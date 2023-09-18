https://ukraina.ru/20230918/1049491561.html
Железняк сообщил об увольнении Маляр
Железняк сообщил об увольнении Маляр - 18.09.2023 Украина.ру
Железняк сообщил об увольнении Маляр
Ряд заместителей министра обороны Украины, которые работали при экс-главе ведомства Алексее Резникове, уволены. В том числе Анна Маляр. Об этом 18 сентября в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий от партии "Голос" Ярослав Железняк
2023-09-18T12:14
2023-09-18T12:14
2023-09-18T12:14
новости
анна маляр
увольнение
министерство обороны украины
ярослав железняк
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"Построение своей вертикали "с нуля" в военное время...", "Ого. Это всех заместителей уволили?", "Наконец-то ее поперли", "А завтра их назад назначат…", "Признак умышленно созданного бардака на ближайшие 4-5 месяцев в структуре государственного управления", - отреагировали украиноязычные пользователи.В начале августа депутат Рады Алексей Гончаренко написал в своих соцсетях, что в отставку за предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым должны отправиться три из восьми его заместителей - Андрей Шевченко, Владимир Гаврилов и Виталий Дайнега. Последний, правда, уже успел опровергнуть это заявление.Тогда многие украинские СМИ обратили внимание на то, что самый медийный из замов Резникова - Анна Маляр - остается на своем посту при новом шефе в лице Рустема Умерова.Однако уже через пару дней Маляр попала в громкий скандал, когда написала в своем Телеграм-канале, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, а спустя время отредактировала пост, отметив, что "ситуация там очень тяжелая".В ответ на критику и обвинения во вранье замминистра заявила, что никогда не публикует информацию "без координации и утверждения с военными".
https://ukraina.ru/20230914/1049417113.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, анна маляр, увольнение, министерство обороны украины, ярослав железняк
Железняк сообщил об увольнении Маляр
Ряд заместителей министра обороны Украины, которые работали при экс-главе ведомства Алексее Резникове, уволены. В том числе Анна Маляр. Об этом 18 сентября в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий от партии "Голос" Ярослав Железняк
"Построение своей вертикали "с нуля" в военное время...", "Ого. Это всех заместителей уволили?", "Наконец-то ее поперли", "А завтра их назад назначат…", "Признак умышленно созданного бардака на ближайшие 4-5 месяцев в структуре государственного управления", - отреагировали украиноязычные пользователи.
В начале августа депутат Рады Алексей Гончаренко написал в своих соцсетях, что в отставку за предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым должны отправиться три из восьми его заместителей - Андрей Шевченко, Владимир Гаврилов и Виталий Дайнега. Последний, правда, уже успел опровергнуть это заявление.
Тогда многие украинские СМИ обратили внимание на то, что самый медийный из замов Резникова - Анна Маляр - остается на своем посту при новом шефе в лице Рустема Умерова.
Однако уже через пару дней Маляр попала в громкий скандал, когда написала в своем Телеграм-канале, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, а спустя время отредактировала пост, отметив, что "ситуация там очень тяжелая".
В ответ на критику и обвинения во вранье замминистра заявила, что никогда не публикует информацию "без координации и утверждения с военными".