https://ukraina.ru/20231017/1050276378.html

Путин – Байдену: Россию невозможно подавить

Путин – Байдену: Россию невозможно подавить - 17.10.2023 Украина.ру

Путин – Байдену: Россию невозможно подавить

Подавить Россию невозможно, зарубежным странам придётся учитывать её интересы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ответ на слова своего американского коллеги Джо Байдена о целях на будущее

2023-10-17T21:25

2023-10-17T21:25

2023-10-17T21:25

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Накануне хозяин Белого дома в интервью телеканалу CBS News сообщил, что собирается "подавить Россию" в случае своего переизбрания на второй президентский срок. По словам Владимира Путина эти планы неосуществимы. Владимир Путин подчеркнул, что американскому президенту и политической элите США следует научиться уважать других. Сегодня официальные лица Штатов "протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу", однако, уважение к другим людям, странам и народам заключается в том, чтобы учитывать интересы друг друга, считает российский президент. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, джо байден, москва, вашингтон, сша, россия