https://ukraina.ru/20231020/1050369233.html
Названа причина отмены переписи населения на Украине
Названа причина отмены переписи населения на Украине - 20.10.2023 Украина.ру
Названа причина отмены переписи населения на Украине
Правительство Украины отменило запланированную перепись населения из-за действующего военного положения в стране. Такое заявление сделал представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук
2023-10-20T18:25
2023-10-20T18:25
2023-10-20T18:27
новости
украина
перепись населения
украинцы
демография
рождаемость
кризис
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На Украине не проводили перепись населения уже более 20 лет – в последний раз процедура состоялась в 2001 году. Зимой 2020-го украинские власти провели пробную перепись при помощи анализа данных SIM-карт. Она показала, что численность населения сократилась на 11,45 миллиона — до 37 миллионов человек. Примечательно, что в 2021 году бюджетный комитет согласовал выделение средств на проведение переписи в 2023-м – на эти цели было направлено 80 миллионов гривен. Летом этого года Украинский институт будущего озвучил данные о численности населения страны. Так, сегодня на Украине осталось около 29 миллионов человек. За период проведения Специальной военной операции, как отмечают украинские эксперты, страну покинули 8,6 миллионов человек. Многие из них уже не вернутся на родину и обоснуются в странах Европы или РФ. Помимо миграции, на Украине проблемы с рождаемостью – коэффициент фертильности упал ниже единицы, тогда как для роста населения он должен быть выше двух. Начинала Украина свой независимый путь с населением в 52 миллиона.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, перепись населения, украинцы, демография, рождаемость, кризис
Новости, Украина, перепись населения, украинцы, демография, рождаемость, кризис
Названа причина отмены переписи населения на Украине
18:25 20.10.2023 (обновлено: 18:27 20.10.2023)
Правительство Украины отменило запланированную перепись населения из-за действующего военного положения в стране. Такое заявление сделал представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук
"Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения на Украине внести предложение о проведении всеукраинской переписи населения", — написал он в своём телеграм-канале.
На Украине не проводили перепись населения уже более 20 лет – в последний раз процедура состоялась в 2001 году. Зимой 2020-го украинские власти провели пробную перепись при помощи анализа данных SIM-карт. Она показала, что численность населения сократилась на 11,45 миллиона — до 37 миллионов человек.
Примечательно, что в 2021 году бюджетный комитет согласовал
выделение средств на проведение переписи в 2023-м – на эти цели было направлено 80 миллионов гривен.
Летом этого года Украинский институт будущего озвучил данные
о численности населения страны. Так, сегодня на Украине осталось около 29 миллионов человек. За период проведения Специальной военной операции, как отмечают украинские эксперты, страну покинули 8,6 миллионов человек. Многие из них уже не вернутся на родину и обоснуются в странах Европы или РФ.
Помимо миграции, на Украине проблемы с рождаемостью – коэффициент фертильности упал ниже единицы, тогда как для роста населения он должен быть выше двух.
Начинала Украина свой независимый путь с населением в 52 миллиона.