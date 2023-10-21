https://ukraina.ru/20231021/1050383767.html

Трамп: США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного президента

Трамп: США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного президента - 21.10.2023 Украина.ру

Трамп: США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного президента

Об этом бывший президент США написал на своей странице в соцсети Truth Social

2023-10-21T16:00

2023-10-21T16:00

2023-10-21T16:00

новости

сша

дональд трамп

джо байден

третья мировая война

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Дональд Трамп уверен, что политика Джо Байдена может стать причиной начала третьей мировой войны. Именно его он обвиняет в "смертях и разрушениях" по всей планете, которые происходят сегодня.Трамп также подчеркнул, что конфликта на Украине и эскалации ситуации между Израилем и Палестиной можно было не допустить, если бы президентом США был он.

https://ukraina.ru/20231016/1050206665.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дональд трамп, джо байден, третья мировая война