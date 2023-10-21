Лига арабских государств призвала создать Палестинское государство
© AP / Fatima Shbair
© AP / Fatima Shbair
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт 21 октября на саммите в Каире заявил, что надо остановить скатывание в широкомасштабный религиозный конфликт из-за войны в секторе Газа
Лига арабских государств призывает немедленно "положить конец жестоким бомбардировкам гражданских жителей Газы" и "экстренно доставить в анклав гуманитарную помощь".
"Мы очень опасаемся быть втянутыми в широкомасштабный религиозный конфликт, который приведет к глобальной катастрофе для всего человечества", – цитирует Ахмеда Абуль Гейта РИА Новости.
Он также подчеркнул, что крупные мировые державы должны срочно договориться о создании Палестинского государства и разработать действенный механизм.