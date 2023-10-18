https://ukraina.ru/20231018/1050255911.html

"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России

"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России - 18.10.2023 Украина.ру

"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России

Чем больше успехов будет у российских подразделений в зоне СВО, тем быстрее в Польше исчезнут мифы о России, которые Варшава активно продвигала среди своего населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-10-18T05:00

2023-10-18T05:00

2023-10-18T05:00

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Поляки стали постепенно задумываться о том, что попытка построить новую империю "от можа до можа" не стоит того, чтобы стереть Польшу с карты мира. А к 2024 году у сторон появится гораздо больше возможностей по взаимному истреблению, рассказал эксперт.Половину "ястребов" польские избиратели уже не поддержали, и далеко не только из-за сочувствия к ЛГБТ. У поляков есть другие аргументы. При этом 12% населения вообще поддержали партии, которые нормально относятся к России, добавил политолог.А как только польские обыватели начнут понимать, что все далеко не так, все идеи об империи от Балтики до Черного моря не просто уйдут в прошлое, но и начнут восприниматься населением безо всякого энтузиазма, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231003/1049854694.html

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новости, россия, польша, выборы, население, империя, миф, варшава, вс рф, украина