Почему Нетаньяху не принял Зеленского? - 17.10.2023 Украина.ру
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Почему Нетаньяху не принял Зеленского?
Почему Нетаньяху не принял Зеленского? - 17.10.2023 Украина.ру
Почему Нетаньяху не принял Зеленского?
Владимир Зеленский хотел поехать в Израиль с визитом солидарности, но получил отказ. Как сообщила израильская пресса, Нетаньяху сообщил своему украинскому коллеге, что сейчас не время для такого визита.
2023-10-17T18:16
2023-10-17T18:24
эксклюзив
израиль
украина
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
эксперты
ближний восток
зарубежье
палестино-израильский конфликт
дмитрий василец
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Перетянуть внимание американских высших лиц на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Зеленскому не удалось. Как и сохранить внимание к украинскому конфликту мировых передовиц. Почему? Анализировали эксперты.Политический эксперт Дмитрий ПоповВчера стало известно, что Зеленский напрашивался на встречу в Израиль, но ему отказали. Довольно странная ситуация, если учесть, что Израиль, как и Украина подвергся вероломному нападению, там тоже большое количество жертв, да и вообще Зеленский по национальности еврей, а его почему-то категорически не желают видеть в Израиле…Очевидно, что подобные ситуации имеют двойные смыслы, а их истинные причины далеки от "официальных" объяснений и традиционно скрыты под сукном.Но, всегда есть событийные маркеры, которые возможно могут дать ключи к пониманию того, что происходит на самом деле.И в этом контексте вспомнился инцидент, который произошёл летом прошлого года и который тогда в Украине остался практически не замеченным.Так, в июле прошлого года в горах Греции упал украинский военно-транспортный самолет АН12БК, перевозивший 11 тонн оружия и боеприпасов из Сербии якобы в Бангладеш, но с посадками на Ближнем Востоке.Как я уже сказал, в Украине тот инцидент практически не получил огласки. Его никто из официальных лиц особо не прокомментировал и вообще постарались максимально его замолчать. Допускаю, что следствие, если и проводилось, то без особого усердия и углубления в детали. А как известно, дьявол кроется именно в них.Уже сам факт того, что украинский военно-транспортный самолет в период разгара войны везёт оружие и боеприпасы, которые так необходимы самой Украине, куда-то на Ближний Восток, должен был вызвать массу вопросов у компетентных органов. Но, почему-то не вызвал…Примечательно, что падание этого транспортника произошло в тот период, когда конгрессвумен США Спартс обвинила ОП в приторговывании оружием "на сторону".На что ОП в своей традиционной манере навесил на неё кучу ярлыков, вроде "агентша Кремля". И в этом контексте возможно предположить, что падение самолета – это был своеобразный "привет" нашему ОП от определенных спецслужб.И если продолжить эту логическую цепочку, то этот инцидент также вполне ложится в канву отношений Израиля и Украины, ведь остается только догадываться с какой именно целью украинский военно-транспортный самолёт, забитый под завязку оружием и боеприпасами, должен был приземляться на Ближнем Востоке, и, соответственно, кому именно то оружие предназначалось? Может в ответе на этот вопрос и кроется одна из причин, почему в Израиле не желали видеть Зеленского тогда, и не желают видеть его сейчас. Конечно же, это только предположение, но…Общественный деятель Максим ГольдарбЗеленский хотел приехать в Израиль, "прыгнув на хвост" госсекретарю США Блинкену, который туда отправился с визитом. Но израильские власти понятно и без экивоков объяснили ему, что для его приезда сейчас "неподходящее время". Так пишет израильский портал YNET. Причина проста: Израиль не верит украинскому президенту, не верит в его искренность и чистые помыслы; там считают, что он хочет ехать для пиара, очередного собственного шоу, не для помощи. Кроме того, не последнюю роль, думаю, играет в такой позиции властей Израиля появившаяся в паблисити информация об обнаружении у убитых боевиков оружия, ранее отправленного в Украину.Политик Илья Кива"Не то время", - официально ответили Зеленскому на его желание совершить визит-поддержки в Израиль. Если Израиль отказал еврею в визите, значит у еврея большие проблемы.Журналист Кирилл ШуликаИзраильский портал Ynet пишет, что правительство Нетаньяху указало Зеленскому, желавшему посетить Израиль, что сейчас не время для его визита. Что там Лавров сказал? Зеленский всем надоел. Ну а так-то и правда его занесло на повороте очень сильно. Вот сейчас Израилю только Зеленского и принимать. Понимать же надо, что он лидер заштатной страны Европы, а не госсекретарь США. Кроме того, не стоит забывать, что к нынешней украинской власти у Израиля очень прохладное отношение. После случая в парламенте Канады оно не стало лучше, мягко говоря.Политик Дмитрий ВасилецИзраиль отказался принять Зеленского, который хотел приехать в страну вместе с госсекретарем США в рамках "визита солидарности". И тут Израиль можно понять, конкуренцию за поставки американских артиллерийских боеприпасов и прочего орудия никто не отменял))) Кстати, ЦАХАЛ наконец понял, что пренебрегать опытом войны Русской армии с НАТОвской ЧВК "ВСУ" не стоит и начал срочно ставить на свои танки "противодронные козырьки", как говорится, стоило потерять десяток танков, чтоб принять верные решения.
https://ukraina.ru/20231017/1050249186.html
https://ukraina.ru/20231016/1050235009.html
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Виктория Титова
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эксклюзив, израиль, украина, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, эксперты, ближний восток, зарубежье, палестино-израильский конфликт, дмитрий василец, илья кива, максим гольдарб
Эксклюзив, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, эксперты, Ближний Восток, Зарубежье, Палестино-израильский конфликт, Дмитрий Василец, Илья Кива, Максим Гольдарб

Почему Нетаньяху не принял Зеленского?

18:16 17.10.2023 (обновлено: 18:24 17.10.2023)
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкНетаньяху
Нетаньяху
© пресс-служба президента Украины
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский хотел поехать в Израиль с визитом солидарности, но получил отказ. Как сообщила израильская пресса, Нетаньяху сообщил своему украинскому коллеге, что сейчас не время для такого визита.
Перетянуть внимание американских высших лиц на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Зеленскому не удалось. Как и сохранить внимание к украинскому конфликту мировых передовиц. Почему? Анализировали эксперты.
Политический эксперт Дмитрий Попов
Вчера стало известно, что Зеленский напрашивался на встречу в Израиль, но ему отказали. Довольно странная ситуация, если учесть, что Израиль, как и Украина подвергся вероломному нападению, там тоже большое количество жертв, да и вообще Зеленский по национальности еврей, а его почему-то категорически не желают видеть в Израиле…
Очевидно, что подобные ситуации имеют двойные смыслы, а их истинные причины далеки от "официальных" объяснений и традиционно скрыты под сукном.
Но, всегда есть событийные маркеры, которые возможно могут дать ключи к пониманию того, что происходит на самом деле.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 10:21
"Всё кончено": политик из Франции высмеял попытку Зеленского посетить ИзраильПрезидент Украины Владимир Зеленский хотел посетить Израиль, чтобы привлечь к себе угасающее внимание Запада, написал 16 октября глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter)
И в этом контексте вспомнился инцидент, который произошёл летом прошлого года и который тогда в Украине остался практически не замеченным.
Так, в июле прошлого года в горах Греции упал украинский военно-транспортный самолет АН12БК, перевозивший 11 тонн оружия и боеприпасов из Сербии якобы в Бангладеш, но с посадками на Ближнем Востоке.
Как я уже сказал, в Украине тот инцидент практически не получил огласки. Его никто из официальных лиц особо не прокомментировал и вообще постарались максимально его замолчать. Допускаю, что следствие, если и проводилось, то без особого усердия и углубления в детали. А как известно, дьявол кроется именно в них.Уже сам факт того, что украинский военно-транспортный самолет в период разгара войны везёт оружие и боеприпасы, которые так необходимы самой Украине, куда-то на Ближний Восток, должен был вызвать массу вопросов у компетентных органов. Но, почему-то не вызвал…
Примечательно, что падание этого транспортника произошло в тот период, когда конгрессвумен США Спартс обвинила ОП в приторговывании оружием "на сторону".
На что ОП в своей традиционной манере навесил на неё кучу ярлыков, вроде "агентша Кремля". И в этом контексте возможно предположить, что падение самолета – это был своеобразный "привет" нашему ОП от определенных спецслужб.
И если продолжить эту логическую цепочку, то этот инцидент также вполне ложится в канву отношений Израиля и Украины, ведь остается только догадываться с какой именно целью украинский военно-транспортный самолёт, забитый под завязку оружием и боеприпасами, должен был приземляться на Ближнем Востоке, и, соответственно, кому именно то оружие предназначалось? Может в ответе на этот вопрос и кроется одна из причин, почему в Израиле не желали видеть Зеленского тогда, и не желают видеть его сейчас. Конечно же, это только предположение, но…
Общественный деятель Максим Гольдарб
Зеленский хотел приехать в Израиль, "прыгнув на хвост" госсекретарю США Блинкену, который туда отправился с визитом. Но израильские власти понятно и без экивоков объяснили ему, что для его приезда сейчас "неподходящее время". Так пишет израильский портал YNET.
Причина проста: Израиль не верит украинскому президенту, не верит в его искренность и чистые помыслы; там считают, что он хочет ехать для пиара, очередного собственного шоу, не для помощи. Кроме того, не последнюю роль, думаю, играет в такой позиции властей Израиля появившаяся в паблисити информация об обнаружении у убитых боевиков оружия, ранее отправленного в Украину.
Политик Илья Кива
"Не то время", - официально ответили Зеленскому на его желание совершить визит-поддержки в Израиль. Если Израиль отказал еврею в визите, значит у еврея большие проблемы.
Владимир Зеленский
16 октября, 18:05
Зеленский хотел прилететь в Израиль, но ему отказали – неподходящее времяПрибыть в Израиль президент Украины хотел вместе с американским госсекретарем, сообщает израильское издание Ynet
Журналист Кирилл Шулика
Израильский портал Ynet пишет, что правительство Нетаньяху указало Зеленскому, желавшему посетить Израиль, что сейчас не время для его визита. Что там Лавров сказал? Зеленский всем надоел. Ну а так-то и правда его занесло на повороте очень сильно. Вот сейчас Израилю только Зеленского и принимать. Понимать же надо, что он лидер заштатной страны Европы, а не госсекретарь США. Кроме того, не стоит забывать, что к нынешней украинской власти у Израиля очень прохладное отношение. После случая в парламенте Канады оно не стало лучше, мягко говоря.
Политик Дмитрий Василец
Израиль отказался принять Зеленского, который хотел приехать в страну вместе с госсекретарем США в рамках "визита солидарности". И тут Израиль можно понять, конкуренцию за поставки американских артиллерийских боеприпасов и прочего орудия никто не отменял))) Кстати, ЦАХАЛ наконец понял, что пренебрегать опытом войны Русской армии с НАТОвской ЧВК "ВСУ" не стоит и начал срочно ставить на свои танки "противодронные козырьки", как говорится, стоило потерять десяток танков, чтоб принять верные решения.
 
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