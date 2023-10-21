https://ukraina.ru/20231021/1050383532.html

Разведчики РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ у Днепра

Разведчики РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ у Днепра - 21.10.2023 Украина.ру

Разведчики РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ у Днепра

Флаг одной из частей украинских вооружённых формирований российские военные взяли в качестве трофея. Об успешно проведенной операции сообщил 21 октября губернатор Херсонской области

2023-10-21T15:24

2023-10-21T15:24

2023-10-21T15:24

новости

новости украины

херсонская область

владимир сальдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/15/1050383410_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ef78bfa642cae3c49c63e1aa00972603.jpg

Наблюдательный пункт ВСУ располагался на правом берегу Днепра.Губернатор Херсонской области добавил, что бойцы шли налегке и с собой в качестве трофеев взяли флаг одной из частей украинских вооружённых формирований и документы.В середине недели Сальдо сообщал, что украинская армия потерпела неудачу при попытке закрепиться на левом берегу Днепра. Её вооружённые силы понесли большие потери на херсонском направлении.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, херсонская область, владимир сальдо