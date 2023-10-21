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ЕС и США изучат передачу Украине доходов компаний от замороженных активов России
ЕС и США изучат передачу Украине доходов компаний от замороженных активов России - 21.10.2023 Украина.ру
ЕС и США изучат передачу Украине доходов компаний от замороженных активов России
Евросоюз и Соединённые Штаты Америки изучат способы передачи Украине доходов частных компаний, полученные от замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита ЕС и США.
2023-10-21T03:06
2023-10-21T03:06
2023-10-21T03:07
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Ранее стало известно, что на встрече в Вашингтоне 20 октября президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель намерены также обсудить эффективность ограничения цен на экспорт российской нефти, атаки ХАМАС на Израиль и единую позицию в отношении Китая.Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.По заявлению министра финансов России Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ.
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новости, россия, сша, евросоюз, еврокомиссия, украина, замороженные активы
Новости, Россия, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина, замороженные активы
ЕС и США изучат передачу Украине доходов компаний от замороженных активов России
03:06 21.10.2023 (обновлено: 03:07 21.10.2023)
Евросоюз и Соединённые Штаты Америки изучат способы передачи Украине доходов частных компаний, полученные от замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита ЕС и США.
"В качестве наших мер помощи Украине в краткосрочном периоде мы рассмотрим, как любые чрезвычайные доходы частных компаний, полученные напрямую от замороженных суверенных активов России, могут быть направлены для поддержки Украины, если эти чрезвычайные доходы не нужны для покрытия обязательств перед Россией в соответствии с действующим законодательством", - говорится документе.
Ранее стало известно, что на встрече в Вашингтоне 20 октября президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель намерены также обсудить эффективность ограничения цен на экспорт российской нефти, атаки ХАМАС на Израиль и единую позицию в отношении Китая.
Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
По заявлению министра финансов России Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ.