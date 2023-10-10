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Зеленский обвинил Путина в нежелании "подать руку"

Зеленский обвинил Путина в нежелании "подать руку" - 10.10.2023 Украина.ру

Зеленский обвинил Путина в нежелании "подать руку"

Президент России Владимир Путин не заинтересован в завершении боевых действий на Украине. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью журналисту румынского телеканала DiGi24

2023-10-10T21:28

2023-10-10T21:28

2023-10-10T21:29

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На вопрос корреспондента, пожмёт ли президент Украины Владимир Зеленский руку российского лидера, он ответил, что именно Путин не захочет этого сделать, потому как не заинтересован в завершении конфликта на Украине. Примечательно, что Кремль никогда не отворачивался от Киева и весь период проведения Специальной военной операции заявлял о своей готовности к переговорам.В частности, ещё в 2022 году президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщал, что РФ открыта к переговорам, однако проблема заключена как раз в нежелании киевской стороны. Позже, в российском МИДе заявили, что "Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует". Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не фиксирует изменений в позиции Украины по переговорам. Напомним, в 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако продвижения в этом вопросе до сих пор нет.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, сво, переговоры