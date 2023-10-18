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Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии

Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии - 18.10.2023 Украина.ру

Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии

Руководство Украины теперь официально будет считать молдавский язык румынским. Такое заявление сделал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем

2023-10-18T22:29

2023-10-18T22:29

2023-10-18T22:44

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Далее украинская сторона уведомит о своём решении Европейский совет.Румынский премьер добавил, что молдавский язык был "изобретён Россией", а сегодня официальный Киев принял решение его "вычеркнуть". Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов признать, что молдавского языка не существует и отменить его в стране, как и просили ранее румынские власти. Благодаря этому, рассчитывает он, Румыния предоставит Украине системы ПВО. До этого глава правительства Румынии Марчел Чолаку указал на законность требования отменить молдавский язык в рамках обсуждения проблем румынского меньшинства на Украине.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, румыния, марчел чолаку , денис шмыгаль, украина