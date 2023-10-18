https://ukraina.ru/20231018/1050278943.html

Генсек ООН Гутерреш "решительно осудил" ракетный удар по больнице в секторе Газа

Генсек ООН Гутерреш "решительно осудил" ракетный удар по больнице в секторе Газа - 18.10.2023 Украина.ру

Генсек ООН Гутерреш "решительно осудил" ракетный удар по больнице в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о "решительном осуждении" ракетного удара по больнице в Газе, убившего не менее 500 человек. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)

2023-10-18T03:28

2023-10-18T03:28

2023-10-18T03:29

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По его словам, все медучреждения должны быть защищены в соответствии с международным гуманитарным правом.Ранее стало известно, что вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесён ракетный удар. По данным палестинского минздрава, пострадало более 800 человек, не менее 500 человек погибли. Большинство погибших – женщины и дети.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицает свою вину в трагедии, называя её причиной неудачный пуск ракеты ХАМАС.По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, "финальную ответственность" за обстрел, который привёл к таким последствиям, "несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах… лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей", а именно, Соединённые Штаты Америки.Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.

https://ukraina.ru/20231018/1050278424.html

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новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, израиль, обстрелы, военные преступления, генсек оон