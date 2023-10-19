https://ukraina.ru/20231019/1050341012.html
Главой Управления прессы и информации минобороны Украины станет писатель
Главой Управления прессы и информации минобороны Украины станет писатель - 19.10.2023 Украина.ру
Главой Управления прессы и информации минобороны Украины станет писатель
Писатель и бывший военный Главного управления разведки Илларион Павлюк займёт должность начальника Управления прессы и информации министерства обороны Украины. На этом посту он сменит скандально известную Анну Маляр
2023-10-19T20:50
2023-10-19T20:50
2023-10-19T20:50
новости
украина
минобороны украины
анна маляр
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Илларион Павлюк известен благодаря своим книгам "Белый пепел" (триллер в стиле нуар), "Я вижу вас интересует тьма" (в жанре фикшн), "Приключения недоумка" (космическая приключенческая фантастика). Ранее он работал журналистом, а также выступал автором нескольких документальных фильмов. С 2015 года он принимал участие в боевых действиях в Донбассе в составе разведывательного спецподразделения "Гарпун". Теперь же, ему предстоит занять высокую должность в украинском минобороны. В начале сентября Алексей Резников был уволен с должности главы министерства обороны Украины. Позже Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. В то время украинские СМИ отмечали, что самый медийный из замов Резникова – Анна Маляр – остаётся на своем посту при новом шефе Рустеме Умерове. Однако уже через пару дней Маляр попала в громкий скандал, когда написала в своем телеграм-канале, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, а спустя время отредактировала пост, отметив, что "ситуация там очень тяжелая".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, минобороны украины, анна маляр
Новости, Украина, Минобороны Украины, Анна Маляр
Главой Управления прессы и информации минобороны Украины станет писатель
Писатель и бывший военный Главного управления разведки Илларион Павлюк займёт должность начальника Управления прессы и информации министерства обороны Украины. На этом посту он сменит скандально известную Анну Маляр
Илларион Павлюк известен благодаря своим книгам "Белый пепел" (триллер в стиле нуар), "Я вижу вас интересует тьма" (в жанре фикшн), "Приключения недоумка" (космическая приключенческая фантастика).
Ранее он работал журналистом, а также выступал автором нескольких документальных фильмов. С 2015 года он принимал участие в боевых действиях в Донбассе в составе разведывательного спецподразделения "Гарпун". Теперь же, ему предстоит занять высокую должность в украинском минобороны.
"Принимаю новую должность начальника Управления печати и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за то, что поверил в меня и мою команду!" – написал в сети Павлюк.
В начале сентября Алексей Резников был уволен с должности главы министерства обороны Украины. Позже Кабмин уволил
всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства.
В то время украинские СМИ отмечали, что самый медийный из замов Резникова – Анна Маляр – остаётся на своем посту при новом шефе Рустеме Умерове. Однако уже через пару дней Маляр попала в громкий скандал, когда написала в своем телеграм-канале, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, а спустя время отредактировала пост, отметив, что "ситуация там очень тяжелая".