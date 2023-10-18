Украинским мужчинам разрешат выезжать за границу по двое
© Госпогранслужба УкраиныАвтобусы на Границе Украины
© Госпогранслужба Украины
Можно будет даже и по трое, но только если все они выезжают в качестве водителей. Поправки в правила пересечения государственной границы одобрил Кабмин Украины, сообщает "Страна.ua"
Изменения в правила пересечения государственной границы для водителей грузового и пассажирского транспорта стало предметом обсуждения на заседании Кабмина. Ведомство одобрило предложенные Мининфраструктуры поправки.
Согласно поправкам, на каждую фуру теперь можно регистрировать на выезд два водителя, а на автобус – по три. Сейчас квоты меньше – по одному водителю на каждый грузовик, и по два– на пассажирский автобус.
"Существуют обязательные международные требования, которые определяют необходимое количество водителей в зависимости от длительности и километража маршрута. Идет речь не только о потребностях в отдыхе для водителя и соблюдении норм труда, но и о безопасности, собственно, водителя и пассажиров. Если же такие нормы нарушаются, то это является основанием для штрафа контролирующих органов как в Украине, так и за границей", – заявили в Мининфраструктуры.
Новое постановление вступит в силу уже в ближайшие дни после официальной публикации.
Сейчас оформление водителей для выезда за границу ведется через систему "Шлях". Ее активно мониторят и время от времени лишают самые "подозрительные" компании права оформлять таким образом /водителей и волонтеров. Издание отмечает, что с принятием нового постановления поле для маневра у перевозчиков существенно расширится.
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