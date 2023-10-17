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Нацистское прошлое: Захарова назвала причину благосклонного отношения Гааги к Украине
Нацистское прошлое: Захарова назвала причину благосклонного отношения Гааги к Украине - 17.10.2023 Украина.ру
Нацистское прошлое: Захарова назвала причину благосклонного отношения Гааги к Украине
Отношение официальной Гааги к ситуации на Украине объясняется происхождением нынешнего главы голландского государства, а именно нацистским прошлым деда короля Нидерландов Виллема-Александра — принца-консорта Бернарда Липпе-Бистерфельдского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-10-17T20:59
2023-10-17T20:59
2023-10-17T20:59
новости
гаага
нидерланды
мария захарова
мид рф
нацизм
украинский неонацизм
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Она указала на недавно опубликованные архивные материалы королевской семьи Нидерландов.Представитель российского МИДа напомнила, что подозрения о сотрудничестве руководства страны с фашистами озвучивались и раньше. Так, незадолго до своей смерти принц Бернард публично опровергал и даже клялся на Библии в том, что "никогда не платил членские взносы", а членской карточки у него якобы никогда не было. По некоторым данным, принца рассматривали в качестве потенциального члена СС и только удачное бракосочетание с наследной принцессой Юлианой заставило Бернарда пересмотреть свои планы на будущее и сдать партбилет НСДАП, считает Захарова. Ранее Мария Захарова обвинила правительство Германии в реабилитации нацизма.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, гаага, нидерланды, мария захарова, мид рф, нацизм, украинский неонацизм
Новости, Гаага, Нидерланды, Мария Захарова, МИД РФ, нацизм, украинский неонацизм
Нацистское прошлое: Захарова назвала причину благосклонного отношения Гааги к Украине
Отношение официальной Гааги к ситуации на Украине объясняется происхождением нынешнего главы голландского государства, а именно нацистским прошлым деда короля Нидерландов Виллема-Александра — принца-консорта Бернарда Липпе-Бистерфельдского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она указала на недавно опубликованные архивные материалы королевской семьи Нидерландов.
"Бывший глава Королевского архива Флип Мааршалкервирд представил на суд общественности фотографию партийного билета НСДАП (прим. ред. - Национал-социалистической немецкой рабочей партии), принадлежавшего деду нынешнего короля Нидерландов Виллема-Александра — принц-консорту Бернарду Липпе-Бистерфельдскому. Это документ не оставляет сомнений: их голландское высочество был членом гитлеровской партии с 1933 по 1937 год", – написала Захарова в телеграм-канале.
Представитель российского МИДа напомнила, что подозрения о сотрудничестве руководства страны с фашистами озвучивались и раньше. Так, незадолго до своей смерти принц Бернард публично опровергал и даже клялся на Библии в том, что "никогда не платил членские взносы", а членской карточки у него якобы никогда не было.
"Теперь, когда были найдены документальные свидетельства, можно утверждать наверняка, что дед нынешнего короля Голландии был не только нацистом, но и клятвопреступником", – подчеркнула Мария Захарова.
По некоторым данным, принца рассматривали в качестве потенциального члена СС и только удачное бракосочетание с наследной принцессой Юлианой заставило Бернарда пересмотреть свои планы на будущее и сдать партбилет НСДАП, считает Захарова.
"Какой у нынешнего главы голландского государства дедушка, такое и отношение официальной Гааги к ситуации на Украине", – заключила официальный представитель российского МИДа.
Ранее Мария Захарова обвинила
правительство Германии в реабилитации нацизма.