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Общественники призвали власти усилить статус молдавского и русского языка
Общественники призвали власти усилить статус молдавского и русского языка - 19.10.2023 Украина.ру
Общественники призвали власти усилить статус молдавского и русского языка
В ответ на заявление главы правительства Румынии Марчела Чолаку об отказе от молдавского языка, общественники призвали власти защитить от многочисленных нападок русский и молдавский языки
2023-10-19T20:23
2023-10-19T20:23
2023-10-19T20:23
новости
молдавия
марчел чолаку
румыния
языковой скандал
украина
общественники
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По словам председателя Общественного совета страны, исполнительного секретаря патриотической платформы "Народный союз Молдовы" Вячеслава Пержу, сегодня общественники Молдавии возмущены попытками политиков оказать давление на родной и исторический язык молдаван. Такие же притеснения коснулись и русского языка на котором в стране также говорят многие. Активисты намерены бороться за свои права. В частности, вопрос притеснения двух языков будет поднят на "Молдавском Съезде" 26 октября, который приурочен к 664-й годовщине государственности Молдовы и 350-летию со дня рождения господаря Молдавского княжества и светлейшего князя России Дмитрия Кантемира. Накануне, 18 октября, Украина признала молдавский язык румынским. По словам премьера Марчела Чолаку, молдавский был "изобретён Россией", а официальный Киев принял решение его "вычеркнуть". Напомним, Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечается, что государственным признаётся молдавский язык.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, марчел чолаку , румыния, языковой скандал, украина, общественники
Новости, Молдавия, Марчел Чолаку , Румыния, языковой скандал, Украина, общественники
Общественники призвали власти усилить статус молдавского и русского языка
В ответ на заявление главы правительства Румынии Марчела Чолаку об отказе от молдавского языка, общественники призвали власти защитить от многочисленных нападок русский и молдавский языки
По словам председателя Общественного совета страны, исполнительного секретаря патриотической платформы "Народный союз Молдовы" Вячеслава Пержу, сегодня общественники Молдавии возмущены попытками политиков оказать давление на родной и исторический язык молдаван.
Такие же притеснения коснулись и русского языка на котором в стране также говорят многие.
"Оба языка (прим. ред. – молдавский и русский) нуждаются в усиленной и специальной защите в стране. Решение властей, которое, по сути, лишило молдаван их родного языка было принято вопреки воли жителей Молдавии. А что касается русского языка, он всегда, веками, был в ходу и на территории Средневековой Молдавии, и на территории других государственных образований на этом пространстве", - сказал Пержу в интервью РИА Новости.
Активисты намерены бороться за свои права. В частности, вопрос притеснения двух языков будет поднят на "Молдавском Съезде" 26 октября, который приурочен к 664-й годовщине государственности Молдовы и 350-летию со дня рождения господаря Молдавского княжества и светлейшего князя России Дмитрия Кантемира.
Накануне, 18 октября, Украина признала
молдавский язык румынским. По словам премьера Марчела Чолаку, молдавский был "изобретён Россией", а официальный Киев принял решение его "вычеркнуть".
Напомним, Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечается, что государственным признаётся молдавский язык.