https://ukraina.ru/20231020/1050335704.html
Смотрите видео. Эксперт о том, как украинские заградотряды по-новому расстреливают своих солдат
Смотрите видео. Эксперт о том, как украинские заградотряды по-новому расстреливают своих солдат - 20.10.2023 Украина.ру
Смотрите видео. Эксперт о том, как украинские заградотряды по-новому расстреливают своих солдат
Сдача в плен наступающих отрядов ВСУ – это новая тенденция, которой еще никто никогда не видел. Она говорит о крайне низком моральном духе украинских солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-10-20T05:20
2023-10-20T05:20
2023-10-20T05:20
новости
украина
всу
расстрел
штурмовик
дроны
плен
отряды
военнопленные
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Ранее киевские телеграм-каналы распространили видео, где вражеский FPV-дрон поражает российский пикап, в кузове которого перевозились пленные всушники. Сообщается, что российский водитель и пассажир выжили, а украинские пленные – погибли.На видео видно, что этот беспилотник фактически гнался по проселочной дороге за пикапом. Украинский оператор знал, что это пленные ВСУ со связанными руками, рассказал эксперт.Удар беспилотником стал дополнением к действиям украинским заградотрядов, которые стреляют в спину наступающим подразделениям ВСУ, чтобы они не сворачивали с намеченного пути, добавил он.Украинским солдатам как бы говорят: "Если мы не успеем выстрелить вам в спину, и вы сдадитесь русским в плен, мы попытаемся достать вас в глубине". Киев уже так делал, когда ударил "Хаймарсом" по СИЗО с пленными в Еленовке, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230906/1049208435.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, расстрел, штурмовик, дроны, плен, отряды, военнопленные
Новости, Украина, ВСУ, расстрел, штурмовик, дроны, плен, отряды, военнопленные
Смотрите видео. Эксперт о том, как украинские заградотряды по-новому расстреливают своих солдат
Сдача в плен наступающих отрядов ВСУ – это новая тенденция, которой еще никто никогда не видел. Она говорит о крайне низком моральном духе украинских солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Ранее киевские телеграм-каналы распространили видео, где вражеский FPV-дрон поражает российский пикап, в кузове которого перевозились пленные всушники. Сообщается, что российский водитель и пассажир выжили, а украинские пленные – погибли.
На видео видно, что этот беспилотник фактически гнался по проселочной дороге за пикапом. Украинский оператор знал, что это пленные ВСУ со связанными руками, рассказал эксперт.
Удар беспилотником стал дополнением к действиям украинским заградотрядов, которые стреляют в спину наступающим подразделениям ВСУ, чтобы они не сворачивали с намеченного пути, добавил он.
"Потому что сдача в плен наступающих отрядов – это тренд, которого еще никто никогда не видел. Потому что именно у штурмовиков должен быть самый высокий боевой дух. Эти люди идут на заряде адреналина. Но так, чтобы они сдавались в плен целыми подразделениями – это нонсенс", - подчеркнул Клинцевич.
Украинским солдатам как бы говорят: "Если мы не успеем выстрелить вам в спину, и вы сдадитесь русским в плен, мы попытаемся достать вас в глубине". Киев уже так делал, когда ударил "Хаймарсом" по СИЗО с пленными в Еленовке, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь