Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии
22:29 18.10.2023 (обновлено: 22:44 18.10.2023)
Руководство Украины теперь официально будет считать молдавский язык румынским. Такое заявление сделал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем
"На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный", — цитирует слова Чолаку украинский телеканал "Прямой".
Далее украинская сторона уведомит о своём решении Европейский совет.
Румынский премьер добавил, что молдавский язык был "изобретён Россией", а сегодня официальный Киев принял решение его "вычеркнуть".
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов признать, что молдавского языка не существует и отменить его в стране, как и просили ранее румынские власти. Благодаря этому, рассчитывает он, Румыния предоставит Украине системы ПВО.
До этого глава правительства Румынии Марчел Чолаку указал на законность требования отменить молдавский язык в рамках обсуждения проблем румынского меньшинства на Украине.