https://ukraina.ru/20230918/1049491561.html

Железняк сообщил об увольнении Маляр

Железняк сообщил об увольнении Маляр - 18.09.2023 Украина.ру

Железняк сообщил об увольнении Маляр

Ряд заместителей министра обороны Украины, которые работали при экс-главе ведомства Алексее Резникове, уволены. В том числе Анна Маляр. Об этом 18 сентября в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий от партии "Голос" Ярослав Железняк

2023-09-18T12:14

2023-09-18T12:14

2023-09-18T12:14

новости

анна маляр

увольнение

министерство обороны украины

ярослав железняк

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"Построение своей вертикали "с нуля" в военное время...", "Ого. Это всех заместителей уволили?", "Наконец-то ее поперли", "А завтра их назад назначат…", "Признак умышленно созданного бардака на ближайшие 4-5 месяцев в структуре государственного управления", - отреагировали украиноязычные пользователи.В начале августа депутат Рады Алексей Гончаренко написал в своих соцсетях, что в отставку за предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым должны отправиться три из восьми его заместителей - Андрей Шевченко, Владимир Гаврилов и Виталий Дайнега. Последний, правда, уже успел опровергнуть это заявление.Тогда многие украинские СМИ обратили внимание на то, что самый медийный из замов Резникова - Анна Маляр - остается на своем посту при новом шефе в лице Рустема Умерова.Однако уже через пару дней Маляр попала в громкий скандал, когда написала в своем Телеграм-канале, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, а спустя время отредактировала пост, отметив, что "ситуация там очень тяжелая".В ответ на критику и обвинения во вранье замминистра заявила, что никогда не публикует информацию "без координации и утверждения с военными".

https://ukraina.ru/20230914/1049417113.html

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новости, анна маляр, увольнение, министерство обороны украины, ярослав железняк