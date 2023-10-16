В альянсе с Украиной оружие будут производить 23 страны – Кулеба
К оборонному альянсу Украины присоединились 23 страны и 59 компаний. Об этом в ходе телемарафона заявил глава министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба
"Уже 59-ть компаний из 23-х стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие", – цитирует главу украинского МИДа РИА Новости.
Какие именно страны намерены нарастить производство в союзе с Украиной не уточняется.
Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что в стране приступили к производству дальнобойных ракет, способных преодолеть расстояния в 700, а то и тысячу километров.
Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий и заявил о создании альянса, к которому могут присоединиться мировые производители оружия и военной техники.