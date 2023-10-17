В Австрии ожидают рост цен на энергоносители из-за палестинско-израильского конфликта - 17.10.2023 Украина.ру
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В Австрии ожидают рост цен на энергоносители из-за палестинско-израильского конфликта
В Австрии ожидают рост цен на энергоносители из-за палестинско-израильского конфликта - 17.10.2023 Украина.ру
В Австрии ожидают рост цен на энергоносители из-за палестинско-израильского конфликта
Эксперты предупреждают о "настоящем ценовом шоке" для конечных потребителей
2023-10-17T13:43
2023-10-17T13:43
новости
австрия
газ
энергоносители
цена
подорожание
палестино-израильский конфликт
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Тенденция нормализации цен на энергоносители в Европе может закончится из-за палестинско-израильского конфликта. Об этом 17 октября пишет австрийское издание Exxspress, ссылаясь на мнение эксперта в области энергетики Вальтера Больца.Для Австрии существует риск "настоящего ценового шока", предупреждает эксперт.Цены на энергоносители, которые резко выросли после начала российской специальной военной операции на Украине, снова упали, но это пока не отразилось на конечных потребителей. Для них цены уменьшались слишком медленно, отметил Больц. Теперь энергия снова становится дороже на целых 35%, добавил эксперт.Больц не ожидает, что энергоносители подорожают в три раза, как это было в начале СВО, но не исключает дальнейшее повышение на 20%. Прежде всего это касается газа, полагает он.При этом Больц критикует австрийское руководство, которое слишком медленно реагирует на новые реалии или надеется, что "все будет хорошо". По его словам, ничего не было сделано для того, чтобы расширить газопровод из Германии в Австрию, ровно, как и для того, чтобы снизить чрезмерную зависимость от российского газа."До сих пор не было предпринято никаких конкретных усилий по доставке газа из альтернативных источников в Австрию. Если так будет продолжаться, новый ценовой шок станет более вероятным", - допустил эксперт.Президент России Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели 11 октября заявил, что Москва в данный момент практически нашла альтернативу газовому рынку Европы. От отметил, что объемы поставок пока меньше, чем на Европейский континент, но они будут возрастать по мере роста экономики других стран, в которые поставляется российский газ.При этом Путин добавил, что Европа не справляется без российского газа, ей не хватает просто физических объемов этого ресурса.
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новости, австрия, газ, энергоносители, цена, подорожание, палестино-израильский конфликт
Новости, Австрия, газ, энергоносители, цена, подорожание, Палестино-израильский конфликт

В Австрии ожидают рост цен на энергоносители из-за палестинско-израильского конфликта

13:43 17.10.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВанкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае
Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Эксперты предупреждают о "настоящем ценовом шоке" для конечных потребителей
Тенденция нормализации цен на энергоносители в Европе может закончится из-за палестинско-израильского конфликта. Об этом 17 октября пишет австрийское издание Exxspress, ссылаясь на мнение эксперта в области энергетики Вальтера Больца.
Для Австрии существует риск "настоящего ценового шока", предупреждает эксперт.
Цены на энергоносители, которые резко выросли после начала российской специальной военной операции на Украине, снова упали, но это пока не отразилось на конечных потребителей. Для них цены уменьшались слишком медленно, отметил Больц. Теперь энергия снова становится дороже на целых 35%, добавил эксперт.
Больц не ожидает, что энергоносители подорожают в три раза, как это было в начале СВО, но не исключает дальнейшее повышение на 20%. Прежде всего это касается газа, полагает он.
При этом Больц критикует австрийское руководство, которое слишком медленно реагирует на новые реалии или надеется, что "все будет хорошо". По его словам, ничего не было сделано для того, чтобы расширить газопровод из Германии в Австрию, ровно, как и для того, чтобы снизить чрезмерную зависимость от российского газа.
"До сих пор не было предпринято никаких конкретных усилий по доставке газа из альтернативных источников в Австрию. Если так будет продолжаться, новый ценовой шок станет более вероятным", - допустил эксперт.
Президент России Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели 11 октября заявил, что Москва в данный момент практически нашла альтернативу газовому рынку Европы. От отметил, что объемы поставок пока меньше, чем на Европейский континент, но они будут возрастать по мере роста экономики других стран, в которые поставляется российский газ.
При этом Путин добавил, что Европа не справляется без российского газа, ей не хватает просто физических объемов этого ресурса.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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НовостиАвстриягазэнергоносителиценаподорожаниеПалестино-израильский конфликт
 
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