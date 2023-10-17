https://ukraina.ru/20231017/1050212773.html
Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ
Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ - 17.10.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ
Любая законодательная работа вызывает пристальное внимание, потому что зачастую она несёт грандиозные изменения. Новая поправка в ФЗ о выборах президента радикально ничего не изменит и затронет технические моменты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов
2023-10-17T04:00
2023-10-17T04:00
2023-10-17T04:00
новости
президентские выборы
поправки
закон
голосование
россия
избирком
наблюдатели
избирательные участки
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Российская избирательная система очень быстро развивается. Сейчас вступают в действия такие новые обстоятельства. Многодневное голосование стало уже привычным, но со времени последних президентских выборов, соответственно, ситуация изменилась, рассказал эксперт.Изменения касаются и многодневного, и электронного голосования, а также характера формирования избирательных комиссий, и самой работы наблюдателей на участках. Также изменения касаются права присутствия на участках, в том числе журналистов, добавил он.По сути, это технические изменения, которые уже действуют касательно выборов других уровней. Теперь они относятся и к выборам президента, которые пройдут, вероятнее всего весной 2024 года. Сейчас они не объявлены в законопроекте, так как выборы в РФ объявляются за сто дней до самого голосования, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231010/1050037619.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, президентские выборы, поправки, закон, голосование, россия, избирком, наблюдатели, избирательные участки
Новости, президентские выборы, поправки, Закон, голосование, Россия, избирком, наблюдатели, избирательные участки
Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ
Любая законодательная работа вызывает пристальное внимание, потому что зачастую она несёт грандиозные изменения. Новая поправка в ФЗ о выборах президента радикально ничего не изменит и затронет технические моменты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов
Российская избирательная система очень быстро развивается. Сейчас вступают в действия такие новые обстоятельства. Многодневное голосование стало уже привычным, но со времени последних президентских выборов, соответственно, ситуация изменилась, рассказал эксперт.
Изменения касаются и многодневного, и электронного голосования, а также характера формирования избирательных комиссий, и самой работы наблюдателей на участках. Также изменения касаются права присутствия на участках, в том числе журналистов, добавил он.
"Все эти нормы уже включены в законодательство, но в законодательство, касающееся выборов депутатов Госдумы, там это есть уже. Сейчас закон, касающийся выборов президента, нормализуется относительно всего избирательного законодательства, всего набора законодательных актов", - подчеркнул Асафов.
По сути, это технические изменения, которые уже действуют касательно выборов других уровней. Теперь они относятся и к выборам президента, которые пройдут, вероятнее всего весной 2024 года. Сейчас они не объявлены в законопроекте, так как выборы в РФ объявляются за сто дней до самого голосования, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь