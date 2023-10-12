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Украина приступила к производству дальнобойных ракет – Подоляк

Украина приступила к производству дальнобойных ракет – Подоляк - 12.10.2023 Украина.ру

Украина приступила к производству дальнобойных ракет – Подоляк

Ракеты, способные преодолевать расстояния в 700, а то и тысячу километров будут производить на Украине. Такие образцы уже есть в стране, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала

2023-10-12T20:18

2023-10-12T20:18

2023-10-12T20:18

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владимир зеленский

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Новое производство обосновали тем, что боевики Вооружённых сил Украины остро нуждаются в новых типах вооружения. По словам Подоляка, дальнобойные ракеты смогут атаковать важнейшие логистические центры российской армии. Силы обороны Украины, подчеркнул спикер Банковой, уже "добились значительных успехов в использовании ударных дронов с большим радиусом действия" ,однако чтобы "достичь полного паритета в ударном вооружении с российской армией, киевским боевикам нужны и дальнобойные ракеты". Вместе с тем отмечается, что на Украине за шесть месяцев едва ли смогут произвести хотя бы тысячу ракет, однако такие планы есть и требуют инвестиций. Сегодня, 12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором также акцент был сделан на производстве украинского оружия. Напомним, в сентябре премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял, что в 2024 году в стране планируют потратить 1,5 миллиарда долларов на производство вооружения и техники. Отмечалось, что речь идёт о дронах и дальнобойных ракетах. Ранее СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц не намерен передавать Украине немецкие крылатые ракеты Taurus, опасаясь, что они будут использованы для атак на Крымский мост. Представитель Белого дома Джон Кирби в среду, 11 октября, заявлял, что в вопросе финансирования Украины "США подходят к концу верёвки".

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новости, украина, михаил подоляк, ракеты, всу, производство, владимир зеленский