Путин – Байдену: Россию невозможно подавить - 17.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231017/1050276378.html
Путин – Байдену: Россию невозможно подавить
Путин – Байдену: Россию невозможно подавить - 17.10.2023 Украина.ру
Путин – Байдену: Россию невозможно подавить
Подавить Россию невозможно, зарубежным странам придётся учитывать её интересы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ответ на слова своего американского коллеги Джо Байдена о целях на будущее
2023-10-17T21:25
2023-10-17T21:25
новости
владимир путин
джо байден
москва
вашингтон
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050211999_786:0:3027:1261_1920x0_80_0_0_90ba5dfd99b0e88b63c1a3fc87c906ab.jpg
Накануне хозяин Белого дома в интервью телеканалу CBS News сообщил, что&nbsp;собирается "подавить Россию"&nbsp;в случае своего переизбрания на второй президентский срок. По словам Владимира Путина эти планы неосуществимы. Владимир Путин подчеркнул, что американскому президенту и политической элите США следует научиться уважать других. Сегодня официальные лица Штатов "протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу", однако, уважение к другим людям, странам и народам заключается в том, чтобы учитывать интересы друг друга, считает российский президент. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050211999_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_324086b6715314874d14a2f626095c91.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, джо байден, москва, вашингтон, сша, россия
Новости, Владимир Путин, Джо Байден, Москва, Вашингтон, США, Россия

Путин – Байдену: Россию невозможно подавить

21:25 17.10.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкИнтервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
Интервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Подавить Россию невозможно, зарубежным странам придётся учитывать её интересы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ответ на слова своего американского коллеги Джо Байдена о целях на будущее
Накануне хозяин Белого дома в интервью телеканалу CBS News сообщил, что собирается "подавить Россию" в случае своего переизбрания на второй президентский срок. По словам Владимира Путина эти планы неосуществимы.
"Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать", — сказал российский лидер журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Владимир Путин подчеркнул, что американскому президенту и политической элите США следует научиться уважать других. Сегодня официальные лица Штатов "протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу", однако, уважение к другим людям, странам и народам заключается в том, чтобы учитывать интересы друг друга, считает российский президент.
"Тогда не нужно будет никого подавлять", — подытожил президент РФ.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение.
 
НовостиВладимир ПутинДжо БайденМоскваВашингтонСШАРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:13Андрей Клинцевич: Россия выкуривает ВСУ из "нор", ловит их в огневой мешок и готовится снести им "крышу"
07:13В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина
07:10Андрей Кортунов: Белый дом может перехитрить сам себя, и Киев останется без денег
06:57ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
06:40Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
06:19ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
05:53Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
05:50Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
05:40Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
05:30Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
05:29Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
05:20Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
05:10Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
05:06Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль
05:00"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
04:50Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист
04:50Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье
04:40Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ
04:30"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров
Лента новостейМолния