Железняк сообщил об увольнении Маляр - 18.09.2023 Украина.ру
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Железняк сообщил об увольнении Маляр
Железняк сообщил об увольнении Маляр - 18.09.2023 Украина.ру
Железняк сообщил об увольнении Маляр
Ряд заместителей министра обороны Украины, которые работали при экс-главе ведомства Алексее Резникове, уволены. В том числе Анна Маляр. Об этом 18 сентября в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий от партии "Голос" Ярослав Железняк
2023-09-18T12:14
2023-09-18T12:14
новости
анна маляр
увольнение
министерство обороны украины
ярослав железняк
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"Построение своей вертикали "с нуля" в военное время...", "Ого. Это всех заместителей уволили?", "Наконец-то ее поперли", "А завтра их назад назначат…", "Признак умышленно созданного бардака на ближайшие 4-5 месяцев в структуре государственного управления", - отреагировали украиноязычные пользователи.В начале августа депутат Рады Алексей Гончаренко написал в своих соцсетях, что в отставку за предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым должны отправиться три из восьми его заместителей - Андрей Шевченко, Владимир Гаврилов и Виталий Дайнега. Последний, правда, уже успел опровергнуть это заявление.Тогда многие украинские СМИ обратили внимание на то, что самый медийный из замов Резникова - Анна Маляр - остается на своем посту при новом шефе в лице Рустема Умерова.Однако уже через пару дней Маляр попала в громкий скандал, когда написала в своем Телеграм-канале, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, а спустя время отредактировала пост, отметив, что "ситуация там очень тяжелая".В ответ на критику и обвинения во вранье замминистра заявила, что никогда не публикует информацию "без координации и утверждения с военными".
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новости, анна маляр, увольнение, министерство обороны украины, ярослав железняк
Новости, Анна Маляр, увольнение, Министерство обороны Украины, Ярослав Железняк

Железняк сообщил об увольнении Маляр

12:14 18.09.2023
 
© detector.mediaАнна Маляр
Анна Маляр
© detector.media
Читать в
Ряд заместителей министра обороны Украины, которые работали при экс-главе ведомства Алексее Резникове, уволены. В том числе Анна Маляр. Об этом 18 сентября в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий от партии "Голос" Ярослав Железняк
"Построение своей вертикали "с нуля" в военное время...", "Ого. Это всех заместителей уволили?", "Наконец-то ее поперли", "А завтра их назад назначат…", "Признак умышленно созданного бардака на ближайшие 4-5 месяцев в структуре государственного управления", - отреагировали украиноязычные пользователи.
В начале августа депутат Рады Алексей Гончаренко написал в своих соцсетях, что в отставку за предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым должны отправиться три из восьми его заместителей - Андрей Шевченко, Владимир Гаврилов и Виталий Дайнега. Последний, правда, уже успел опровергнуть это заявление.
Тогда многие украинские СМИ обратили внимание на то, что самый медийный из замов Резникова - Анна Маляр - остается на своем посту при новом шефе в лице Рустема Умерова.
Однако уже через пару дней Маляр попала в громкий скандал, когда написала в своем Телеграм-канале, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, а спустя время отредактировала пост, отметив, что "ситуация там очень тяжелая".
В ответ на критику и обвинения во вранье замминистра заявила, что никогда не публикует информацию "без координации и утверждения с военными".
Анна Маляр
14 сентября, 18:10
Маляр передумала и исправила свой пост, Андреевку ВСУ всё-таки не взялиЗамминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала 14 сентября пост в своём телеграм-канале, отметив, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, но спустя время исправила, написав, что ситуация там очень тяжёлая
 
НовостиАнна МалярувольнениеМинистерство обороны УкраиныЯрослав Железняк
 
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