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Общественники призвали власти усилить статус молдавского и русского языка

Общественники призвали власти усилить статус молдавского и русского языка - 19.10.2023 Украина.ру

Общественники призвали власти усилить статус молдавского и русского языка

В ответ на заявление главы правительства Румынии Марчела Чолаку об отказе от молдавского языка, общественники призвали власти защитить от многочисленных нападок русский и молдавский языки

2023-10-19T20:23

2023-10-19T20:23

2023-10-19T20:23

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марчел чолаку

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языковой скандал

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общественники

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По словам председателя Общественного совета страны, исполнительного секретаря патриотической платформы "Народный союз Молдовы" Вячеслава Пержу, сегодня общественники Молдавии возмущены попытками политиков оказать давление на родной и исторический язык молдаван. Такие же притеснения коснулись и русского языка на котором в стране также говорят многие. Активисты намерены бороться за свои права. В частности, вопрос притеснения двух языков будет поднят на "Молдавском Съезде" 26 октября, который приурочен к 664-й годовщине государственности Молдовы и 350-летию со дня рождения господаря Молдавского княжества и светлейшего князя России Дмитрия Кантемира. Накануне, 18 октября, Украина признала молдавский язык румынским. По словам премьера Марчела Чолаку, молдавский был "изобретён Россией", а официальный Киев принял решение его "вычеркнуть". Напомним, Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечается, что государственным признаётся молдавский язык.

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новости, молдавия, марчел чолаку , румыния, языковой скандал, украина, общественники