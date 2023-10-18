Украинским мужчинам разрешат выезжать за границу по двое - 18.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231018/1050303518.html
Украинским мужчинам разрешат выезжать за границу по двое
Украинским мужчинам разрешат выезжать за границу по двое - 18.10.2023 Украина.ру
Украинским мужчинам разрешат выезжать за границу по двое
Можно будет даже и по трое, но только если все они выезжают в качестве водителей. Поправки в правила пересечения государственной границы одобрил Кабмин Украины, сообщает "Страна.ua"
2023-10-18T17:38
2023-10-18T17:38
новости
новости украины
пересечение границы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050303378_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_b9654ed8a29b8959c811f68790f8c183.jpg
Изменения в правила пересечения государственной границы для водителей грузового и пассажирского транспорта стало предметом обсуждения на заседании Кабмина. Ведомство одобрило предложенные Мининфраструктуры поправки.Согласно поправкам, на каждую фуру теперь можно регистрировать на выезд два водителя, а на автобус – по три. Сейчас квоты меньше – по одному водителю на каждый грузовик, и по два– на пассажирский автобус.Новое постановление вступит в силу уже в ближайшие дни после официальной публикации.Сейчас оформление водителей для выезда за границу ведется через систему "Шлях". Ее активно мониторят и время от времени лишают самые "подозрительные" компании права оформлять таким образом /водителей и волонтеров. Издание отмечает, что с принятием нового постановления поле для маневра у перевозчиков существенно расширится.
https://ukraina.ru/20230907/1049238033.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050303378_0:0:563:422_1920x0_80_0_0_e4423ba3743374fdaf7aa9648257f942.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, пересечение границы
Новости, Новости Украины, пересечение границы

Украинским мужчинам разрешат выезжать за границу по двое

17:38 18.10.2023
 
© Госпогранслужба УкраиныАвтобусы на Границе Украины
Автобусы на Границе Украины
© Госпогранслужба Украины
Читать в
Можно будет даже и по трое, но только если все они выезжают в качестве водителей. Поправки в правила пересечения государственной границы одобрил Кабмин Украины, сообщает "Страна.ua"
Изменения в правила пересечения государственной границы для водителей грузового и пассажирского транспорта стало предметом обсуждения на заседании Кабмина. Ведомство одобрило предложенные Мининфраструктуры поправки.
Согласно поправкам, на каждую фуру теперь можно регистрировать на выезд два водителя, а на автобус – по три. Сейчас квоты меньше – по одному водителю на каждый грузовик, и по два– на пассажирский автобус.
"Существуют обязательные международные требования, которые определяют необходимое количество водителей в зависимости от длительности и километража маршрута. Идет речь не только о потребностях в отдыхе для водителя и соблюдении норм труда, но и о безопасности, собственно, водителя и пассажиров. Если же такие нормы нарушаются, то это является основанием для штрафа контролирующих органов как в Украине, так и за границей", – заявили в Мининфраструктуры.
Новое постановление вступит в силу уже в ближайшие дни после официальной публикации.
Сейчас оформление водителей для выезда за границу ведется через систему "Шлях". Ее активно мониторят и время от времени лишают самые "подозрительные" компании права оформлять таким образом /водителей и волонтеров. Издание отмечает, что с принятием нового постановления поле для маневра у перевозчиков существенно расширится.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября, 15:16
Женщинам ограничат выезд с Украины — депутат РадыВыезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен. Об этом заявил 7 сентября член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает РБК-Украина
 
НовостиНовости Украиныпересечение границы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:39ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
02:06Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ
01:45Украина ревнует США к Израилю – Медведев
01:22В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
00:46Против геноцида палестинского народа американцы выступили у Капитолийского холма
00:18В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
00:00Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
23:54Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
23:22Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
22:54"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль
22:29Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии
22:06На Украине поддержали легализацию однополых браков
21:39"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр
20:56"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке
19:59ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо
19:51Почему Зеленского не допустили к телу Байдена в Израиле - Незалежко
19:45В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
19:23Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле
19:00Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
18:50Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе
Лента новостейМолния