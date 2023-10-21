Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домой - 21.10.2023 Украина.ру
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Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домой
Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домой - 21.10.2023 Украина.ру
Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домой
Алгоритм получения денег опубликован на сайте Норвежского иммиграционного управления (UDI)
2023-10-21T14:51
2023-10-21T14:58
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украинские беженцы
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У беженцев с Украины есть возможность подать заявку на репатриацию из Норвегии и получить грант на обустройство на родине.Сумму гранта от норвежских властей равна 1500 евро. Но если беженцы решат вернуться в Норвегию менее чем через 2 года, деньги придется вернуть полностью или частично в зависимости от срока пребывания на Украине: менее 12 месяцев 15 000 норвежских крон (1200 евро), 13–18 месяцев 10 000 норвежских крон (855 евро), 18–24 месяца 5 000 норвежских крон (427 евро).Кстати, платить беженцам до 4,4 тыс. долларов за отъезд из страны готова также Швейцария. Ее власти поняли, что оплата добровольного отъезда украинцам обойдется дешевле, чем выплата пособий.
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новости, новости украины, украинские беженцы, норвегия, швейцария
Новости, Новости Украины, украинские беженцы, Норвегия, Швейцария

Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домой

14:51 21.10.2023 (обновлено: 14:58 21.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Норвегия
Страны мира. Норвегия - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Алгоритм получения денег опубликован на сайте Норвежского иммиграционного управления (UDI)
У беженцев с Украины есть возможность подать заявку на репатриацию из Норвегии и получить грант на обустройство на родине.

"Если у вас есть действующий вид на жительство в Норвегии, но вы хотите вернуться в свою родную страну, можете подать заявку на получение гранта в 17 500 норвежских крон наличными для возвращения домой и обоснования в Украине", – говорится на сайте Управления.

Сумму гранта от норвежских властей равна 1500 евро. Но если беженцы решат вернуться в Норвегию менее чем через 2 года, деньги придется вернуть полностью или частично в зависимости от срока пребывания на Украине: менее 12 месяцев 15 000 норвежских крон (1200 евро), 13–18 месяцев 10 000 норвежских крон (855 евро), 18–24 месяца 5 000 норвежских крон (427 евро).
Кстати, платить беженцам до 4,4 тыс. долларов за отъезд из страны готова также Швейцария. Ее власти поняли, что оплата добровольного отъезда украинцам обойдется дешевле, чем выплата пособий.
 
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