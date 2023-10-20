https://ukraina.ru/20231020/1050335704.html

Смотрите видео. Эксперт о том, как украинские заградотряды по-новому расстреливают своих солдат

Смотрите видео. Эксперт о том, как украинские заградотряды по-новому расстреливают своих солдат - 20.10.2023 Украина.ру

Смотрите видео. Эксперт о том, как украинские заградотряды по-новому расстреливают своих солдат

Сдача в плен наступающих отрядов ВСУ – это новая тенденция, которой еще никто никогда не видел. Она говорит о крайне низком моральном духе украинских солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-10-20T05:20

2023-10-20T05:20

2023-10-20T05:20

новости

украина

всу

расстрел

штурмовик

дроны

плен

отряды

военнопленные

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Ранее киевские телеграм-каналы распространили видео, где вражеский FPV-дрон поражает российский пикап, в кузове которого перевозились пленные всушники. Сообщается, что российский водитель и пассажир выжили, а украинские пленные – погибли.На видео видно, что этот беспилотник фактически гнался по проселочной дороге за пикапом. Украинский оператор знал, что это пленные ВСУ со связанными руками, рассказал эксперт.Удар беспилотником стал дополнением к действиям украинским заградотрядов, которые стреляют в спину наступающим подразделениям ВСУ, чтобы они не сворачивали с намеченного пути, добавил он.Украинским солдатам как бы говорят: "Если мы не успеем выстрелить вам в спину, и вы сдадитесь русским в плен, мы попытаемся достать вас в глубине". Киев уже так делал, когда ударил "Хаймарсом" по СИЗО с пленными в Еленовке, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230906/1049208435.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, расстрел, штурмовик, дроны, плен, отряды, военнопленные