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Полиция Британии заявила о рекордном числе преступлений на фоне антисемитизма
Полиция Британии заявила о рекордном числе преступлений на фоне антисемитизма - 20.10.2023 Украина.ру
Полиция Британии заявила о рекордном числе преступлений на фоне антисемитизма
Полиция Великобритании усиливает патрулирует в связи с ростом преступлений и опасениями еврейских общин, сообщили 20 октября журналисты The Standart
2023-10-20T17:53
2023-10-20T17:53
2023-10-20T17:53
новости
великобритания
зарубежье
митинг
палестина
палестино-израильский конфликт
полиция
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Полиция заявила, что уровень страха вызван рекордными антиеврейскими преступлениями на почве ненависти в северном Лондоне, что случается "раз в поколение".В субботу, 21 октября, в Лондоне пройдёт демонстрация в поддержку Палестины. Демонстрация начнётся в полдень у Мраморной арки, пройдет по Парк-лейн, через Гайд-парк Корнер, Пикадилли, Трафальгарскую площадь и завершится на Уайтхолле.Издание приводит слова старшего инспектора Роба Гиббса. По его словам, на фоне обострения палестино-израильского конфликта патрулирование с привлечением тысяч сотрудников столичной полиции будет продолжаться. Он добавил: "В подавляющем большинстве случаев мы наблюдаем антисемитизм, и когда происходит преступление, мы реагируем быстро".Халид Машаль, лидер и один из основателей ХАМАС, 11 октября обратился к мусульманам всего мира. Он назвал пятницу 13 октября "Пятницей потопа в Аль-Аксе" и призвал устроить "День гнева" в связи с событиями в Израиле. Но Дни гнева превратились в недели. По всей стране проходят многочисленные митинги.В Лондоне закрывали четыре еврейские школы из-за роста опасений по поводу "глобального дня джихада", сообщили LBC.Издание Evening Standart сообщало, что в лондонских школах и синагогах усилилась работа полиции. Дополнительные патрули установлены для "расследования и преследования любых случаев антисемитской ненависти или притеснений".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, великобритания, зарубежье, митинг, палестина, палестино-израильский конфликт, полиция
Новости, Великобритания, Зарубежье, митинг, Палестина, Палестино-израильский конфликт, полиция
Полиция Британии заявила о рекордном числе преступлений на фоне антисемитизма
Полиция Великобритании усиливает патрулирует в связи с ростом преступлений и опасениями еврейских общин, сообщили 20 октября журналисты The Standart
"Стало известно, что в Лондоне резко возросло число преступлений на почве антисемитизма: с 1 по 18 октября их было совершено 218 по сравнению с 15 за тот же период прошлого года. Число преступлений на почве исламофобии также возросло с 42 до 101 - рост составил 1 353% и 140% соответственно", - пишет The Standart.
Полиция заявила, что уровень страха вызван рекордными антиеврейскими преступлениями на почве ненависти в северном Лондоне, что случается "раз в поколение".
В субботу, 21 октября, в Лондоне пройдёт демонстрация в поддержку Палестины. Демонстрация начнётся в полдень у Мраморной арки, пройдет по Парк-лейн, через Гайд-парк Корнер, Пикадилли, Трафальгарскую площадь и завершится на Уайтхолле.
Издание приводит слова старшего инспектора Роба Гиббса. По его словам, на фоне обострения палестино-израильского конфликта патрулирование с привлечением тысяч сотрудников столичной полиции будет продолжаться. Он добавил: "В подавляющем большинстве случаев мы наблюдаем антисемитизм, и когда происходит преступление, мы реагируем быстро".
Халид Машаль, лидер и один из основателей ХАМАС, 11 октября обратился к мусульманам всего мира. Он назвал пятницу 13 октября "Пятницей потопа в Аль-Аксе" и призвал устроить "День гнева" в связи с событиями в Израиле. Но Дни гнева превратились в недели. По всей стране проходят многочисленные митинги.
В Лондоне закрывали четыре еврейские школы из-за роста опасений по поводу "глобального дня джихада", сообщили LBC
.
Издание Evening Standart
сообщало, что в лондонских школах и синагогах усилилась работа полиции. Дополнительные патрули установлены для "расследования и преследования любых случаев антисемитской ненависти или притеснений".