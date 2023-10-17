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Путин – Байдену: Россию невозможно подавить
Путин – Байдену: Россию невозможно подавить - 17.10.2023 Украина.ру
Путин – Байдену: Россию невозможно подавить
Подавить Россию невозможно, зарубежным странам придётся учитывать её интересы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ответ на слова своего американского коллеги Джо Байдена о целях на будущее
2023-10-17T21:25
2023-10-17T21:25
2023-10-17T21:25
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Накануне хозяин Белого дома в интервью телеканалу CBS News сообщил, что собирается "подавить Россию" в случае своего переизбрания на второй президентский срок. По словам Владимира Путина эти планы неосуществимы. Владимир Путин подчеркнул, что американскому президенту и политической элите США следует научиться уважать других. Сегодня официальные лица Штатов "протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу", однако, уважение к другим людям, странам и народам заключается в том, чтобы учитывать интересы друг друга, считает российский президент. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, джо байден, москва, вашингтон, сша, россия
Новости, Владимир Путин, Джо Байден, Москва, Вашингтон, США, Россия
Путин – Байдену: Россию невозможно подавить
Подавить Россию невозможно, зарубежным странам придётся учитывать её интересы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ответ на слова своего американского коллеги Джо Байдена о целях на будущее
Накануне хозяин Белого дома в интервью телеканалу CBS News сообщил, что собирается "подавить Россию" в случае своего переизбрания на второй президентский срок. По словам Владимира Путина эти планы неосуществимы.
"Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать", — сказал российский лидер журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Владимир Путин подчеркнул, что американскому президенту и политической элите США следует научиться уважать других. Сегодня официальные лица Штатов "протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу", однако, уважение к другим людям, странам и народам заключается в том, чтобы учитывать интересы друг друга, считает российский президент.
"Тогда не нужно будет никого подавлять", — подытожил президент РФ.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал
США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение.