Историческая амнезия ведёт к повторению мировых катастроф – Захарова
21:52 09.10.2023 (обновлено: 21:53 09.10.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Историческая амнезия и игра в "двойные стандарты" ведут к повторению мировых катастроф. Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь обличила западных представителей в реабилитации нацизма, приведшей к замалчиванию и отрицанию положений Нюрнбергского приговора
В телеграм-канале Мария Захарова прокомментировала ответ на депутатский запрос фракция партии "Левые" в германском парламенте. Она констатировала, что сегодня правительство ФРГ замалчивает установленные ранее факты тесного сотрудничества ОУН-УПА* с фашистами.
"Оказывается, правительство ФРГ "не располагает собственными, выходящими за пределы материалов СМИ, данными" по вопросу участия членов ОУН-УПА* в убийстве десятков тысяч гражданских лиц во время Второй мировой войны. Также немецкие министры полагают, что не существует информации о сотрудничестве украинских националистов с нацистскими оккупантами, последующей установке в честь членов ОУН-УПА* многочисленных памятников и переименовании улиц в честь коллаборационистов", – написала преставитель МИД.
Захарова указала и на замалчивание Берлином факта навязывания украинским Институтом национальной памяти мировоззрения основателя ОУН* Евгения Коновальца. При установлении так называемого "дня героев" 23 мая 2021 года ВУЗ издал материалы прославляющие деятельность пособника нацистов.
"Так сегодня выглядит открытая реабилитация нацизма – через манипуляцию историческими сведениями, откровенную подмену понятий, замалчивание и отрицание положений Нюрнбергского приговора, а потом, как результат, вооружение неонацистов на Украине", – подчеркнула Мария Захарова.
Спикер российского МИДа порекомендовала "восполнить пробелы в образовании правящей германской элиты", однако в Берлине, по её мнению, едва ли захотят ознакомиться с историческими материалами, которые представлены в открытом доступе на немецком языке.
* Запрещённые в России террористические организации
* Запрещённые в России террористические организации