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Нацистское прошлое: Захарова назвала причину благосклонного отношения Гааги к Украине

Нацистское прошлое: Захарова назвала причину благосклонного отношения Гааги к Украине - 17.10.2023 Украина.ру

Нацистское прошлое: Захарова назвала причину благосклонного отношения Гааги к Украине

Отношение официальной Гааги к ситуации на Украине объясняется происхождением нынешнего главы голландского государства, а именно нацистским прошлым деда короля Нидерландов Виллема-Александра — принца-консорта Бернарда Липпе-Бистерфельдского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-10-17T20:59

2023-10-17T20:59

2023-10-17T20:59

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Она указала на недавно опубликованные архивные материалы королевской семьи Нидерландов.Представитель российского МИДа напомнила, что подозрения о сотрудничестве руководства страны с фашистами озвучивались и раньше. Так, незадолго до своей смерти принц Бернард публично опровергал и даже клялся на Библии в том, что "никогда не платил членские взносы", а членской карточки у него якобы никогда не было. По некоторым данным, принца рассматривали в качестве потенциального члена СС и только удачное бракосочетание с наследной принцессой Юлианой заставило Бернарда пересмотреть свои планы на будущее и сдать партбилет НСДАП, считает Захарова. Ранее Мария Захарова обвинила правительство Германии в реабилитации нацизма.

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новости, гаага, нидерланды, мария захарова, мид рф, нацизм, украинский неонацизм