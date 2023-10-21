https://ukraina.ru/20231021/1050372584.html

"Мы контролируем село": Михаил Онуфриенко рассказал, куда за время наступления смогли продвинуться ВСУ

"Мы контролируем село": Михаил Онуфриенко рассказал, куда за время наступления смогли продвинуться ВСУ - 21.10.2023 Украина.ру

"Мы контролируем село": Михаил Онуфриенко рассказал, куда за время наступления смогли продвинуться ВСУ

У основных сил ВСУ, которые вопреки здравому смыслу были брошены на Запорожье, успехов не наблюдается. За четыре месяца "контрнаступа" украинские войска так и не перешли линию обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-10-21T04:30

2023-10-21T04:30

2023-10-21T04:30

новости

всу

контрнаступление

работино

запорожское направление

вс рф

сво

днр

село

оборона

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Противник за все время "контрнаступа" все же сумел продвинутся в районе Времевского выступа и в районе Работино. Но в последнюю неделю ничего подобного не происходит, рассказал эксперт.ВСУ точно так же бились возле Вербового, но отступили. В районе Копаней у них тоже ничего не получилось. А село Завитне Бажання на Времевском выступе для них так же остается заветным желанием, которое не сбудется, добавил обозреватель.У основных сил Украины, которые вопреки здравому смыслу были брошены на Запорожье, успехов нет. ВСУ пафосно заявляют: "Мы контролируем село". Но они не смогут его удержать. Сегодня село взяли, а завтра - уже нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231020/1050351101.html

работино

запорожское направление

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, контрнаступление, работино, запорожское направление, вс рф, сво, днр, село, оборона