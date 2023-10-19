Польские пограничники перекрыли канал нелегалов с Украины - 19.10.2023 Украина.ру
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Польские пограничники перекрыли канал нелегалов с Украины
Польские пограничники перекрыли канал нелегалов с Украины - 19.10.2023 Украина.ру
Польские пограничники перекрыли канал нелегалов с Украины
Пограничная стража Польши поймала гражданина Украины на перевозке группы нелегальных мигрантов. Контрабандисту грозит восемь лет лишения свободы, сообщила 19 октября пресс-служба польского пограничного ведомства
2023-10-19T16:43
2023-10-19T16:43
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Канал удалось раскрыть из-за ДТП, на место которого прибыли сотрудники польской пограничного отделения Варшава-Модлин. Там был задержан не только незадачливый украинский водитель универсала с регистрационными номерами Латвии."Выяснилось, что в автомобиле мужчина вёз 9 иностранцев (8 граждан Эритреи и одного гражданина Эфиопии). Ни у одного из этих людей не было документа, удостоверяющего личность. Всю экспедицию организовал контрабандист, а за транспорт в Германию каждый иностранец заплатил от 5 до 7 тысяч долларов", - сказано в официальном сообщении.По словам нелегалов, они ехали из России, где у них якобы конфисковали документы. Затем иностранцы незаконно проникли в Белоруссию и Латвию, где их ждал автомобиль с водителем для поездки в Германию.Нелегалы признали свою вину и были приговорены к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Суд поместил их в охраняемые центры для иностранцев. Под стражу взят и гражданин Украины с перспективой лишения свободы на большой срок.Месяцем ранее, в сентябрьском интервью британской "Гардиан" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что миграционный приток в Евросоюз является благом. Он также пожаловался на непонимание этой сентенции коллегами из ЕС, явно намекая на горячих противников нелегальной миграции из Польши, Прибалтики и Венгрии.
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новости, украина, польша, нелегалы, ес, украина-ес, латвия, белоруссия, союзное государство, пограничники, госпогранкомитет белоруссии, пограничный район, эфиопия, эритрея, германия, дтп
Новости, Украина, Польша, нелегалы, ЕС, Украина-ЕС, Латвия, Белоруссия, Союзное государство, пограничники, Госпогранкомитет Белоруссии, Пограничный район, Эфиопия, Эритрея, Германия, ДТП

Польские пограничники перекрыли канал нелегалов с Украины

16:43 19.10.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация у пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе
Ситуация у пропускного пункта Брузги на белорусско-польской границе
© Sputnik
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Пограничная стража Польши поймала гражданина Украины на перевозке группы нелегальных мигрантов. Контрабандисту грозит восемь лет лишения свободы, сообщила 19 октября пресс-служба польского пограничного ведомства
Канал удалось раскрыть из-за ДТП, на место которого прибыли сотрудники польской пограничного отделения Варшава-Модлин. Там был задержан не только незадачливый украинский водитель универсала с регистрационными номерами Латвии.
"Выяснилось, что в автомобиле мужчина вёз 9 иностранцев (8 граждан Эритреи и одного гражданина Эфиопии). Ни у одного из этих людей не было документа, удостоверяющего личность. Всю экспедицию организовал контрабандист, а за транспорт в Германию каждый иностранец заплатил от 5 до 7 тысяч долларов", - сказано в официальном сообщении.
По словам нелегалов, они ехали из России, где у них якобы конфисковали документы. Затем иностранцы незаконно проникли в Белоруссию и Латвию, где их ждал автомобиль с водителем для поездки в Германию.
Нелегалы признали свою вину и были приговорены к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Суд поместил их в охраняемые центры для иностранцев. Под стражу взят и гражданин Украины с перспективой лишения свободы на большой срок.
Месяцем ранее, в сентябрьском интервью британской "Гардиан" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что миграционный приток в Евросоюз является благом. Он также пожаловался на непонимание этой сентенции коллегами из ЕС, явно намекая на горячих противников нелегальной миграции из Польши, Прибалтики и Венгрии.
Ситуация на белорусско-польской границе
22 сентября, 17:58
Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата РоссияГосударства члены Евросоюза демонстрируют "долгосрочную неспособность достичь общей политики" и разногласия в проблеме миграции. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
 
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