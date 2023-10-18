Генсек ООН Гутерреш "решительно осудил" ракетный удар по больнице в секторе Газа - 18.10.2023 Украина.ру
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Генсек ООН Гутерреш "решительно осудил" ракетный удар по больнице в секторе Газа
Генсек ООН Гутерреш "решительно осудил" ракетный удар по больнице в секторе Газа - 18.10.2023 Украина.ру
Генсек ООН Гутерреш "решительно осудил" ракетный удар по больнице в секторе Газа
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о "решительном осуждении" ракетного удара по больнице в Газе, убившего не менее 500 человек. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)
2023-10-18T03:28
2023-10-18T03:29
новости
сектор газа
палестино-израильский конфликт
израиль
обстрелы
военные преступления
генсек оон
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По его словам, все медучреждения должны быть защищены в соответствии с международным гуманитарным правом.Ранее стало известно, что вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесён ракетный удар. По данным палестинского минздрава, пострадало более 800 человек, не менее 500 человек погибли. Большинство погибших – женщины и дети.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицает свою вину в трагедии, называя её причиной неудачный пуск ракеты ХАМАС.По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, "финальную ответственность" за обстрел, который привёл к таким последствиям, "несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах… лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей", а именно, Соединённые Штаты Америки.Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, израиль, обстрелы, военные преступления, генсек оон
Новости, сектор Газа, Палестино-израильский конфликт, Израиль, обстрелы, Военные преступления, Генсек ООН

Генсек ООН Гутерреш "решительно осудил" ракетный удар по больнице в секторе Газа

03:28 18.10.2023 (обновлено: 03:29 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о "решительном осуждении" ракетного удара по больнице в Газе, убившего не менее 500 человек. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)
По его словам, все медучреждения должны быть защищены в соответствии с международным гуманитарным правом.
"Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего [17 октября] удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю. Моё сердце с семьями погибших. Больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом", - написал Гутерреш.
Ранее стало известно, что вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесён ракетный удар. По данным палестинского минздрава, пострадало более 800 человек, не менее 500 человек погибли. Большинство погибших – женщины и дети.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицает свою вину в трагедии, называя её причиной неудачный пуск ракеты ХАМАС.
По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, "финальную ответственность" за обстрел, который привёл к таким последствиям, "несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах… лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей", а именно, Соединённые Штаты Америки.
Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.
Израильские резервисты входят в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
01:43
Протесты охватили сразу несколько стран после обстрела больницы в ГазеИорданию, Тунис, Турцию, Сирию, Иран и Ливан сотрясают массовые протесты. Таким образом люди отреагировали на массированный обстрел больницы в секторе Газа вечером 17 октября, передаёт издание Al Jazeera
 
Новостисектор ГазаПалестино-израильский конфликтИзраильобстрелыВоенные преступленияГенсек ООН
 
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