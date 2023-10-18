https://ukraina.ru/20231018/1050289763.html
Резня на Ближнем Востоке, крах мировой системы безопасности и справедливость через кровь - Мамонтов
Резня на Ближнем Востоке, крах мировой системы безопасности и справедливость через кровь - Мамонтов - 18.10.2023 Украина.ру
Резня на Ближнем Востоке, крах мировой системы безопасности и справедливость через кровь - Мамонтов
Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", журналист, председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", директор Фонда поддержки сетевых... Украина.ру, 18.10.2023
2023-10-18T12:13
2023-10-18T12:13
2023-10-18T14:07
видео
владимир мамонтов
израиль
палестина
палестино-израильский конфликт
хамас
россия
украина
сво
спецоперация
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Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", журналист, председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", директор Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет" Владимир Мамонтов в студии Украина.ру проанализировал, как может развиваться война в секторе Газа и как сместилось внимание с Украины на Ближний Восток: 00:48 – Как в мире оценивают арабо-израильский конфликт? 05:00 – Чего мир ждёт от Израиля? 14:30 – Почему до сих пор не создано независимое палестинское государство? 20:25 – Украина как оружейный хаб; 22:13 – За что гибнут герои? 26:66 – Что происходит с профессиональной этикой журналиста?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, владимир мамонтов, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, хамас, россия, украина, сво, спецоперация, донбасс, днр, ближний восток, государственность, военные преступления, гуманитарный кризис, видео
Видео, Владимир Мамонтов, Израиль, Палестина, Палестино-израильский конфликт, ХАМАС, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, Донбасс, ДНР, Ближний Восток, государственность, Военные преступления, гуманитарный кризис
Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", журналист, председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", директор Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет" Владимир Мамонтов в студии Украина.ру проанализировал, как может развиваться война в секторе Газа и как сместилось внимание с Украины на Ближний Восток:
00:48 – Как в мире оценивают арабо-израильский конфликт?
05:00 – Чего мир ждёт от Израиля?
14:30 – Почему до сих пор не создано независимое палестинское государство?
20:25 – Украина как оружейный хаб;
22:13 – За что гибнут герои?
26:66 – Что происходит с профессиональной этикой журналиста?