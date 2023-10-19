https://ukraina.ru/20231019/1050327302.html

Ариф Эсин: Конфликт Израиля и ХАМАС — начало Армагеддона

Ариф Эсин: Конфликт Израиля и ХАМАС — начало Армагеддона - 19.10.2023 Украина.ру

Ариф Эсин: Конфликт Израиля и ХАМАС — начало Армагеддона

Турция однозначно поддерживает ХАМАС. Конечно, все происходящее — тяжелая ситуация. Однако турецкие СМИ рассматривают ее только с точки зрения убийства мирных жителей.

2023-10-19T14:47

2023-10-19T14:47

2023-10-19T14:47

интервью

турция

сергей лавров

сша

война

израиль

хамас

антисемитизм

украина

ближний восток

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Об этом изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, юрист из Турции Ариф Эсин.Россия готова обсудить инициативу Турции о создании системы стран-гарантов для сторон израильско-палестинского конфликта, заявил 19 октября глава МИД России Сергей Лавров журналистам в Пхеньяне.— Ариф, какова позиция Турции в конфликте Израиля и Палестины?— Позиция Турции ясна. Она поддерживает ХАМАС. Конечно, все происходящее — тяжелая ситуация. Однако турецкие СМИ рассматривают ее только с точки зрения убийства мирных жителей, и общественность верит в это.В действительности же ХАМАС на всех территориях, где он действует, стремится к созданию исламского государства, основанного на шариате. По этой причине он не получает поддержки со стороны правителей исламского мира.В первые дни войны исламский мир спокойно ждал ликвидации ХАМАС. Однако их позиция изменилась в последующие дни, когда это вмешательство превратилось в массовое убийство палестинцев.С другой стороны, в исламских странах существует крайний антисемитизм. Это приводит к бездумной поддержке любого движения против Израиля.— Будет ли война на Ближнем Востоке?— Здесь я хотел бы рассмотреть теологические основы вопроса, которым мало придают значения. Война Израиля и ХАМАС — начало Армагеддона.Администрация США полностью находится в руках евангелистов. Иудеи и евангелисты верят, что эта война будет последней и что, победив в ней, все остальные религии будут уничтожены. Они верят, что война будет происходить у подножия гор Мегиддо.Трагическая сторона вопроса заключается в том, что такая точка зрения существует и в исламском вероучении, где эту последнюю битву называют Melhame-i kübra, и считается, что она произойдет на равнине Амик в Турции. Эта точка зрения является доминирующей у шиитов.Именно поэтому Иран и Хезболла хотят вступить в войну.Продолжение этой темы в Коране выглядит примерно так: придет антихрист из Наджида, война продлится 7 лет, а в конце появится Нехди, и мусульмане победят в войне — вся вселенная станет мусульманской. [Тур. — Kuran’da konunun devamı şöyle: Necid’li Deccal gelir savş 7 yıl sürer ve sonunda Nehdi ortaya çıkar ve savaşı Müslümanlar kazanır ve tüm evren Müslüman olur].Этого хотят евангелисты (США), евреи (Израиль) и шииты (Хезболла, Иран и другие поддерживающие их организации). В этой последней битве есть одно важное действующее лицо: команда Армагеддона — это некие рыцари-тамплиеры, то есть Англия.Те, кто следует этой безумной религиозной доктрине, превратят Ближний Восток в огненный шар: конфликт будет распространяться, а они будут ломать и уничтожать друг друга. Я за то, чтобы это случилось — тогда светские люди смогут жить в мире.— Выгодна ли США война на Ближнем Востоке?— Да это выгодно. Военные действия на Ближнем Востоке кормят военную промышленность США. Пугая государства террором России, играя на их страхе перед Россией, американцы продают оружие всем странам.— Каково влияние США на арабо-израильский конфликт?— Влияние США очень велико, потому что они хотят установить новый порядок на Ближнем Востоке — создать "Великий Израиль", расширив его границы, и усилить давление на Иран, создав рядом с ним курдское государство (в Сирии). А также — для обеспечения безопасности Израиля.— Могут ли США на этом фоне заморозить войну на Украине?— США не хотят прекращения конфликта на Украине. Но ближневосточный вопрос отодвигает украинскую проблему на второй план. Скоро зима, и военные действия на Украине замедлится. Однако на Ближнем Востоке война ведется и зимой — летом там очень жарко.

https://ukraina.ru/20230420/1045520783.html

https://ukraina.ru/20231018/1050286609.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, турция, сергей лавров, сша, война, израиль, хамас, антисемитизм, украина, ближний восток, мусульманская цивилизация