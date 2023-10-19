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Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ

Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ - 19.10.2023 Украина.ру

Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ

Для переговоров с президентом России Владимиром Путиным нет никаких возможностей. Об этом вновь заявил Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

2023-10-19T02:06

2023-10-19T02:06

2023-10-19T02:06

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михаил подоляк

киев

переговоры

россия

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Он указал, что сегодня официальные лица Украины не готовы идти на компромиссы, потому как это якобы легитимизирует действия России на Украине. Подоляк отметил, что, комментируя передачу Украине американских дальнобойных ракет ATACMS, Владимир Путин открыто назвал Специальную военную операцию войной. Таким образом, считает спикер Банковой, Кремль якобы "публично зафиксировал безусловный мотив преступления". Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире румынского телеканала пожаловался, что Путин не хочет пожать ему руку. Примечательно, что Кремль никогда не отворачивался от Киева и весь период Специальной военной операции заявлял о своей готовности к переговорам. Напомним, в 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако продвижения в этом вопросе до сих пор нет.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, михаил подоляк, киев, переговоры, россия, сво