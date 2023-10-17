Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ - 17.10.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ
Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ - 17.10.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ
Любая законодательная работа вызывает пристальное внимание, потому что зачастую она несёт грандиозные изменения. Новая поправка в ФЗ о выборах президента радикально ничего не изменит и затронет технические моменты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов
2023-10-17T04:00
2023-10-17T04:00
новости
президентские выборы
поправки
закон
голосование
россия
избирком
наблюдатели
избирательные участки
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Российская избирательная система очень быстро развивается. Сейчас вступают в действия такие новые обстоятельства. Многодневное голосование стало уже привычным, но со времени последних президентских выборов, соответственно, ситуация изменилась, рассказал эксперт.Изменения касаются и многодневного, и электронного голосования, а также характера формирования избирательных комиссий, и самой работы наблюдателей на участках. Также изменения касаются права присутствия на участках, в том числе журналистов, добавил он.По сути, это технические изменения, которые уже действуют касательно выборов других уровней. Теперь они относятся и к выборам президента, которые пройдут, вероятнее всего весной 2024 года. Сейчас они не объявлены в законопроекте, так как выборы в РФ объявляются за сто дней до самого голосования, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231010/1050037619.html
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новости, президентские выборы, поправки, закон, голосование, россия, избирком, наблюдатели, избирательные участки
Новости, президентские выборы, поправки, Закон, голосование, Россия, избирком, наблюдатели, избирательные участки

Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ

04:00 17.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВыборы президента РФ в регионах России
Выборы президента РФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Любая законодательная работа вызывает пристальное внимание, потому что зачастую она несёт грандиозные изменения. Новая поправка в ФЗ о выборах президента радикально ничего не изменит и затронет технические моменты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов
Российская избирательная система очень быстро развивается. Сейчас вступают в действия такие новые обстоятельства. Многодневное голосование стало уже привычным, но со времени последних президентских выборов, соответственно, ситуация изменилась, рассказал эксперт.
Изменения касаются и многодневного, и электронного голосования, а также характера формирования избирательных комиссий, и самой работы наблюдателей на участках. Также изменения касаются права присутствия на участках, в том числе журналистов, добавил он.
"Все эти нормы уже включены в законодательство, но в законодательство, касающееся выборов депутатов Госдумы, там это есть уже. Сейчас закон, касающийся выборов президента, нормализуется относительно всего избирательного законодательства, всего набора законодательных актов", - подчеркнул Асафов.
По сути, это технические изменения, которые уже действуют касательно выборов других уровней. Теперь они относятся и к выборам президента, которые пройдут, вероятнее всего весной 2024 года. Сейчас они не объявлены в законопроекте, так как выборы в РФ объявляются за сто дней до самого голосования, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новостипрезидентские выборыпоправкиЗаконголосованиеРоссияизбиркомнаблюдателиизбирательные участки
 
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