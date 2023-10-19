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Главой Управления прессы и информации минобороны Украины станет писатель

Главой Управления прессы и информации минобороны Украины станет писатель - 19.10.2023 Украина.ру

Главой Управления прессы и информации минобороны Украины станет писатель

Писатель и бывший военный Главного управления разведки Илларион Павлюк займёт должность начальника Управления прессы и информации министерства обороны Украины. На этом посту он сменит скандально известную Анну Маляр

2023-10-19T20:50

2023-10-19T20:50

2023-10-19T20:50

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анна маляр

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Илларион Павлюк известен благодаря своим книгам "Белый пепел" (триллер в стиле нуар), "Я вижу вас интересует тьма" (в жанре фикшн), "Приключения недоумка" (космическая приключенческая фантастика). Ранее он работал журналистом, а также выступал автором нескольких документальных фильмов. С 2015 года он принимал участие в боевых действиях в Донбассе в составе разведывательного спецподразделения "Гарпун". Теперь же, ему предстоит занять высокую должность в украинском минобороны. В начале сентября Алексей Резников был уволен с должности главы министерства обороны Украины. Позже Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. В то время украинские СМИ отмечали, что самый медийный из замов Резникова – Анна Маляр – остаётся на своем посту при новом шефе Рустеме Умерове. Однако уже через пару дней Маляр попала в громкий скандал, когда написала в своем телеграм-канале, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, а спустя время отредактировала пост, отметив, что "ситуация там очень тяжелая".

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новости, украина, минобороны украины, анна маляр