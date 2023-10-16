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В альянсе с Украиной оружие будут производить 23 страны – Кулеба

В альянсе с Украиной оружие будут производить 23 страны – Кулеба - 16.10.2023 Украина.ру

В альянсе с Украиной оружие будут производить 23 страны – Кулеба

К оборонному альянсу Украины присоединились 23 страны и 59 компаний. Об этом в ходе телемарафона заявил глава министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба

2023-10-16T23:42

2023-10-16T23:42

2023-10-16T23:42

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дмитрий кулеба

украина

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альянс

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Какие именно страны намерены нарастить производство в союзе с Украиной не уточняется. Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что в стране приступили к производству дальнобойных ракет, способных преодолеть расстояния в 700, а то и тысячу километров. Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий и заявил о создании альянса, к которому могут присоединиться мировые производители оружия и военной техники.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий кулеба, украина, производство, оружие, альянс, запад