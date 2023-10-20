https://ukraina.ru/20231020/1050329660.html

"Надо дождаться холодов": эксперт раскрыл, когда Авдеевка закончится котлом, а ВС РФ выйдут к Харькову

"Надо дождаться холодов": эксперт раскрыл, когда Авдеевка закончится котлом, а ВС РФ выйдут к Харькову - 20.10.2023 Украина.ру

"Надо дождаться холодов": эксперт раскрыл, когда Авдеевка закончится котлом, а ВС РФ выйдут к Харькову

Сейчас у ВСУ нет превосходства ни по одному из направлений, у них нет резервов и осталось мало снарядов. Есть только попытка продемонстрировать активность. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру

2023-10-20T04:50

2023-10-20T04:50

2023-10-20T04:50

новости

авдеевка

харьков

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холод

потери всу

снаряды

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Чтобы вести успешные наступательные действия, надо иметь три вещи: сухопутную группировку, воздушно-космическую группировку и группировку разведки. У кого есть все эти три компонента, тот и получает превосходство на поле боя, рассказал эксперт. У ВСУ резервов нет, а потери составляют 70% штатной численности соединений. У них нет превосходства ни по одному из направлений. Есть только попытка продемонстрировать активность на поле боя, добавил он.Дело в том, что сейчас пехота не ходит в атаку и не ведет штыковой бой. Солдат держит какой-то рубеж и выполняет тактические задачи. Давайте дождемся наступления холодов. К этому моменту Авдеевка закончится котлом, а Купянск - выходом ВС РФ к пригородам Харькова, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231017/1050238110.html

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новости, авдеевка, харьков, всу, резервы, вкс, разведка, холод, потери всу, снаряды, вс рф