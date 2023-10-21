Премьер-министр Ирака: "Война между Израилем и ХАМАС может повлиять на международные рынки нефти" - 21.10.2023 Украина.ру
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Премьер-министр Ирака: "Война между Израилем и ХАМАС может повлиять на международные рынки нефти"
Премьер-министр Ирака: "Война между Израилем и ХАМАС может повлиять на международные рынки нефти" - 21.10.2023 Украина.ру
Премьер-министр Ирака: "Война между Израилем и ХАМАС может повлиять на международные рынки нефти"
Такое заявление Мохаммед Шиа аль-Судани озвучил 21 октября на международном саммите в Каире, сообщает Associated Press
2023-10-21T18:27
2023-10-21T18:27
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Премьер-министр Ирака считает, если война между Израилем и ХАМАС распространится на другие страны региона, это повлияет на поток нефти на международные рынки.Аль-Судани заявил, что Багдад критикует массивные боевые действия, приводящие к опустошению сектора Газа, потому что "у палестинцев нет другого места, кроме их земли".Премьер-министр Ирака призвал немедленно прекратить огонь и обменяться пленными, чтобы положить конец конфликту. По его мнению, ситуация могла быть иной при условии соблюдения резолюции Совета Безопасности ООН.Аль-Судани предупредил, что если конфликт продолжится, он "окажет влияние на глобальную безопасность, усилит региональный конфликт, поставит под угрозу поставки энергоносителей, усугубит экономический кризис и приведет к новым конфликтам".
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новости, главные новости, палестино-израильский конфликт, палестина, иран, израиль, обмен пленными, сектор газа
Новости, Главные новости, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Иран, Израиль, обмен пленными, сектор Газа

Премьер-министр Ирака: "Война между Израилем и ХАМАС может повлиять на международные рынки нефти"

18:27 21.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Такое заявление Мохаммед Шиа аль-Судани озвучил 21 октября на международном саммите в Каире, сообщает Associated Press
Премьер-министр Ирака считает, если война между Израилем и ХАМАС распространится на другие страны региона, это повлияет на поток нефти на международные рынки.
"Мохаммед Шиа аль-Судани, очевидно, имел в виду поддерживаемых Ираном ополченцев, которые начали атаковать базы США в Ираке и Сирии и предупредили, что вмешаются, если ХАМАСу будет угрожать опасность", – уточняет издание.
Аль-Судани заявил, что Багдад критикует массивные боевые действия, приводящие к опустошению сектора Газа, потому что "у палестинцев нет другого места, кроме их земли".
Премьер-министр Ирака призвал немедленно прекратить огонь и обменяться пленными, чтобы положить конец конфликту. По его мнению, ситуация могла быть иной при условии соблюдения резолюции Совета Безопасности ООН.
Аль-Судани предупредил, что если конфликт продолжится, он "окажет влияние на глобальную безопасность, усилит региональный конфликт, поставит под угрозу поставки энергоносителей, усугубит экономический кризис и приведет к новым конфликтам".
- РИА Новости, 1920, 21.10.2023
16:50
Лига арабских государств призвала создать Палестинское государствоГенеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт 21 октября на саммите в Каире заявил, что надо остановить скатывание в широкомасштабный религиозный конфликт из-за войны в секторе Газа
 
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