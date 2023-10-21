Разведчики РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ у Днепра
© Телеграм @SALDO_VGAФлаг одной из частей украинских вооружённых формирований
© Телеграм @SALDO_VGA
Флаг одной из частей украинских вооружённых формирований российские военные взяли в качестве трофея. Об успешно проведенной операции сообщил 21 октября губернатор Херсонской области
Наблюдательный пункт ВСУ располагался на правом берегу Днепра.
"Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт. Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность", – сообщил Владимир Сальдо.
Губернатор Херсонской области добавил, что бойцы шли налегке и с собой в качестве трофеев взяли флаг одной из частей украинских вооружённых формирований и документы.
В середине недели Сальдо сообщал, что украинская армия потерпела неудачу при попытке закрепиться на левом берегу Днепра. Её вооружённые силы понесли большие потери на херсонском направлении.