любовь к истории
00:45 – Как зародилось движение "Волонтёры Победы"?
05:20 – Об основных проектах движения "Волонтёры Победы";
08:42 – "Волонтёры Победы" в новых регионах;
14:40 – Как сделать так, чтобы россияне не забывали свою историю?
21:00 – Почему на Западе процветает нацизм?
25:33 – О форуме "Та самая победа".