https://ukraina.ru/20231021/1050385641.html

МИД: Россия предпринимает усилия для деэскалации конфликта Израиля и ХАМАС

МИД: Россия предпринимает усилия для деэскалации конфликта Израиля и ХАМАС - 21.10.2023 Украина.ру

МИД: Россия предпринимает усилия для деэскалации конфликта Израиля и ХАМАС

Позицию России озвучил специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел на Каирском саммите мира 21 октября

2023-10-21T19:51

2023-10-21T19:51

2023-10-21T19:52

новости

палестина

палестино-израильский конфликт

израиль

мид рф

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/15/1050385523_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_19a390392451615703910876fa8e5cf1.jpg

Михаил Богданов подчеркнул, что руководство Российской Федерации высоко оценивает инициативу президента республики Египета Абдельфаттаха Сиси по созыву в Каире саммита мира.Богданов подчеркнул, что беспрецедентная по масштабам вспышка насилия в зоне палестино-израильского конфликта вызывает катастрофический рост числа жертв среди гражданского населения с обеих сторон, а сектор Газа вовсе оказался на краю гуманитарной пропасти.Также он напомнил, что в Совете Безопасности ООН Россия направила проект резолюции с требованиями реализации неотложных мер, призванных остановить насилие, немедленно освободить заложников, предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе и не допустить, чтобы конфликт принял общерегиональный масштаб. "Соавторами российской инициативы стали 30 стран, в том числе 17 государств арабского мира", – подчеркнул Богданов.Замминистра иностранных дел добавил, что именно из-за негативной позиции США Совет Безопасности ООН не смог реализовать свое главное уставное предназначение – поддержать международный мир и безопасность.

https://ukraina.ru/20231021/1050385266.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, палестина, палестино-израильский конфликт, израиль, мид рф, сша