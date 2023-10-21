ЕС и США изучат передачу Украине доходов компаний от замороженных активов России - 21.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231021/1050374262.html
ЕС и США изучат передачу Украине доходов компаний от замороженных активов России
ЕС и США изучат передачу Украине доходов компаний от замороженных активов России - 21.10.2023 Украина.ру
ЕС и США изучат передачу Украине доходов компаний от замороженных активов России
Евросоюз и Соединённые Штаты Америки изучат способы передачи Украине доходов частных компаний, полученные от замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита ЕС и США.
2023-10-21T03:06
2023-10-21T03:07
новости
россия
сша
евросоюз
еврокомиссия
украина
замороженные активы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/53/1026365317_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_00096a7d683fec712e88c1a1c9deced8.jpg
Ранее стало известно, что на встрече в Вашингтоне 20 октября президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель намерены также обсудить эффективность ограничения цен на экспорт российской нефти, атаки ХАМАС на Израиль и единую позицию в отношении Китая.Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.По заявлению министра финансов России Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ.
https://ukraina.ru/20231017/1050275001.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/53/1026365317_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f75f8f6a807ff043204e3c851bfad472.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, евросоюз, еврокомиссия, украина, замороженные активы
Новости, Россия, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина, замороженные активы

ЕС и США изучат передачу Украине доходов компаний от замороженных активов России

03:06 21.10.2023 (обновлено: 03:07 21.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
Евросоюз и Соединённые Штаты Америки изучат способы передачи Украине доходов частных компаний, полученные от замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита ЕС и США.
"В качестве наших мер помощи Украине в краткосрочном периоде мы рассмотрим, как любые чрезвычайные доходы частных компаний, полученные напрямую от замороженных суверенных активов России, могут быть направлены для поддержки Украины, если эти чрезвычайные доходы не нужны для покрытия обязательств перед Россией в соответствии с действующим законодательством", - говорится документе.
Ранее стало известно, что на встрече в Вашингтоне 20 октября президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель намерены также обсудить эффективность ограничения цен на экспорт российской нефти, атаки ХАМАС на Израиль и единую позицию в отношении Китая.
Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
По заявлению министра финансов России Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ.
Брифинг Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова
17 октября, 20:23
Россия зеркально ответит на передачу российских активов Украине – СилуановРоссийская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ. Такое заявление в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg сделал российский министр финансов Антон Силуанов
 
НовостиРоссияСШАЕвросоюзЕврокомиссияУкраиназамороженные активы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:06ЕС и США изучат передачу Украине доходов компаний от замороженных активов России
02:36ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:08Пора домой: Швеция ограничивает выплаты для мигрантов
01:36"Ограничение свободы людей": на Украине раскритиковали усиление финансового контроля над чиновниками
01:05Республиканцы выдвинут нового кандидата в спикеры палаты представителей
00:44Долг за электричество на Украине превысил отметку в 60 млрд гривен
00:06От антироссийских санкций больше всего пострадала Германия – эксперт
23:33На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией
23:02Командующим ВКС РФ вместо Суровикина стал генерал Афзалов – СМИ
22:42Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя
22:20Американские журналисты прогнозируют мятеж на всех уровнях Госдепа США
21:44Конгрессвуман США отвергла запрос Байдена о помощи Украине и Израилю
21:16Россия отменила приграничное сотрудничество с Финляндией
20:58Кличко признал, что вошедшие в состав РФ регионы уже не являются Украиной
20:33Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ
19:47Байден запросил у американского конгресса более $60 млрд для Украины
19:22Около 2 трлн чужих средств Украина потратила с начала года
18:54Ветерок из могилы: как Израиль и Иран могут обменяться ядерными ударами - Гаспарян
18:49Оправдывал Россию: дело настоятеля Киево-Печерской лавры передано в суд
18:45Кража "гуманитарки", отмена переписи. Итоги 20 октября на Украине
Лента новостейМолния