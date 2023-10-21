https://ukraina.ru/20231021/1050385641.html
МИД: Россия предпринимает усилия для деэскалации конфликта Израиля и ХАМАС
МИД: Россия предпринимает усилия для деэскалации конфликта Израиля и ХАМАС - 21.10.2023 Украина.ру
МИД: Россия предпринимает усилия для деэскалации конфликта Израиля и ХАМАС
Позицию России озвучил специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел на Каирском саммите мира 21 октября
2023-10-21T19:51
2023-10-21T19:51
2023-10-21T19:52
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Михаил Богданов подчеркнул, что руководство Российской Федерации высоко оценивает инициативу президента республики Египета Абдельфаттаха Сиси по созыву в Каире саммита мира.Богданов подчеркнул, что беспрецедентная по масштабам вспышка насилия в зоне палестино-израильского конфликта вызывает катастрофический рост числа жертв среди гражданского населения с обеих сторон, а сектор Газа вовсе оказался на краю гуманитарной пропасти.Также он напомнил, что в Совете Безопасности ООН Россия направила проект резолюции с требованиями реализации неотложных мер, призванных остановить насилие, немедленно освободить заложников, предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе и не допустить, чтобы конфликт принял общерегиональный масштаб. "Соавторами российской инициативы стали 30 стран, в том числе 17 государств арабского мира", – подчеркнул Богданов.Замминистра иностранных дел добавил, что именно из-за негативной позиции США Совет Безопасности ООН не смог реализовать свое главное уставное предназначение – поддержать международный мир и безопасность.
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новости, палестина, палестино-израильский конфликт, израиль, мид рф, сша
Новости, Палестина, Палестино-израильский конфликт, Израиль, МИД РФ, США
МИД: Россия предпринимает усилия для деэскалации конфликта Израиля и ХАМАС
19:51 21.10.2023 (обновлено: 19:52 21.10.2023)
Позицию России озвучил специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел на Каирском саммите мира 21 октября
Михаил Богданов подчеркнул, что руководство Российской Федерации высоко оценивает инициативу президента республики Египета Абдельфаттаха Сиси по созыву в Каире саммита мира.
Богданов подчеркнул, что беспрецедентная по масштабам вспышка насилия в зоне палестино-израильского конфликта вызывает катастрофический рост числа жертв среди гражданского населения с обеих сторон, а сектор Газа вовсе оказался на краю гуманитарной пропасти.
"Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки. До всех вовлеченных сторон нами доведен однозначный сигнал: нужно безотлагательно прекратить огонь и обеспечить гуманитарные коридоры с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся", – приводит цитату Богданова пресс-служба МИД РФ.
Также он напомнил, что в Совете Безопасности ООН Россия направила проект резолюции с требованиями реализации неотложных мер, призванных остановить насилие, немедленно освободить заложников, предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе и не допустить, чтобы конфликт принял общерегиональный масштаб.
"Соавторами российской инициативы стали 30 стран, в том числе 17 государств арабского мира", – подчеркнул Богданов.
Замминистра иностранных дел добавил, что именно из-за негативной позиции США Совет Безопасности ООН не смог реализовать свое главное уставное предназначение – поддержать международный мир и безопасность.