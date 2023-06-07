https://ukraina.ru/20230607/1046941571.html

Как заканчивается Украина. Почему страна теряет население катастрофическими темпами

Как заканчивается Украина. Почему страна теряет население катастрофическими темпами - 07.06.2023 Украина.ру

Как заканчивается Украина. Почему страна теряет население катастрофическими темпами

На этой неделе Украинский институт будущего озвучил свои данные о численности населения страны. По оценкам экспертов института постоянного населения в стране осталось около 29 миллионов.

2023-06-07T04:00

2023-06-07T04:00

2023-06-07T04:00

дмитрий ковалевич

эксклюзив

украина

численность

население

оон

перепись населения

сво

демография

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Начинала Украина свой независимый путь с населением в 52 миллиона. В стране с 2001 года не проводилась перепись населения, несмотря на регулярные требования ООН. По последней переписи в стране проживало 48 миллионов человек, то есть за последние 22 года Украина потеряла 19 миллионов. Даже за период Великой отечественной войны Украина потеряла около 10 миллионов населения.За период СВО, как отмечают в отчете украинские эксперты, страну покинули 8,6 миллионов человек. Многие из них уже не вернутся на родину и обоснуются в странах Европы или РФ. На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с октября 2022 года паспорта России получили 1,5 миллиона украинцев, проживавших на новых территориях. К ним следует добавить еще несколько миллионов жителей Крыма, Донецка и Луганска, оформивших гражданство до 2022 года.Самое печальное для перспектив развития Украины – это то, что из оставшихся в стране только 9 миллионов работают, причем из них 3 миллиона - бюджетники. Остальные – преимущественно пенсионеры и дети. Украина входит в топ-10 стран с самым старым населением. Иными словами, сейчас один работающий фактически содержит двух-трех неработающих человек или работников бюджетной сферы. При таком соотношении Украине вскоре придется либо вообще отменять пенсионное обеспечение, либо повышать пенсионный возраст до 90 лет.Кроме того, как отмечает одесский анархист Вячеслав Азаров, миллионы украинцев опасаются сейчас работать официально, так как трудоустройство с начала года происходит только через военкомат. "Если в начале года в ПФУ зарегистрированы 10,6 млн. пенсионеров, а по данным ООН 15,2% населения – это дети до 14 лет (4,4 млн. чел.), выходит у нас реально почти 5 млн. безработных. И ответ на вопрос, почему они не регистрируются в Центрах занятости, предельно прост, - не хотят сразу попасть на фронт. Сотрудничество с государством в сфере трудоустройства стало смертельно опасным. И такого бойкота никакая экономика не выдержит", - пишет Азаров.На улучшение ситуации с рождаемостью тоже не приходится надеяться. В стране, где идут боевые действия, а мужчину могут в любой момент мобилизовать и бросить на фронт, немногие решаться заводить детей. Количество регистраций новорожденных за 2022 год упало на треть по сравнению с предыдущим годом. Затем директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова озвучила еще худший прогноз на год 2023.В Институте будущего отмечают, что коэффициент фертильности в стране упал ниже единицы, тогда как для роста населения он должен быть выше двух. В Институте считают, что вопрос демографии должен стать приоритетным и его должен озвучить президент Украины Владимир Зеленский, так как вопрос требует неотложных действий. Однако Зеленский, естественно, рождаемость не повысит, так как активно занимается, наоборот, могилизацией оставшихся украинцев.Немецкий политолог Вольфганг Меркель в интервью для издания Spiegel на днях предположил, что Украина может проиграть РФ уже только из-за численного превосходства России. Политолог также подчеркнул, что ограниченные возможности Украины в плане живой силы приведут к тому, что стране больше некого будет мобилизовать в армию.Ситуацию могла бы поправить финансовая стимуляция, хотя бы в размере пособия, которое выдают российским роженицам. Однако Украина все средства пускает на ВСУ и вооружение, бюджет страны тянут западные кредиторы, которые требуют сокращать социальные выплаты и поднимать тарифы.Прямым следствием миграции украинцев и мобилизации мужчин стала нехватка рабочих рук даже для поддержания инфраструктуры. Соответственно, о восстановлении экономики страны после окончания боевых действий пока говорить не приходится. Скорее всего, после снятия запрета на выезд еще больше украинцев уедут – в частности, мужчины, которые захотят воссоединиться со своими семьями в других странах. В недавнем интервью руководительница деревообрабатывающей компании ВГМК из Львова Ирина Мацепура скептически оценивала перспективы восстановления экономики страны. "Когда нам говорят, что после победы будут бешеные инвестиции и восстановление, меня очень интересует - чьими руками, работать-то некому", - говорит Мацепура.В демографическом плане Украина представляет собой один из самых негативных примеров управления страной. Потерять за 30 лет почти половину населения – надо уметь. Здесь сказывается и зависимость от западных кредитов, что заставляло украинские власти урезать социальную сферу и повышать тарифы. Сказывается и националистическая политика, которая вытолкнула из страны миллионы человек и даже целые регионы.

https://ukraina.ru/20230527/1046609448.html

https://ukraina.ru/20230603/1046838948.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

дмитрий ковалевич, эксклюзив, украина, численность, население, оон, перепись населения, сво, демография