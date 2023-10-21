"Мы контролируем село": Михаил Онуфриенко рассказал, куда за время наступления смогли продвинуться ВСУ
© AP / Roman Chop
© AP / Roman Chop
У основных сил ВСУ, которые вопреки здравому смыслу были брошены на Запорожье, успехов не наблюдается. За четыре месяца "контрнаступа" украинские войска так и не перешли линию обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Противник за все время "контрнаступа" все же сумел продвинутся в районе Времевского выступа и в районе Работино. Но в последнюю неделю ничего подобного не происходит, рассказал эксперт.
ВСУ точно так же бились возле Вербового, но отступили. В районе Копаней у них тоже ничего не получилось. А село Завитне Бажання на Времевском выступе для них так же остается заветным желанием, которое не сбудется, добавил обозреватель.
"Ну не наступают ВСУ на Мелитопольском направлении. Они свои резервы перебрасывают к Серебрянскому лесничеству и под Клещеевку. Кстати, насчет Артемовска. Они как воевали возле Клещеевки и Андреевки, так и воюют", - подчеркнул Онуфриенко.
У основных сил Украины, которые вопреки здравому смыслу были брошены на Запорожье, успехов нет. ВСУ пафосно заявляют: "Мы контролируем село". Но они не смогут его удержать. Сегодня село взяли, а завтра - уже нет, заключил собеседник издания.
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