Вел автоцистерну зигзагами: в Румынии украинца арестовали за пьяную езду
Водитель едва удерживал большегруз на дороге. Нарушителя задержала дорожная полиция, сообщает румынский портал Digi24
О подозрительном водителе полицию уведомили несколько участников движения. Они отправили сообщения на номер 112 о том, что по трассе хаотично едет цистерна.
"18 октября сотрудники Дорожной бригады - Бюро дорожной полиции А2 получили сообщение от нескольких участников движения о том, что по трассе А2 в направлении Констанцы хаотично ехала цистерна. Информация, полученная в режиме реального времени о местоположении транспортного средства, была перехвачена в зоне обслуживания на 49 км", – сообщает издание.
После задержания выяснилось, что за рулем танкера находился 43-летний гражданин Украины. При проверке с помощью алкотестера уровень алкоголя в крови составил 1,67 мг/л. Мужчину доставили в медучреждение, но он отказался сдавать анализы.
Возбуждено уголовное дело за отказ или уклонение от взятия биологических образцов. Его задержали на 24 часа и поместили в ближайший центр задержания и превентивного ареста. Позже суд выдал ордер на превентивный арест на 30 суток. Транспортное средство предназначалось для перевозки дизельного топлива и на момент задержания было пустым.
Ранее Украина.ру сообщала об изменении правил пересечения украинской границы для водителей грузовиков и автобусов. Согласно поправкам, на каждую фуру теперь можно регистрировать на выезд два водителя, а на автобус – по три.