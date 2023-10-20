Вел автоцистерну зигзагами: в Румынии украинца арестовали за пьяную езду - 20.10.2023 Украина.ру
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Вел автоцистерну зигзагами: в Румынии украинца арестовали за пьяную езду
Вел автоцистерну зигзагами: в Румынии украинца арестовали за пьяную езду - 20.10.2023 Украина.ру
Вел автоцистерну зигзагами: в Румынии украинца арестовали за пьяную езду
Водитель едва удерживал большегруз на дороге. Нарушителя задержала дорожная полиция, сообщает румынский портал Digi24
2023-10-20T17:08
2023-10-20T17:08
новости
новости украины
пересечение границы
водитель
румыния
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О подозрительном водителе полицию уведомили несколько участников движения. Они отправили сообщения на номер 112 о том, что по трассе хаотично едет цистерна.После задержания выяснилось, что за рулем танкера находился 43-летний гражданин Украины. При проверке с помощью алкотестера уровень алкоголя в крови составил 1,67 мг/л. Мужчину доставили в медучреждение, но он отказался сдавать анализы.Возбуждено уголовное дело за отказ или уклонение от взятия биологических образцов. Его задержали на 24 часа и поместили в ближайший центр задержания и превентивного ареста. Позже суд выдал ордер на превентивный арест на 30 суток. Транспортное средство предназначалось для перевозки дизельного топлива и на момент задержания было пустым.Ранее Украина.ру сообщала об изменении правил пересечения украинской границы для водителей грузовиков и автобусов. Согласно поправкам, на каждую фуру теперь можно регистрировать на выезд два водителя, а на автобус – по три.
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новости, новости украины, пересечение границы, водитель, румыния
Новости, Новости Украины, пересечение границы, водитель, Румыния

Вел автоцистерну зигзагами: в Румынии украинца арестовали за пьяную езду

17:08 20.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Карасев / Перейти в фотобанкфуры
фуры - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Евгений Карасев
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Водитель едва удерживал большегруз на дороге. Нарушителя задержала дорожная полиция, сообщает румынский портал Digi24
О подозрительном водителе полицию уведомили несколько участников движения. Они отправили сообщения на номер 112 о том, что по трассе хаотично едет цистерна.

"18 октября сотрудники Дорожной бригады - Бюро дорожной полиции А2 получили сообщение от нескольких участников движения о том, что по трассе А2 в направлении Констанцы хаотично ехала цистерна. Информация, полученная в режиме реального времени о местоположении транспортного средства, была перехвачена в зоне обслуживания на 49 км", – сообщает издание.

После задержания выяснилось, что за рулем танкера находился 43-летний гражданин Украины. При проверке с помощью алкотестера уровень алкоголя в крови составил 1,67 мг/л. Мужчину доставили в медучреждение, но он отказался сдавать анализы.
Возбуждено уголовное дело за отказ или уклонение от взятия биологических образцов. Его задержали на 24 часа и поместили в ближайший центр задержания и превентивного ареста. Позже суд выдал ордер на превентивный арест на 30 суток. Транспортное средство предназначалось для перевозки дизельного топлива и на момент задержания было пустым.
Ранее Украина.ру сообщала об изменении правил пересечения украинской границы для водителей грузовиков и автобусов. Согласно поправкам, на каждую фуру теперь можно регистрировать на выезд два водителя, а на автобус – по три.
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