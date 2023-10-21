Лига арабских государств призвала создать Палестинское государство - 21.10.2023 Украина.ру
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Лига арабских государств призвала создать Палестинское государство
Лига арабских государств призвала создать Палестинское государство - 21.10.2023 Украина.ру
Лига арабских государств призвала создать Палестинское государство
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт 21 октября на саммите в Каире заявил, что надо остановить скатывание в широкомасштабный религиозный конфликт из-за войны в секторе Газа
2023-10-21T16:50
2023-10-21T16:50
новости
палестина
израиль
палестино-израильский конфликт
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Лига арабских государств призывает немедленно "положить конец жестоким бомбардировкам гражданских жителей Газы" и "экстренно доставить в анклав гуманитарную помощь".Он также подчеркнул, что крупные мировые державы должны срочно договориться о создании Палестинского государства и разработать действенный механизм.
https://ukraina.ru/20231021/1050380619.html
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новости, палестина, израиль, палестино-израильский конфликт
Новости, Палестина, Израиль, Палестино-израильский конфликт

Лига арабских государств призвала создать Палестинское государство

16:50 21.10.2023
 
© AP / Fatima Shbair
- РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP / Fatima Shbair
Читать в
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт 21 октября на саммите в Каире заявил, что надо остановить скатывание в широкомасштабный религиозный конфликт из-за войны в секторе Газа
Лига арабских государств призывает немедленно "положить конец жестоким бомбардировкам гражданских жителей Газы" и "экстренно доставить в анклав гуманитарную помощь".
"Мы очень опасаемся быть втянутыми в широкомасштабный религиозный конфликт, который приведет к глобальной катастрофе для всего человечества", – цитирует Ахмеда Абуль Гейта РИА Новости.
Он также подчеркнул, что крупные мировые державы должны срочно договориться о создании Палестинского государства и разработать действенный механизм.
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
13:35
Аббас о вывозе людей из Газы: "Палестинцы останутся на своей земле"Президент Палестины предостерег от попыток вывозить жителей из Газы за пределы сектора. Заявление он сделал во время выступления на саммите в Каире, сообщает РИА Новости
 
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