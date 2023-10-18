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Катастрофа Израиля и мечеть Аль-Акса. Потаённая причина палестино-израильского конфликта

Катастрофа Израиля и мечеть Аль-Акса. Потаённая причина палестино-израильского конфликта - 18.10.2023 Украина.ру

Катастрофа Израиля и мечеть Аль-Акса. Потаённая причина палестино-израильского конфликта

Почему нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября получило название "Потоп Аль-Акса" или "Буря Аль-Акса"?

2023-10-18T12:25

2023-10-18T12:25

2023-10-18T15:42

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Почему так важна эта мечеть, это место — Храмовая гора в Иерусалиме?Как получилось, что даже сама возможность «строительства Третьего храма» на Храмовой горе в Иерусалиме непосредственно влияет на мировую политику?И наконец, кто владеет ключами от мечети Аль-Акса?Для ответа на все эти вопросы надо обращаться к истории.Легче всего ответить на последний вопрос.Ключи от мечети Аль-Акса и от Храмовой горы в Иерусалиме находятся у короля Иордании Абдаллы Второго. Короли Иордании последние сто лет — хранители святынь ислама Храмовой горы.Короли Иордании и земля Храмовой горыВ этой традиции нет ничего необычного. Например, ключи от храма Гроба Господня в Иерусалиме уже 800 лет находятся в руках двух мусульманских семей.Поскольку представители христианских конфессий не смогли решить, у кого из них должны быть ключи, султан отдал их двум семьям мусульман. И уже 8 столетий представители этих семей каждый день открывают храм, в котором постоянно живут представители трёх христианских конфессий.Это, правда, картинка из серии «800 лет не могут договориться».В случае с мечетью Аль-Акса причина другая.Палестина как ВакуфСама земля Палестины для мусульман — это ва́куф (иногда произносится как «вакф»). Ва́куф — это земля, которая не может быть разделена, подарена, продана. Это священная земля, которая вручена мусульманам вплоть до Судного дня.Особенно это касается Храмовой горы. С 7-го по 20-го век (с перерывом на 11-й век, когда эта земля принадлежала крестоносцам) на эту гору могли подниматься только представители ислама.При султанах, при османах, при любых правителях этой земли много веков Храмовой горой управляет Хранитель. Иногда у Хранителя бывала под началом целая армия охраны, больше, чем у реального правителя.В 1921 году Британия, захватившая Палестину, передала Храмовую гору организации, которая называется «Иерусалимский вакф» и управляется Иорданией.В 1921 году государства Израиль ещё не было.Более того, у британской короны были тогда планы создать еврейское государство совсем в другом месте — на территории Уганды, в Африке. С той же целью, с которой впоследствии Британия ратовала за создание Израиля в Палестине: иметь возможность влияния в регионе.Но этот проект не осуществился.В 1947 году Израиль был создан. Почти сразу начались войны с арабами.В 1967 году, во время Шестидневной войны Храмовая гора была захвачена Израилем, но Моше Даян, министр обороны Израиля, согласился оставить управление Иордании.Говорят, что на рапорт израильского полковника: «Храмовая гора наша!» — Моше Даян ответил: «Зачем нам этот Ватикан?»Моше Даян был социалистом и действительно считал, что религиозные святыни надо оставить верующим. Он не мог предположить, что к власти придут правые, и станут активно продвигать тему «Третьего храма» на Храмовой горе.Сегодня в СМИ Израиля пишут по-другому, например так: «Сложилась парадоксальная ситуация, при которой Иордания вовлечена в управлении центром Иерусалима, а значит, и центром мироздания».Давний древний спор, чья гора, продолжается. Гибнут ежегодно израильтяне и палестинцы в бесконечных стычках либо на горе, либо возле нее.В 1951 году король Иордании Абдалла Первый, которому нынешний король приходится правнуком, был застрелен фанатиком в этом месте, прямо на ступенях мечети Аль-Акса. Внук короля, бывший вместе с ним, будущий король Хусейн, уцелел чудом: пуля попала в медальон.Война за Аль-Аксу шла на самом деле всё время, то менее, то более ожесточенно. Все время с момента создания государства Израиль. Обе стороны винят, конечно, друг друга.Исторически Храмовую гору считают главной святыней или одной из главных святынь и мусульмане, и иудеи.Третий храмВерующие иудеи считают, что на Храмовой горе находится Камень основания. По легенде, именно на этом камне Царь Давид разместил Ковчег со скрижалями Завета. Царь Соломон возвел на этом месте Храм. Первый Храм был разрушен вавилонянами.Второй Храм строили и перестраивали много лет, закончили при царе Ироде (том самом). Храм был разрушен римлянами в 70 году нашей эры. Как и обещал апостолам Иисус Христос: «Камня на камне не останется».Теперь речь идёт о том, чтобы возвести Третий храм. Но как? На этом месте больше тысячи лет стоят мечети, и это священное место для всех мусульман мира.Почему строительство Третьего Храма так важно для иудеев? Храм будет символизировать полноту власти.Отсюда, как они верят, будет происходить управление миром. Царство Мессии будет иметь своим центром Иерусалим и его Храм.Камень основанияВерующие мусульмане считают, что именно с Камня основания пророк Мухаммед начал свое знаменитое вознесение на небо на волшебном коне Аль-Бураке.Первые годы верующие обращались лицом не к Мекке, а именно к Храмовой горе, откуда пророк начал восхождение. И где сейчас стоит Аль-Акса, это третья по значению мечеть для мусульман.Аль-Акса — мечеть с куполом серого цвета, цвета свинца. Рядом находится Купол Скалы, мечеть с золотым куполом. Купол Скалы построен как раз над Камнем основания, ещё в 691 году.Купол Скалы (его тоже часто называют Аль-Акса, как часть комплекса) стоит на том месте, где стоял Храм Соломона. Но точное место неизвестно. Поэтому и существует запрет иудеям подниматься на Храмовую гору, чтобы случайно не наступить на святое место. Но запрет этот сейчас остаётся уже только формальным.Дональд Трамп в ИорданииНасколько важное значение имеют все эти исторические и религиозные факты? Для мусульман всего мира и для иудеев — огромное. А для остальных? Например, для мировых лидеров?Интересные детали, которые о многом говорят.Первый визит после избрания президенты разных стран наносят в страну, которая является значимой для их государства. Кто-то едет в США, кто-то в Россию. Польские президенты, например, часто выбирают Ватикан, как резиденцию главного для большинства поляков человека — Папы Римского.Куда же поехал после своего избрания президент США Дональд Трамп?Он отправился в Иорданию. Второй страной, которую он посетил, был Израиль.Тут можно, конечно, погрузиться в конспирологию и сочинить целый роман о том, как Дональда Трампа посвятили в «хранители Мечети». А потом — в «хранители Храма Соломона». Ещё можно вспомнить рыцарей-тамплиеров, которые владели Храмовой горой в 11-м веке, здесь находился их «штаб».Наверняка кто-нибудь и напишет.Но дело обстоит гораздо прозаичнее. Президент США хотел заручиться поддержкой двух всемирных очень влиятельных групп управления.Кроме всего прочего, Иордания — традиционное место переговоров с лидерами арабского и мусульманского мира, которые проходят без привлечения внимания широкой публики.А король Иордании Абдалла, наверное, рекордное количество раз из всех мировых лидеров встречался с президентом России.За время своего правления (с 1999 года) король Абдалла Второй двадцать раз посещал Россию и встречался с Владимиром Путиным. Почти каждый год!«Я считаю Владимира Путина своим братом. Я его друг и друг России», — говорит король.Храм СоломонаОколо тридцати лет существует идея в израильском обществе: Храмовую гору надо отобрать у мусульман.На Храмовой горе должен стоять Храм Соломона.Именно это обещают партии, которые входят в сегодняшнюю правящую коалицию Израиля.Есть богатейший институт Махон-ха-Микдаш, Институт Храма. Институт существует уже 50 лет. Институт уже изготовил всё убранство будущего Храма. Алтарь, Корона Машиаха, всё есть, всё готово. Ритуальное вино разлито в мехи. Ритуальное масло заготовлено для зажжения менор.Заложен уже даже первый камень будущего Третьего храма.Но с этим, как мы понимаем, категорически не согласны мусульмане всего мира. И не только они.В православии тоже, мягко говоря, эту идею не поддерживают.АнтихристКто такой Машиах?Это Посланник, Помазанник Божий.Но для иудеев это не Иисус Христос. Конечно же, нет. Это был «неправильный Машиах», так они считают. И продолжают ждать пришествия Мессии.В православии, в свою очередь, по этому поводу тоже есть совершенно определенные пророчества. Не будем вдаваться в детали, это отдельная тема. Суть в том, что Третий храм, если он будет создан, станет местом, откуда будет править миром Антихрист.Есть и пророчества о «последней войне», которая начнется из-за возведения Храма.«Потоп Аль-Акса»А по поводу того, как и почему спецслужбы и разведка Израиля «проспали» нападение Хамас, откровенно удивляется Алистер Крук, бывший британский дипломат, на страницах ливанской газеты «Аль-Маядин»:«Если я и, вероятно, тысячи читателей знали о том, что грядёт, то почему Израиль закрывал на это глаза?Всё было предельно ясно. Два года назад Тель-Авив был подвергнут ракетному обстрелу в ответ на действия ортодоксального еврейского движения "Верные храмовой горы" и вторжение израильтян в мечеть Аль-Акса. Палестинцы сплотились во имя защиты Священной мечети. Не только Хамас... не ради национализма. Это было ради Аль-Аксы. Разве Запад этого не понял? Очевидно, нет».Такие символы, как Аль-Акса, живут уже своей собственной жизнью. Это, как сейчас принято говорить, «эгрегор». Точка концентрации внимания, надежд, «символ символов».Любые «эксперименты» с этим символом — прямой путь к войне. Почему это понимал Моше Даян и не понимают сегодняшние лидеры Израиля?«Мы хотим Машиах сейчас!» — пишут те, кто мечтает о Третьем храме, на стенах домов и на машинах.Но Третий храм именно на Храмовой горе, на месте мечетей, святынь ислама, это прямой путь к войне.Священное писание призывает нас «молиться о мире в Иерусалиме».Но мира пока совершенно не видно.

https://ukraina.ru/20231013/1050142132.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, израиль, хамас, зарубежье, иерусалим, мечеть, палестина, иордания, дональд трамп, сша