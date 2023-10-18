https://ukraina.ru/20231018/1050302676.html

Яков Кедми: Если Израиль ликвидирует ХАМАС, США реабилитируются за своё поражение на Украине

Яков Кедми: Если Израиль ликвидирует ХАМАС, США реабилитируются за своё поражение на Украине - 18.10.2023 Украина.ру

Яков Кедми: Если Израиль ликвидирует ХАМАС, США реабилитируются за своё поражение на Украине

Как только Джо Байден покинет Израиль, страна будет готова начать сухопутное наступление на сектор Газа, заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми

2023-10-18T17:57

2023-10-18T17:57

2023-10-18T17:57

интервью

израиль

сектор газа

хамас

взрыв

палестина

украина

вооружения

военная помощь

ракеты

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Яков Иосифович, Израиль и Палестина обменялись обвинениями в ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Чей след во всем этом видите вы?— Факты говорят сами за себя, и не важно, как и кто трактует произошедшее.Во-первых, израильских самолётов в небе не было, как и не было воздушной атаки. Во-вторых, произошедший в Газе взрыв не был взрывом артиллерийского снаряда — он был намного больше. Хотя само медучреждение не находится в радиусе действия израильской артиллерии.В-третьих, артиллерия никогда не стреляет одиночным снарядом, а обычно проводит залп ракет целой батареи. В Газе же был один единственный выстрел.Последнее — если это была бомба, должна остаться воронка. Ее нет. Значит, это не бомба. То есть нет фактов, которые могли бы подтвердить то, что какой-нибудь вид израильского оружия был применён: не найдено ни средства применения, ни самого оружия.Что мне известно? За несколько минут до удара про больнице в Газе компания Аль-Джазира вела видеотрансляцию по телевизору, говорила: смотрите, какой великолепный залп дал джихад ал-ислами ("Исламский джихад"*) в сторону Израиля — и несколько ракет поднялись в воздух по направлению к нам; одна ракета отклонилась.То есть нет никакого следа, что атака относится к Израилю. Однако налицо, по моему мнению, свидетельства того, что это могла быть ракета, посланная палестинской экстремистской организацией "Исламский джихад"*, которая участвовала в нападении ХАМАС на Израиль.Я хочу заметить, что довольно часто ракеты, которые запускают ХАМАС и "Исламский джихад"* не долетают до израильской территории, а падают в секторе Газа. Это происходит почти каждый день, потому что система этих боеприпасов несовершенна.Поэтому, я считаю, что на больницу в Газе упала неумело сделанная или неумело запущенная ракета, которая направлялась в сторону Израиля.Вся эта история мне напоминает украинскую истерию с их ракетой, упавшей в Польше — когда Зеленский и Киев занимались спекуляцией на основе своих фантазий. Украина кричала на весь мир, несмотря на очевидные факты, что снаряд, который упал на польскую территорию, была запущен не украинской системой ПВО.— Что стоит за словам главы Ирана Али Хаменеи, который заявил, что мусульмане и силы сопротивления дойдут до исступления в случае продолжения преступлений Израиля? Иран готовится воевать с Израилем?— Если он хочет вернуть Иран на несколько сот лет назад, пусть попробует.— Как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке?— После того как Байден уедет из Израиля, страна будет готова начать сухопутное наступление на сектор Газа. Армия готова. Планы утверждены.Остановить на время сухопутное наступление и добиться временного прекращения огня может только одно — немедленное освобождение заложников со стороны ХАМАС. Если этого не будет, израильские танки двинутся в Газу.— ХАМАС заявил, что готов немедленно отпустить всех гражданских пленных в случае прекращения огня…— Ну, вот, если все будет не на словах, а на деле, то Израиль согласится прекратить огонь и отложить наступление на сектор Газа. Если это не очередная ложь со стороны ХАМАС, тогда все нужно будет предварительно оговорить и дальше действовать.— А США выгодна большая война на Ближнем Востоке?— Если развитие событий приведёт к тому, что Израилю удастся ликвидировать ХАМАС, понятно, что это будет играть на руку США и Западу. Они это выставят как единственную победу над силами зла на фоне своих постоянных поражений, в том числе на Украине.То есть с пропагандистской точки зрения, да, США выгодна война на Ближнем Востоке. С практической точки зрения это не имеет никакого значения. Израиль сам решает свои проблемы и проблемы Ближнего Востока. Американцы к этому ничего не могут ни добавить, ни убавить.Мы, израильтяне, закладываем базу для будущих переговоров с Палестинской автономией и для повышения шансов на создание полноценного Палестинского государства — без террора ХАМАС, "Исламского джихада"*.Насколько это соответствует интересам других стран, как Турция, Иран — я не думаю [что соответствует].— Мирные переговоры между Палестиной и Израилем остаются возможны?— Мирные переговоры между Палестиной и Израилем возможны после того, как с политической арены исчезнет ХАМАС, уйдут составляющая террора и вероятность того, что группировка овладеет всей Палестинской автономией.Потому что, если последнее свершится, Палестинское государство будет государством террора с идеологией уничтожения Израиля и непризнания прав евреев на свою государственность.— Стоит ли ожидать очередного миграционного кризиса на фоне эскалации арабо-израильского конфликта?— Нет, я не думаю — никто никуда не побежит. Египет не пустит беженцев на свою территорию. Да и причины для кризиса, после уничтожения ХАМАС, не останется. И Газа, и автономия могут продолжать развиваться экономически, как было до этого.— Сколько времени Израилю понадобится на уничтожение ХАМАС?— Насколько я могу оценить нашу армию, силы ХАМАС и происходящее, считаю, что решить проблему овладения всей центральной и северной частью сектора Газы можно в течение нескольких недель или месяца. Это зависит от того, как пойдут военные действия, как будет вести себя ХАМАС — будет сопротивляться на Земле или прятаться в туннелях.— Джо Байден планирует запросить у конгресса США около 100 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Кто в ней больше нуждается?— Израиль просил у американцев помощи, исходя из вероятности, в первую очередь, открытия военных действий со стороны Хезболлы или если будет наземная операция против ХАМАС.Сколько понадобится боеприпасов в том или ином случае, я не знаю.ХАМАС выпустил по нам около 5 000 ракет. Мы израсходовали большое количество боеприпасов "Железного купола". Заводы по их производству Израиль перенес в США, чтобы выпуск шел за счет американской помощи.Естественно, израильской армии нужно пополнить арсенал потраченных боеприпасов, и, желательно, более интенсивными по мощности ракетами. Израиль хотел бы получить определённого вида вооружения варианта Patriot, которые приспособлены сбивать крылатые ракеты Хезболлы.Также для ведения военных действий израильские ВВС используют самолёты, для которых необходимо большое количество запчастей.Хочу обратить внимание, что вся описанная военная помощь направлена на возможный вариант развития событий в конфликте Израиля и ХАМАС. Чтобы решать насущную проблему, нам все эти виды оружия не нужны.А уж как американцы распределят финансы между Украиной и Израилем, это уже им решать.* Запрещена в России

https://ukraina.ru/20231009/1050017583.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, израиль, сектор газа, хамас, взрыв, палестина, украина, вооружения, военная помощь, ракеты, ближний восток, война, сша, больница