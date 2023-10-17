https://ukraina.ru/20231017/1050212773.html

Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ

Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ - 17.10.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ

Любая законодательная работа вызывает пристальное внимание, потому что зачастую она несёт грандиозные изменения. Новая поправка в ФЗ о выборах президента радикально ничего не изменит и затронет технические моменты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов

2023-10-17T04:00

2023-10-17T04:00

2023-10-17T04:00

новости

президентские выборы

поправки

закон

голосование

россия

избирком

наблюдатели

избирательные участки

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Российская избирательная система очень быстро развивается. Сейчас вступают в действия такие новые обстоятельства. Многодневное голосование стало уже привычным, но со времени последних президентских выборов, соответственно, ситуация изменилась, рассказал эксперт.Изменения касаются и многодневного, и электронного голосования, а также характера формирования избирательных комиссий, и самой работы наблюдателей на участках. Также изменения касаются права присутствия на участках, в том числе журналистов, добавил он.По сути, это технические изменения, которые уже действуют касательно выборов других уровней. Теперь они относятся и к выборам президента, которые пройдут, вероятнее всего весной 2024 года. Сейчас они не объявлены в законопроекте, так как выборы в РФ объявляются за сто дней до самого голосования, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231010/1050037619.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, президентские выборы, поправки, закон, голосование, россия, избирком, наблюдатели, избирательные участки