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Премьер-министр Ирака: "Война между Израилем и ХАМАС может повлиять на международные рынки нефти"

Премьер-министр Ирака: "Война между Израилем и ХАМАС может повлиять на международные рынки нефти" - 21.10.2023 Украина.ру

Премьер-министр Ирака: "Война между Израилем и ХАМАС может повлиять на международные рынки нефти"

Такое заявление Мохаммед Шиа аль-Судани озвучил 21 октября на международном саммите в Каире, сообщает Associated Press

2023-10-21T18:27

2023-10-21T18:27

2023-10-21T18:27

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обмен пленными

сектор газа

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Премьер-министр Ирака считает, если война между Израилем и ХАМАС распространится на другие страны региона, это повлияет на поток нефти на международные рынки.Аль-Судани заявил, что Багдад критикует массивные боевые действия, приводящие к опустошению сектора Газа, потому что "у палестинцев нет другого места, кроме их земли".Премьер-министр Ирака призвал немедленно прекратить огонь и обменяться пленными, чтобы положить конец конфликту. По его мнению, ситуация могла быть иной при условии соблюдения резолюции Совета Безопасности ООН.Аль-Судани предупредил, что если конфликт продолжится, он "окажет влияние на глобальную безопасность, усилит региональный конфликт, поставит под угрозу поставки энергоносителей, усугубит экономический кризис и приведет к новым конфликтам".

https://ukraina.ru/20231021/1050383988.html

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новости, главные новости, палестино-израильский конфликт, палестина, иран, израиль, обмен пленными, сектор газа