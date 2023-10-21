Трамп: США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного президента
Об этом бывший президент США написал на своей странице в соцсети Truth Social
Дональд Трамп уверен, что политика Джо Байдена может стать причиной начала третьей мировой войны. Именно его он обвиняет в "смертях и разрушениях" по всей планете, которые происходят сегодня.
"США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного руководства президента, который понятия не имеет, что происходит", – приводит слова бывшего главы Белого дома "Российская газета".
Трамп также подчеркнул, что конфликта на Украине и эскалации ситуации между Израилем и Палестиной можно было не допустить, если бы президентом США был он.
16 октября, 08:57Влияние Трампа в конгрессе США может оставить Украину без денег - GuardianИдеологические влияние экс-президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей твердо выступают против помощи Украине. Об этом сообщила на днях британская газета Guardian