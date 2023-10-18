Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии - 18.10.2023 Украина.ру
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Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии
Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии - 18.10.2023 Украина.ру
Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии
Руководство Украины теперь официально будет считать молдавский язык румынским. Такое заявление сделал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем
2023-10-18T22:29
2023-10-18T22:44
новости
румыния
марчел чолаку
денис шмыгаль
украина
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Далее украинская сторона уведомит о своём решении Европейский совет.Румынский премьер добавил, что молдавский язык был "изобретён Россией", а сегодня официальный Киев принял решение его "вычеркнуть". Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов признать, что молдавского языка не существует и отменить его в стране, как и просили ранее румынские власти. Благодаря этому, рассчитывает он, Румыния предоставит Украине системы ПВО. До этого глава правительства Румынии Марчел Чолаку указал на законность требования отменить молдавский язык в рамках обсуждения проблем румынского меньшинства на Украине.
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новости, румыния, марчел чолаку , денис шмыгаль, украина
Новости, Румыния, Марчел Чолаку , Денис Шмыгаль, Украина

Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии

22:29 18.10.2023 (обновлено: 22:44 18.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Parlamentul Republicii Moldova
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© commons.wikimedia.org / Parlamentul Republicii Moldova
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Руководство Украины теперь официально будет считать молдавский язык румынским. Такое заявление сделал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем
"На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный", — цитирует слова Чолаку украинский телеканал "Прямой".
Далее украинская сторона уведомит о своём решении Европейский совет.
Румынский премьер добавил, что молдавский язык был "изобретён Россией", а сегодня официальный Киев принял решение его "вычеркнуть".
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов признать, что молдавского языка не существует и отменить его в стране, как и просили ранее румынские власти. Благодаря этому, рассчитывает он, Румыния предоставит Украине системы ПВО.
До этого глава правительства Румынии Марчел Чолаку указал на законность требования отменить молдавский язык в рамках обсуждения проблем румынского меньшинства на Украине.
 
НовостиРумынияМарчел ЧолакуДенис ШмыгальУкраина
 
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