Около 2 тысяч штрафов не смогли взыскать с украинцев в Германии – Bild - 17.10.2023 Украина.ру
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Около 2 тысяч штрафов не смогли взыскать с украинцев в Германии – Bild
Около 2 тысяч штрафов не смогли взыскать с украинцев в Германии – Bild - 17.10.2023 Украина.ру
Около 2 тысяч штрафов не смогли взыскать с украинцев в Германии – Bild
Власти города Штутгарт признали, что не могут взыскать с украинских беженцев почти две тысячи штрафов за превышение скорости и неправильную парковку. Об этом пишет издание Bild
2023-10-17T00:30
2023-10-17T00:30
новости
фрг
германия
украинские беженцы
штраф
пдд
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Иностранные автомобили могут эксплуатироваться в Германии максимум один год, прежде чем им потребуются немецкие номерные знаки, следует из правил регистрации в стране. Однако для украинских беженцев этот срок продлили до апреля следующего года, сообщает источник. Депутаты призывают украинцев зарегистрировать свои автомобили, чтобы установить равное обращение, однако гости страны не спешат это делать. Ранее издание Bild сообщало, что Германия приняла в девять раз больше беженцев из Украины, чем Франция. Журналисты обращали внимание, что украинцы неравномерно распределены между принимающими странами Евросоюза. В сентябре министерство внутренних дел ФРГ заявляло, что сейчас беженцев в Германии проживает больше, чем когда-либо&nbsp;— более трёх миллионов человек. В конце того же месяца канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что на внешних границах Европейского союза стоит ввести дополнительный контроль, так как в Германию устремляется слишком большой поток беженцев.
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новости, фрг, германия, украинские беженцы, штраф, пдд
Новости, ФРГ, Германия, украинские беженцы, штраф, ПДД

Около 2 тысяч штрафов не смогли взыскать с украинцев в Германии – Bild

00:30 17.10.2023
 
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Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Власти города Штутгарт признали, что не могут взыскать с украинских беженцев почти две тысячи штрафов за превышение скорости и неправильную парковку. Об этом пишет издание Bild
Иностранные автомобили могут эксплуатироваться в Германии максимум один год, прежде чем им потребуются немецкие номерные знаки, следует из правил регистрации в стране. Однако для украинских беженцев этот срок продлили до апреля следующего года, сообщает источник.
"Украинские нарушители правил дорожного движения получают бесплатный билет — в отличие от немцев и иностранцев из Евросоюза", — цитирует издание представителя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Рубена Руппа.
Депутаты призывают украинцев зарегистрировать свои автомобили, чтобы установить равное обращение, однако гости страны не спешат это делать.
Ранее издание Bild сообщало, что Германия приняла в девять раз больше беженцев из Украины, чем Франция. Журналисты обращали внимание, что украинцы неравномерно распределены между принимающими странами Евросоюза.
В сентябре министерство внутренних дел ФРГ заявляло, что сейчас беженцев в Германии проживает больше, чем когда-либо — более трёх миллионов человек. В конце того же месяца канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что на внешних границах Европейского союза стоит ввести дополнительный контроль, так как в Германию устремляется слишком большой поток беженцев.
 
НовостиФРГГерманияукраинские беженцыштрафПДД
 
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