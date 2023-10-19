https://ukraina.ru/20231019/1050333598.html

Польские пограничники перекрыли канал нелегалов с Украины

Польские пограничники перекрыли канал нелегалов с Украины - 19.10.2023 Украина.ру

Польские пограничники перекрыли канал нелегалов с Украины

Пограничная стража Польши поймала гражданина Украины на перевозке группы нелегальных мигрантов. Контрабандисту грозит восемь лет лишения свободы, сообщила 19 октября пресс-служба польского пограничного ведомства

2023-10-19T16:43

2023-10-19T16:43

2023-10-19T16:43

новости

украина

польша

нелегалы

ес

украина-ес

латвия

белоруссия

союзное государство

пограничники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/57/1032665712_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_cbf4afa993cf397881778c7f5ae74167.jpg

Канал удалось раскрыть из-за ДТП, на место которого прибыли сотрудники польской пограничного отделения Варшава-Модлин. Там был задержан не только незадачливый украинский водитель универсала с регистрационными номерами Латвии."Выяснилось, что в автомобиле мужчина вёз 9 иностранцев (8 граждан Эритреи и одного гражданина Эфиопии). Ни у одного из этих людей не было документа, удостоверяющего личность. Всю экспедицию организовал контрабандист, а за транспорт в Германию каждый иностранец заплатил от 5 до 7 тысяч долларов", - сказано в официальном сообщении.По словам нелегалов, они ехали из России, где у них якобы конфисковали документы. Затем иностранцы незаконно проникли в Белоруссию и Латвию, где их ждал автомобиль с водителем для поездки в Германию.Нелегалы признали свою вину и были приговорены к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Суд поместил их в охраняемые центры для иностранцев. Под стражу взят и гражданин Украины с перспективой лишения свободы на большой срок.Месяцем ранее, в сентябрьском интервью британской "Гардиан" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что миграционный приток в Евросоюз является благом. Он также пожаловался на непонимание этой сентенции коллегами из ЕС, явно намекая на горячих противников нелегальной миграции из Польши, Прибалтики и Венгрии.

https://ukraina.ru/20230922/1049636675.html

пограничный район

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, нелегалы, ес, украина-ес, латвия, белоруссия, союзное государство, пограничники, госпогранкомитет белоруссии, пограничный район, эфиопия, эритрея, германия, дтп