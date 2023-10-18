"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России - 18.10.2023 Украина.ру
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"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России - 18.10.2023 Украина.ру
"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
Чем больше успехов будет у российских подразделений в зоне СВО, тем быстрее в Польше исчезнут мифы о России, которые Варшава активно продвигала среди своего населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-10-18T05:00
2023-10-18T05:00
новости
россия
польша
выборы
население
империя
миф
варшава
вс рф
украина
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Поляки стали постепенно задумываться о том, что попытка построить новую империю "от можа до можа" не стоит того, чтобы стереть Польшу с карты мира. А к 2024 году у сторон появится гораздо больше возможностей по взаимному истреблению, рассказал эксперт.Половину "ястребов" польские избиратели уже не поддержали, и далеко не только из-за сочувствия к ЛГБТ. У поляков есть другие аргументы. При этом 12% населения вообще поддержали партии, которые нормально относятся к России, добавил политолог.А как только польские обыватели начнут понимать, что все далеко не так, все идеи об империи от Балтики до Черного моря не просто уйдут в прошлое, но и начнут восприниматься населением безо всякого энтузиазма, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049854694.html
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новости, россия, польша, выборы, население, империя, миф, варшава, вс рф, украина
Новости, Россия, Польша, выборы, население, империя, миф, Варшава, ВС РФ, Украина

"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России

05:00 18.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Чем больше успехов будет у российских подразделений в зоне СВО, тем быстрее в Польше исчезнут мифы о России, которые Варшава активно продвигала среди своего населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Поляки стали постепенно задумываться о том, что попытка построить новую империю "от можа до можа" не стоит того, чтобы стереть Польшу с карты мира. А к 2024 году у сторон появится гораздо больше возможностей по взаимному истреблению, рассказал эксперт.
Половину "ястребов" польские избиратели уже не поддержали, и далеко не только из-за сочувствия к ЛГБТ. У поляков есть другие аргументы. При этом 12% населения вообще поддержали партии, которые нормально относятся к России, добавил политолог.
"Так что чем больше успехов будет у русской армии на юге РФ, тем скорее из Польши уйдет миф о России как о "колоссе на глиняных ногах, черной дыре, стране дикарей и бензоколонке", который Варшава активно продвигала среди своего населения", - подчеркнул Кочетков.
А как только польские обыватели начнут понимать, что все далеко не так, все идеи об империи от Балтики до Черного моря не просто уйдут в прошлое, но и начнут восприниматься населением безо всякого энтузиазма, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября, 06:20
Алексей Фененко: Если Германия ударит по России, страшно представить, что будет с Польшей и ЛитвойВеликобритании планирует ввести свой флот в Черное море, рассчитывая, что это будут военные действия типа Крымской войны 1853–1856 годов — постреляют у Крыма и не более того. Германия в это время открыто обсуждает удары по территории державы-победительницы во Второй мировой войне
 
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