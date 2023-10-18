ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо - 18.10.2023 Украина.ру
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ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо
ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо - 18.10.2023 Украина.ру
ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо
Украинская армия потерпела неудачу при попытке закрепиться на левом берегу Днепра. Вооружённые силы несут большие потери на херсонском направлении, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо
2023-10-18T19:59
2023-10-18T20:01
новости
херсонская область
сальдо
днепр
всу
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Помимо этого, Сальдо отметил, что в районе сёл Подстепное и Пойма Херсонской области пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. Их остатки запросили эвакуацию и под огнём отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста. Береговая линия и плавни усеяны телами украинских боевиков, подчеркнул глава Херсонской области. Ранее в министерстве обороны России заявили, что на Херсонском направлении за сутки в результате огневого поражения ВС РФ уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.Вооружённые силы Украины начали контрнаступление в июне. В сентябре президент России Владимир Путин назвал его "не пробуксовкой, а провалом". Затем он заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, а с его начала ВСУ потеряли 71 500 солдат.
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новости, херсонская область, сальдо, днепр, всу, потери всу, вс рф
Новости, Херсонская область, Сальдо, Днепр, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо

19:59 18.10.2023 (обновлено: 20:01 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинская армия потерпела неудачу при попытке закрепиться на левом берегу Днепра. Вооружённые силы несут большие потери на херсонском направлении, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо
"Попытки противника закрепиться на левом берегу не принесли ему результата. Бойцы группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжелое поражение, потери боевиков вооруженных формирований киевского режима очень велики", — написал он в телеграм-канале.
Помимо этого, Сальдо отметил, что в районе сёл Подстепное и Пойма Херсонской области пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. Их остатки запросили эвакуацию и под огнём отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста.
Береговая линия и плавни усеяны телами украинских боевиков, подчеркнул глава Херсонской области.
Ранее в министерстве обороны России заявили, что на Херсонском направлении за сутки в результате огневого поражения ВС РФ уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

Вооружённые силы Украины начали контрнаступление в июне. В сентябре президент России Владимир Путин назвал его "не пробуксовкой, а провалом". Затем он заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, а с его начала ВСУ потеряли 71 500 солдат.
 
НовостиХерсонская областьСальдоДнепрВСУпотери ВСУВС РФ
 
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