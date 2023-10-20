https://ukraina.ru/20231020/1050366489.html

Вел автоцистерну зигзагами: в Румынии украинца арестовали за пьяную езду

Вел автоцистерну зигзагами: в Румынии украинца арестовали за пьяную езду - 20.10.2023 Украина.ру

Вел автоцистерну зигзагами: в Румынии украинца арестовали за пьяную езду

Водитель едва удерживал большегруз на дороге. Нарушителя задержала дорожная полиция, сообщает румынский портал Digi24

2023-10-20T17:08

2023-10-20T17:08

2023-10-20T17:08

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пересечение границы

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О подозрительном водителе полицию уведомили несколько участников движения. Они отправили сообщения на номер 112 о том, что по трассе хаотично едет цистерна.После задержания выяснилось, что за рулем танкера находился 43-летний гражданин Украины. При проверке с помощью алкотестера уровень алкоголя в крови составил 1,67 мг/л. Мужчину доставили в медучреждение, но он отказался сдавать анализы.Возбуждено уголовное дело за отказ или уклонение от взятия биологических образцов. Его задержали на 24 часа и поместили в ближайший центр задержания и превентивного ареста. Позже суд выдал ордер на превентивный арест на 30 суток. Транспортное средство предназначалось для перевозки дизельного топлива и на момент задержания было пустым.Ранее Украина.ру сообщала об изменении правил пересечения украинской границы для водителей грузовиков и автобусов. Согласно поправкам, на каждую фуру теперь можно регистрировать на выезд два водителя, а на автобус – по три.

https://ukraina.ru/20231018/1050303518.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, пересечение границы, водитель, румыния