Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ - 19.10.2023 Украина.ру
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Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ
Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ - 19.10.2023 Украина.ру
Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ
Для переговоров с президентом России Владимиром Путиным нет никаких возможностей. Об этом вновь заявил Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
2023-10-19T02:06
2023-10-19T02:06
новости
украина
михаил подоляк
киев
переговоры
россия
сво
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Он указал, что сегодня официальные лица Украины не готовы идти на компромиссы, потому как это якобы легитимизирует действия России на Украине. Подоляк отметил, что, комментируя передачу Украине американских дальнобойных ракет ATACMS, Владимир Путин открыто назвал Специальную военную операцию войной. Таким образом, считает спикер Банковой, Кремль якобы "публично зафиксировал безусловный мотив преступления". Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире румынского телеканала пожаловался, что Путин не хочет пожать ему руку. Примечательно, что Кремль никогда не отворачивался от Киева и весь период Специальной военной операции заявлял о своей готовности к переговорам. Напомним, в 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако продвижения в этом вопросе до сих пор нет.
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новости, украина, михаил подоляк, киев, переговоры, россия, сво
Новости, Украина, Михаил Подоляк, Киев, переговоры, Россия, СВО

Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ

02:06 19.10.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Для переговоров с президентом России Владимиром Путиным нет никаких возможностей. Об этом вновь заявил Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Он указал, что сегодня официальные лица Украины не готовы идти на компромиссы, потому как это якобы легитимизирует действия России на Украине.
Подоляк отметил, что, комментируя передачу Украине американских дальнобойных ракет ATACMS, Владимир Путин открыто назвал Специальную военную операцию войной. Таким образом, считает спикер Банковой, Кремль якобы "публично зафиксировал безусловный мотив преступления".
"Этого достаточно, чтобы осознать: нет никаких возможностей для "компромиссов", "переговоров". В противном случае это делает умышленные военные преступления легитимным и действенным инструментом глобальной политики", — написал Подоляк в своём телеграм-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире румынского телеканала пожаловался, что Путин не хочет пожать ему руку.
Примечательно, что Кремль никогда не отворачивался от Киева и весь период Специальной военной операции заявлял о своей готовности к переговорам.
Напомним, в 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако продвижения в этом вопросе до сих пор нет.
 
НовостиУкраинаМихаил ПодолякКиевпереговорыРоссияСВО
 
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