Резня на Ближнем Востоке, крах мировой системы безопасности и справедливость через кровь - Мамонтов - 18.10.2023 Украина.ру
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Резня на Ближнем Востоке, крах мировой системы безопасности и справедливость через кровь - Мамонтов
Резня на Ближнем Востоке, крах мировой системы безопасности и справедливость через кровь - Мамонтов - 18.10.2023 Украина.ру
Резня на Ближнем Востоке, крах мировой системы безопасности и справедливость через кровь - Мамонтов
Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", журналист, председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", директор Фонда поддержки сетевых... Украина.ру, 18.10.2023
2023-10-18T12:13
2023-10-18T14:07
видео
владимир мамонтов
израиль
палестина
палестино-израильский конфликт
хамас
россия
украина
сво
спецоперация
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Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", журналист, председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", директор Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет" Владимир Мамонтов в студии Украина.ру проанализировал, как может развиваться война в секторе Газа и как сместилось внимание с Украины на Ближний Восток: 00:48 – Как в мире оценивают арабо-израильский конфликт? 05:00 – Чего мир ждёт от Израиля? 14:30 – Почему до сих пор не создано независимое палестинское государство? 20:25 – Украина как оружейный хаб; 22:13 – За что гибнут герои? 26:66 – Что происходит с профессиональной этикой журналиста?
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видео, владимир мамонтов, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, хамас, россия, украина, сво, спецоперация, донбасс, днр, ближний восток, государственность, военные преступления, гуманитарный кризис, видео
Видео, Владимир Мамонтов, Израиль, Палестина, Палестино-израильский конфликт, ХАМАС, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, Донбасс, ДНР, Ближний Восток, государственность, Военные преступления, гуманитарный кризис

Резня на Ближнем Востоке, крах мировой системы безопасности и справедливость через кровь - Мамонтов

12:13 18.10.2023 (обновлено: 14:07 18.10.2023)
 
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Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", журналист, председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", директор Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет" Владимир Мамонтов в студии Украина.ру проанализировал, как может развиваться война в секторе Газа и как сместилось внимание с Украины на Ближний Восток:
00:48 – Как в мире оценивают арабо-израильский конфликт?
05:00 – Чего мир ждёт от Израиля?
14:30 – Почему до сих пор не создано независимое палестинское государство?
20:25 – Украина как оружейный хаб;
22:13 – За что гибнут герои?
26:66 – Что происходит с профессиональной этикой журналиста?
 
ВидеоВладимир МамонтовИзраильПалестинаПалестино-израильский конфликтХАМАСРоссияУкраинаСВОСпецоперацияДонбассДНРБлижний ВостокгосударственностьВоенные преступлениягуманитарный кризис
 
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