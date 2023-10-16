В альянсе с Украиной оружие будут производить 23 страны – Кулеба - 16.10.2023 Украина.ру
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В альянсе с Украиной оружие будут производить 23 страны – Кулеба
В альянсе с Украиной оружие будут производить 23 страны – Кулеба - 16.10.2023 Украина.ру
В альянсе с Украиной оружие будут производить 23 страны – Кулеба
К оборонному альянсу Украины присоединились 23 страны и 59 компаний. Об этом в ходе телемарафона заявил глава министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба
2023-10-16T23:42
2023-10-16T23:42
новости
дмитрий кулеба
украина
производство
оружие
альянс
запад
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Какие именно страны намерены нарастить производство в союзе с Украиной не уточняется. Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк&nbsp;заявлял, что в стране приступили к производству дальнобойных ракет, способных преодолеть расстояния в 700, а то и тысячу километров. Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий и заявил о создании альянса, к которому могут присоединиться мировые производители оружия и военной техники.
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новости, дмитрий кулеба, украина, производство, оружие, альянс, запад
Новости, Дмитрий Кулеба, Украина, производство, оружие, альянс, Запад

В альянсе с Украиной оружие будут производить 23 страны – Кулеба

23:42 16.10.2023
 
© Фото : Дмитрий Кулеба/ФейсбукДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : Дмитрий Кулеба/Фейсбук
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К оборонному альянсу Украины присоединились 23 страны и 59 компаний. Об этом в ходе телемарафона заявил глава министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба

"Уже 59-ть компаний из 23-х стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие", – цитирует главу украинского МИДа РИА Новости.

Какие именно страны намерены нарастить производство в союзе с Украиной не уточняется.
Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что в стране приступили к производству дальнобойных ракет, способных преодолеть расстояния в 700, а то и тысячу километров.
Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий и заявил о создании альянса, к которому могут присоединиться мировые производители оружия и военной техники.
 
НовостиДмитрий КулебаУкраинапроизводствооружиеальянсЗапад
 
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