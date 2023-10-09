https://ukraina.ru/20231009/1050038690.html

Историческая амнезия ведёт к повторению мировых катастроф – Захарова

Историческая амнезия ведёт к повторению мировых катастроф – Захарова - 09.10.2023 Украина.ру

Историческая амнезия ведёт к повторению мировых катастроф – Захарова

Историческая амнезия и игра в "двойные стандарты" ведут к повторению мировых катастроф. Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь обличила западных представителей в реабилитации нацизма, приведшей к замалчиванию и отрицанию положений Нюрнбергского приговора

2023-10-09T21:52

2023-10-09T21:52

2023-10-09T21:53

мария захарова

мид

реабилитация

нацизм

фрг

германия

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В телеграм-канале Мария Захарова прокомментировала ответ на депутатский запрос фракция партии "Левые" в германском парламенте. Она констатировала, что сегодня правительство ФРГ замалчивает установленные ранее факты тесного сотрудничества ОУН-УПА* с фашистами. Захарова указала и на замалчивание Берлином факта навязывания украинским Институтом национальной памяти мировоззрения основателя ОУН* Евгения Коновальца. При установлении так называемого "дня героев" 23 мая 2021 года ВУЗ издал материалы прославляющие деятельность пособника нацистов. Спикер российского МИДа порекомендовала "восполнить пробелы в образовании правящей германской элиты", однако в Берлине, по её мнению, едва ли захотят ознакомиться с историческими материалами, которые представлены в открытом доступе на немецком языке. * Запрещённые в России террористические организации

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мария захарова, мид, реабилитация, нацизм, фрг, германия