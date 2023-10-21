Трамп: США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного президента - 21.10.2023 Украина.ру
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Трамп: США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного президента
Трамп: США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного президента - 21.10.2023 Украина.ру
Трамп: США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного президента
Об этом бывший президент США написал на своей странице в соцсети Truth Social
2023-10-21T16:00
2023-10-21T16:00
новости
сша
дональд трамп
джо байден
третья мировая война
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Дональд Трамп уверен, что политика Джо Байдена может стать причиной начала третьей мировой войны. Именно его он обвиняет в "смертях и разрушениях" по всей планете, которые происходят сегодня.Трамп также подчеркнул, что конфликта на Украине и эскалации ситуации между Израилем и Палестиной можно было не допустить, если бы президентом США был он.
https://ukraina.ru/20231016/1050206665.html
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новости, сша, дональд трамп, джо байден, третья мировая война
Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден, третья мировая война

Трамп: США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного президента

16:00 21.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gage SkidmoreДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Об этом бывший президент США написал на своей странице в соцсети Truth Social
Дональд Трамп уверен, что политика Джо Байдена может стать причиной начала третьей мировой войны. Именно его он обвиняет в "смертях и разрушениях" по всей планете, которые происходят сегодня.

"США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного руководства президента, который понятия не имеет, что происходит", – приводит слова бывшего главы Белого дома "Российская газета".

Трамп также подчеркнул, что конфликта на Украине и эскалации ситуации между Израилем и Палестиной можно было не допустить, если бы президентом США был он.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 08:57
Влияние Трампа в конгрессе США может оставить Украину без денег - GuardianИдеологические влияние экс-президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей твердо выступают против помощи Украине. Об этом сообщила на днях британская газета Guardian
 
НовостиСШАДональд ТрампДжо Байдентретья мировая война
 
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