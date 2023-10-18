https://ukraina.ru/20231018/1050303518.html

Украинским мужчинам разрешат выезжать за границу по двое

Украинским мужчинам разрешат выезжать за границу по двое - 18.10.2023 Украина.ру

Украинским мужчинам разрешат выезжать за границу по двое

Можно будет даже и по трое, но только если все они выезжают в качестве водителей. Поправки в правила пересечения государственной границы одобрил Кабмин Украины, сообщает "Страна.ua"

2023-10-18T17:38

2023-10-18T17:38

2023-10-18T17:38

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пересечение границы

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Изменения в правила пересечения государственной границы для водителей грузового и пассажирского транспорта стало предметом обсуждения на заседании Кабмина. Ведомство одобрило предложенные Мининфраструктуры поправки.Согласно поправкам, на каждую фуру теперь можно регистрировать на выезд два водителя, а на автобус – по три. Сейчас квоты меньше – по одному водителю на каждый грузовик, и по два– на пассажирский автобус.Новое постановление вступит в силу уже в ближайшие дни после официальной публикации.Сейчас оформление водителей для выезда за границу ведется через систему "Шлях". Ее активно мониторят и время от времени лишают самые "подозрительные" компании права оформлять таким образом /водителей и волонтеров. Издание отмечает, что с принятием нового постановления поле для маневра у перевозчиков существенно расширится.

https://ukraina.ru/20230907/1049238033.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, пересечение границы