"Стрелочки на карте": военный эксперт раскрыл, почему штабы ВСУ не замечают "окопных" солдат - 21.10.2023 Украина.ру
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"Стрелочки на карте": военный эксперт раскрыл, почему штабы ВСУ не замечают "окопных" солдат
"Стрелочки на карте": военный эксперт раскрыл, почему штабы ВСУ не замечают "окопных" солдат - 21.10.2023 Украина.ру
"Стрелочки на карте": военный эксперт раскрыл, почему штабы ВСУ не замечают "окопных" солдат
Сдача украинских военных происходит по всей линии фронта, счет идет на тысячи. В основном это происходит в тех местах, где ВС РФ продвигаются вперед, зажимая конкретные опорники ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-10-21T04:00
2023-10-21T04:00
новости
всу
потери
плен
командование
штаб
украина
сво
россия
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Под Купянском украинских солдат без поддержки заставляют держаться в лесопосадках. И подразделения, понимая, что их отход закончится стопроцентной смертью, выходят с на связь с российскими военными на специальной частоте "Волга", уточнил эксперт.Причина большой гибели личного состава ВСУ заключается в том, что штабы физически не видят этих людей. Разрыв между ними и бойцами в окопах критический. Люди это понимают и хотят сдаться в плен, потому что они никому не нужны, добавил он.Но украинские военные нужны России. Потому что это люди, которые потом будут восстанавливать Украину и пополнять ее демографический фон, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html
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новости, всу, потери, плен, командование, штаб, украина, сво, россия
Новости, ВСУ, потери, плен, командование, штаб, Украина, СВО, Россия

"Стрелочки на карте": военный эксперт раскрыл, почему штабы ВСУ не замечают "окопных" солдат

04:00 21.10.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Сдача украинских военных происходит по всей линии фронта, счет идет на тысячи. В основном это происходит в тех местах, где ВС РФ продвигаются вперед, зажимая конкретные опорники ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Под Купянском украинских солдат без поддержки заставляют держаться в лесопосадках. И подразделения, понимая, что их отход закончится стопроцентной смертью, выходят с на связь с российскими военными на специальной частоте "Волга", уточнил эксперт.
Причина большой гибели личного состава ВСУ заключается в том, что штабы физически не видят этих людей. Разрыв между ними и бойцами в окопах критический. Люди это понимают и хотят сдаться в плен, потому что они никому не нужны, добавил он.

"Там возникает ситуация, когда уже поменялось три состава подразделений, а командиры даже не подходят к ним пообщаться. Для них бойцы – это стрелочки на карте. Они не чувствуют ответственности за человеческие жизни", - подчеркнул Клинцевич.

Но украинские военные нужны России. Потому что это люди, которые потом будут восстанавливать Украину и пополнять ее демографический фон, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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