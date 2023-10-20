"Надо дождаться холодов": эксперт раскрыл, когда Авдеевка закончится котлом, а ВС РФ выйдут к Харькову
Сейчас у ВСУ нет превосходства ни по одному из направлений, у них нет резервов и осталось мало снарядов. Есть только попытка продемонстрировать активность. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
Чтобы вести успешные наступательные действия, надо иметь три вещи: сухопутную группировку, воздушно-космическую группировку и группировку разведки. У кого есть все эти три компонента, тот и получает превосходство на поле боя, рассказал эксперт.
У ВСУ резервов нет, а потери составляют 70% штатной численности соединений. У них нет превосходства ни по одному из направлений. Есть только попытка продемонстрировать активность на поле боя, добавил он.
"Снарядов у них недостаточно. Противник экономит боеприпасы. Если мы за сутки выпускам 50-60 тысяч различных боеприпасов (артиллерийские снаряды и ракеты), Украина нам отвечает 10-12 тысячами", - подчеркнул Матвийчук.
Дело в том, что сейчас пехота не ходит в атаку и не ведет штыковой бой. Солдат держит какой-то рубеж и выполняет тактические задачи. Давайте дождемся наступления холодов. К этому моменту Авдеевка закончится котлом, а Купянск - выходом ВС РФ к пригородам Харькова, заключил собеседник издания.
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17 октября, 08:20Алексей Кочетков: Пока Польша распалась на "красных" и "синих", Россия в Авдеевке доводит ВСУ до суицидаВ Донецке ощущается, что на поле боя стало горячее. Сейчас там некоторое затишье. Но до этого канонада с нашей стороны была настолько мощной, чего не было за все 1,5 года СВО. То есть ни о каком снарядном голоде в нашей армии говорить не приходится