https://ukraina.ru/20231018/1050289763.html

Резня на Ближнем Востоке, крах мировой системы безопасности и справедливость через кровь - Мамонтов

Резня на Ближнем Востоке, крах мировой системы безопасности и справедливость через кровь - Мамонтов - 18.10.2023 Украина.ру

Резня на Ближнем Востоке, крах мировой системы безопасности и справедливость через кровь - Мамонтов

Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", журналист, председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", директор Фонда поддержки сетевых... Украина.ру, 18.10.2023

2023-10-18T12:13

2023-10-18T12:13

2023-10-18T14:07

видео

владимир мамонтов

израиль

палестина

палестино-израильский конфликт

хамас

россия

украина

сво

спецоперация

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Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", журналист, председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", директор Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет" Владимир Мамонтов в студии Украина.ру проанализировал, как может развиваться война в секторе Газа и как сместилось внимание с Украины на Ближний Восток: 00:48 – Как в мире оценивают арабо-израильский конфликт? 05:00 – Чего мир ждёт от Израиля? 14:30 – Почему до сих пор не создано независимое палестинское государство? 20:25 – Украина как оружейный хаб; 22:13 – За что гибнут герои? 26:66 – Что происходит с профессиональной этикой журналиста?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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