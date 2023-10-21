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Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домой

Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домой - 21.10.2023 Украина.ру

Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домой

Алгоритм получения денег опубликован на сайте Норвежского иммиграционного управления (UDI)

2023-10-21T14:51

2023-10-21T14:51

2023-10-21T14:58

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У беженцев с Украины есть возможность подать заявку на репатриацию из Норвегии и получить грант на обустройство на родине.Сумму гранта от норвежских властей равна 1500 евро. Но если беженцы решат вернуться в Норвегию менее чем через 2 года, деньги придется вернуть полностью или частично в зависимости от срока пребывания на Украине: менее 12 месяцев 15 000 норвежских крон (1200 евро), 13–18 месяцев 10 000 норвежских крон (855 евро), 18–24 месяца 5 000 норвежских крон (427 евро).Кстати, платить беженцам до 4,4 тыс. долларов за отъезд из страны готова также Швейцария. Ее власти поняли, что оплата добровольного отъезда украинцам обойдется дешевле, чем выплата пособий.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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