https://ukraina.ru/20231010/1050072949.html
Зеленский обвинил Путина в нежелании "подать руку"
Зеленский обвинил Путина в нежелании "подать руку" - 10.10.2023 Украина.ру
Зеленский обвинил Путина в нежелании "подать руку"
Президент России Владимир Путин не заинтересован в завершении боевых действий на Украине. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью журналисту румынского телеканала DiGi24
2023-10-10T21:28
2023-10-10T21:28
2023-10-10T21:29
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На вопрос корреспондента, пожмёт ли президент Украины Владимир Зеленский руку российского лидера, он ответил, что именно Путин не захочет этого сделать, потому как не заинтересован в завершении конфликта на Украине. Примечательно, что Кремль никогда не отворачивался от Киева и весь период проведения Специальной военной операции заявлял о своей готовности к переговорам.В частности, ещё в 2022 году президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщал, что РФ открыта к переговорам, однако проблема заключена как раз в нежелании киевской стороны. Позже, в российском МИДе заявили, что "Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует". Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не фиксирует изменений в позиции Украины по переговорам. Напомним, в 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако продвижения в этом вопросе до сих пор нет.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, сво, переговоры
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, СВО, переговоры
Зеленский обвинил Путина в нежелании "подать руку"
21:28 10.10.2023 (обновлено: 21:29 10.10.2023)
Президент России Владимир Путин не заинтересован в завершении боевых действий на Украине. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью журналисту румынского телеканала DiGi24
На вопрос корреспондента, пожмёт ли президент Украины Владимир Зеленский руку российского лидера, он ответил, что именно Путин не захочет этого сделать, потому как не заинтересован в завершении конфликта на Украине.
"Я буду очень честен. Он даже не может решить. Он не хочет ничего заканчивать, ему не интересно, этого никогда не произойдет. Если вы хотите остановить войну, сделайте всё возможное, чтобы остановить её, поговорите со всеми людьми, которые готовы к переговорам. Он не хочет", – сказал Зеленский.
Примечательно, что Кремль никогда не отворачивался от Киева и весь период проведения Специальной военной операции заявлял о своей готовности к переговорам.
В частности, ещё в 2022 году президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщал, что РФ открыта к переговорам, однако проблема заключена как раз в нежелании киевской стороны.
Позже, в российском МИДе заявили, что "Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует". Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не фиксирует изменений в позиции Украины по переговорам.
Напомним, в 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако продвижения в этом вопросе до сих пор нет.