https://ukraina.ru/20231019/1050300915.html

Сергей Гончаров об арабо-израильском кризисе: Возможен ядерный коллапс

Сергей Гончаров об арабо-израильском кризисе: Возможен ядерный коллапс - 19.10.2023 Украина.ру

Сергей Гончаров об арабо-израильском кризисе: Возможен ядерный коллапс

Американцы привыкли воевать чужими руками и зарабатывать на этом деньги. Они воюют сейчас с Россией при помощи пушечного мяса Украины, так же они будут воевать с палестинцами при помощи пушечного мяса Израиля, считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

2023-10-19T03:10

2023-10-19T03:10

2023-10-19T13:56

интервью

гончаров

палестино-израильский конфликт

израиль

россия

украина

спецслужбы

разведка

хамас

палестина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Сергей Алексеевич, вопрос об арабо-израильском конфликте. Оцените действия или бездействие израильских спецслужб. Могли ли специально пропустить удар, не рассчитав его масштаб, или же с какой-то другой целью?— Если говорить откровенно, наверное, та эйфория, которая была вокруг государства Израиль по поводу его военной мощи, о его разведке, о его спецслужбах и т. д., это внесло определенный грубый диссонанс в то, что произошло.То, что сделали палестинские боевики, — если верить имеющейся информации, их было около четырехсот, может быть, больше, — они снесли все на своем пути, заняли 13 населенных пунктов, военную базу, захватили в плен около 150 заложников, среди них высокопоставленные генералы, которые сейчас находятся в плену.Вопрос в том, что, наверное, этот миф палестинцы разбили в течение одного дня. Не надо выносить такие оценки — это лучшая армия мира, это вторая армия мира, это третья, это лучшие спецслужбы мира — все показывает война, военные действия.И сейчас палестинцы поставили все на свое место. Израильтяне, конечно, в шоке — не только руководство, но и вся страна, потому что граждан Израиля уверяли, что они непобедимы и сильны.На сегодняшний момент ситуация очень сложная и те серьезные проколы, которые допустили израильтяне, они будут возмещать невероятной жестокостью, чего не скрывает ни президент, ни министр обороны. Они говорят прямо: «Мы будем уничтожать этих нелюдей», или «животных» как они называют (палестинцев. — Ред.).Так что вопрос кровавого месива зашел уже далеко как с одной стороны, так и с другой.Если израильтяне вступят в наземную операцию, то на сегодняшний момент Палестина с ними сделать ничего не может. Поэтому призывы израильтян вывести полтора миллиона палестинцев в Египет дают понять, чего они хотят. И обещают просто сравнять с лицом земли все, что настроено. И потом палестинцы уже не вернутся, потому что возвращаться им будет практически некуда. Вот в чем проблема.Но меня коробит та жестокость, которая происходит и с одной, и с другой стороны. Если они напьются крови до того, что поймут, что надо ставить предел, — это одно. Если не выступят посредниками такие государства, как Россия, США и Китай, то, извините, тогда возможен ядерный коллапс.Если вступит в войну Ливан, Иран и их поддержит Сирия, то, конечно, израильтянам будет тяжело. И последний их козырь — это ядерное оружие, которое — никто не отрицает — они имеют.Так что на этой стадии без посредников — великих, могучих стран — решить проблему невозможно. Но, как бы то ни было, без государства Палестины эта трагедия будет продолжаться еще долгие годы.— Согласен с вами, удивляет степень жестокости и ненависти с двух сторон, абсолютно откровенно сопоставимая с геноцидом, и беззубость организаций, которые в теории должны обеспечивать безопасность в мире. Мы видели реакцию на спецоперацию России, что «это недопустимо, это жестоко». И тут мы видим действия Израиля, а «мировое сообщество» заявляет — «они в своем праве так отвечать на действия ХАМАСа». Это как-то максимально непонятно. Геноцид не может быть ответом вообще на что-либо.— Я с вами соглашусь, но мы должны понимать, что после начала нашей спецоперации, как говорил наш президент, мир разделился на два лагеря. И надо признать, что того могущества США в той трактовке, что «мы можем, мы их всех нагнем» уже это прошло или проходит постепенно.В израильско-палестинском конфликте просматриваются совершенно ясные позиции. Америка, Великобритания поставляют оружие и готовы убивать дальше палестинцев. Если три стороны, которые я назвал ранее, вступят в противодействие — они готовы убивать израильтян.Вот в чем суть. Поэтому ООН, все договоренности сейчас роли не играют. Еще раз говорю: пока эти две страны не напьются крови людской, говоря прямо и грубо, они не остановятся.— Вы говорили о возможном вступлении в конфликт ряда стран. Сейчас их от этого предостерегают корабли США и Великобритании. Насколько это сработает? Насколько это может затянуться? После гипотетического уничтожения сектора Газа со всеми жителями никого не будет уже ничего сдерживать, следующей целью станут авианосцы США, что приведет к новому витку эскалации. Насколько вероятно такое развитие событий?— Я бы с вами согласился, но американцы привыкли воевать чужими руками и зарабатывать на этом деньги. Так же, как воюют сейчас с Россией при помощи пушечного мяса Украины, так же они будут воевать с палестинцами при помощи пушечного мяса Израиля.Если кто-то думает, что американцы займут жесткую линию и начнут стрелять с авианосцев — этого не будет. Наемники, которых они вытаскивают сейчас с Украины, израильтян — это их проблема. Они опять заработают бабки, но не более.Вопрос заключается в том, что есть черта, до которой Израиль допускать нельзя, я уверен, что израильтяне нажмут ту кнопку, которая приведет к мировому коллапсу.Вот в чем проблема, и американцы это прекрасно понимают, потому что арабский мир этого не простит. А вы знаете, что вера мусульман довольно-таки жесткая в отношении того, как к ним относятся.— Мы видим столкновения сторонников Израиля и Палестины по всему миру, которые набирают и набирают ожесточение. До какой степени обстановка в мире может обостриться, и стоит ли нам опасаться отголосков этого конфликта в России?— На сегодняшний момент, я бы, может быть, цинично, сказал, что нам пока это, будем говорить, в нашей СВО на руку, потому что мы все прекрасно понимаем, что США, даже будучи богатейшей страной, таскать каштаны и вкладывать деньги и боеприпасы в одну и в другую ситуацию, будет накладно. И это все прекрасно понимают.У них на носу выборы и, имея две войны, старичку Байдену трудновато будет оправдываться в той ситуации, которую он создал для Америки.На сегодня есть три великих страны — Россия, США и Китай, которые эту проблему могут решить, но они могут ее решить тогда... (спустя время. — Ред.) пока эти две страны не напьются людской крови ни в чем не повинных людей.— Действительно, есть хороший повод приостановить или подзаморозить поддержку Украины. У ХАМАСа было, предположительно, найдено оружие из Украины. Это не секрет, что Украина стала оружейным хабом за время конфликта, как и любая страна, где ведутся активные боевые действия. Насколько вероятны ограничения поставок и поддержки Киева? И при каком масштабе арабо-израильского конфликта всем вообще будет не до Украины? Понятное дело, кроме ядерного удара.— Никто этого не скрывает, никто в этом не сомневается и американцы тоже, что часть оружия, которое поступает на Украину, разворовывается и продается в третьи страны. Что и доказывает то, чем сейчас воюют палестинцы.Американцев этого уже давно не удивляет, вот в чем проблема. На этой войне украинские высокопоставленные люди зарабатывают огромные деньги, чего тоже никто не скрывает, об этом все знают.Теперь до какой ситуации? Я думаю, что США в любом случае Украину не бросят, потому что их очень устраивает... Как говорили и англичане, и американцы: «Мы рады, что украинцы воюют и убивают русских». Вот и все! Пока в событиях в Палестине и в Израиле русские не участвуют, и их, русских, не убивают, американцев это в какой-то степени, наверное, даже не устраивает.— При какой степени конфликта мы можем вступить в игру? Пока что мы ограничиваемся заявлениями, но так же, как и ООН, декларациями о том, что уже давно было необходимо создать независимое государство Палестина, чего за все годы с момента принятия этого решения не было сделано.— Я думаю, наш президент четко выразился, что дорогие наши оппоненты уже принимали решения о том, что должны быть два государства — Израиль и Палестина — но никто этого не выполнил. Вы платили палестинцам, кормили их «Сникерсами» и думали, что все так и будет. Оказалось, что будет уже окончательно не по их сценарию, что и показали последние события.На том этапе, когда эти страны дойдут до понимания, что простые люди не виноваты в том, что произошло, тогда три страны выступят как посредники и будут наводить порядок.Но повторяю: Палестина в любом случае, и мы, и Китай, думаю, будут настаивать на том, что надо определить, что такое государство Палестина. Если этого не сделают, то через год, через два будет то же самое, что сейчас мы с вами обсуждаем.

https://ukraina.ru/20231016/1050229942.html

https://ukraina.ru/20231016/1050217263.html

https://ukraina.ru/20231016/1050213987.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, гончаров, палестино-израильский конфликт, израиль, россия, украина, спецслужбы, разведка, хамас, палестина, джо байден