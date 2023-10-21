https://ukraina.ru/20231021/1050340847.html

"Стрелочки на карте": военный эксперт раскрыл, почему штабы ВСУ не замечают "окопных" солдат

"Стрелочки на карте": военный эксперт раскрыл, почему штабы ВСУ не замечают "окопных" солдат - 21.10.2023 Украина.ру

"Стрелочки на карте": военный эксперт раскрыл, почему штабы ВСУ не замечают "окопных" солдат

Сдача украинских военных происходит по всей линии фронта, счет идет на тысячи. В основном это происходит в тех местах, где ВС РФ продвигаются вперед, зажимая конкретные опорники ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-10-21T04:00

2023-10-21T04:00

2023-10-21T04:00

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Под Купянском украинских солдат без поддержки заставляют держаться в лесопосадках. И подразделения, понимая, что их отход закончится стопроцентной смертью, выходят с на связь с российскими военными на специальной частоте "Волга", уточнил эксперт.Причина большой гибели личного состава ВСУ заключается в том, что штабы физически не видят этих людей. Разрыв между ними и бойцами в окопах критический. Люди это понимают и хотят сдаться в плен, потому что они никому не нужны, добавил он.Но украинские военные нужны России. Потому что это люди, которые потом будут восстанавливать Украину и пополнять ее демографический фон, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, потери, плен, командование, штаб, украина, сво, россия