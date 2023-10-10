Зеленский обвинил Путина в нежелании "подать руку" - 10.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231010/1050072949.html
Зеленский обвинил Путина в нежелании "подать руку"
Зеленский обвинил Путина в нежелании "подать руку" - 10.10.2023 Украина.ру
Зеленский обвинил Путина в нежелании "подать руку"
Президент России Владимир Путин не заинтересован в завершении боевых действий на Украине. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью журналисту румынского телеканала DiGi24
2023-10-10T21:28
2023-10-10T21:29
новости
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
сво
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048974158_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_7bea25e22864d60a62ad4a25d7d2de2f.jpg.webp
На вопрос корреспондента, пожмёт ли президент Украины Владимир Зеленский руку российского лидера, он ответил, что именно Путин не захочет этого сделать, потому как не заинтересован в завершении конфликта на Украине. Примечательно, что Кремль никогда не отворачивался от Киева и весь период проведения Специальной военной операции заявлял о своей готовности к переговорам.В частности, ещё в 2022 году президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщал, что РФ открыта к переговорам, однако проблема заключена как раз в нежелании киевской стороны. Позже, в российском МИДе заявили, что "Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует". Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не фиксирует изменений в позиции Украины по переговорам. Напомним, в 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако продвижения в этом вопросе до сих пор нет.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048974158_118:0:1045:695_1920x0_80_0_0_c180c7250d462e25fe3f127a58e3aa01.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, сво, переговоры
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, СВО, переговоры

Зеленский обвинил Путина в нежелании "подать руку"

21:28 10.10.2023 (обновлено: 21:29 10.10.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент России Владимир Путин не заинтересован в завершении боевых действий на Украине. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью журналисту румынского телеканала DiGi24
На вопрос корреспондента, пожмёт ли президент Украины Владимир Зеленский руку российского лидера, он ответил, что именно Путин не захочет этого сделать, потому как не заинтересован в завершении конфликта на Украине.

"Я буду очень честен. Он даже не может решить. Он не хочет ничего заканчивать, ему не интересно, этого никогда не произойдет. Если вы хотите остановить войну, сделайте всё возможное, чтобы остановить её, поговорите со всеми людьми, которые готовы к переговорам. Он не хочет", – сказал Зеленский.

Примечательно, что Кремль никогда не отворачивался от Киева и весь период проведения Специальной военной операции заявлял о своей готовности к переговорам.
В частности, ещё в 2022 году президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщал, что РФ открыта к переговорам, однако проблема заключена как раз в нежелании киевской стороны.
Позже, в российском МИДе заявили, что "Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует". Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не фиксирует изменений в позиции Украины по переговорам.
Напомним, в 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако продвижения в этом вопросе до сих пор нет.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСВОпереговоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:09Румыния призвала Зеленского отменить молдавский язык
21:50"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизме
21:28Зеленский обвинил Путина в нежелании "подать руку"
21:14МИД РФ против призывов политиков США к этническим чисткам на Ближнем Востоке
20:46Новый пакет военной помощи Украине от Германии оценили более чем в 1 млрд евро
20:39Депутат ВРУ о Зеленском: "он президент Украины или идиот?"
20:07Украина откроет новый зерновой коридор через Молдавию и Румынию
19:56Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие
19:36Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход"
19:23ВС России уничтожили более 20-ти целей под Донецком
19:07Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия
18:37Наполитано: ХАМАС использует американское оружие с Украины
18:13"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии
18:00Зеленский снял костюм Че Гевары из-за войны в Израиле, ВС РФ наступают под Запорожьем. Итоги 10 октября
18:00Чей Вильнюс? Какие территории Литва получила от Сталина и "советских оккупантов"
17:52Один Кеннеди против двухголового чудовища. Аутсайдер выборов может изменить судьбу США и Украины
17:44Хитрость Байдена и откровения Столтенберга. Что говорили об Украине 10 октября в мире
17:35Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети
17:33Медведев обвинил Зеленского в финансировании ИГИЛ*
17:29Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра
Лента новостейМолния