https://ukraina.ru/20231018/1050309304.html

ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо

ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо - 18.10.2023 Украина.ру

ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо

Украинская армия потерпела неудачу при попытке закрепиться на левом берегу Днепра. Вооружённые силы несут большие потери на херсонском направлении, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо

2023-10-18T19:59

2023-10-18T19:59

2023-10-18T20:01

новости

херсонская область

сальдо

днепр

всу

потери всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041910417_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0513845384d72dc6628aa62346da849e.jpg

Помимо этого, Сальдо отметил, что в районе сёл Подстепное и Пойма Херсонской области пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. Их остатки запросили эвакуацию и под огнём отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста. Береговая линия и плавни усеяны телами украинских боевиков, подчеркнул глава Херсонской области. Ранее в министерстве обороны России заявили, что на Херсонском направлении за сутки в результате огневого поражения ВС РФ уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.Вооружённые силы Украины начали контрнаступление в июне. В сентябре президент России Владимир Путин назвал его "не пробуксовкой, а провалом". Затем он заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, а с его начала ВСУ потеряли 71 500 солдат.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсонская область, сальдо, днепр, всу, потери всу, вс рф