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Антиукраинский лидер Фицо создал правительственную коалицию в Словакии

Антиукраинский лидер Фицо создал правительственную коалицию в Словакии - 16.10.2023 Украина.ру

Антиукраинский лидер Фицо создал правительственную коалицию в Словакии

Партии "Курс — социальная демократия", "Голос — социальная демократия" и Словацкая национальная партия подписали соглашение о создании правительственной коалиции в Словакии. Вскоре председатель одной из партий Роберт Фицо представит президенту республики Зузане Чапутовой новый список министров. Об этом пишет Aktuality.sk.

2023-10-16T20:53

2023-10-16T20:53

2023-10-16T20:53

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Прежде чем список кандидатов в члены правительства будет предоставлен президенту, он будет одобрен внутренними органами партии. Как отмечают СМИ, председатель партии Роберт Фицо спешит с формированием нового правительства, чтобы успеть к запланированному на 27 октября саммиту Европейского совета. Президент республики может затормозить этот процесс если посчитает, что кандидатуры на членство в правительстве недостаточно компетентны. В то же время, лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко уточнил, что состав нового правительства согласован уже на 80%. Ранее издание The New York Times сообщало, что на Западе обеспокоены победой на выборах в Словакии партии бывшего премьер-министра Роберта Фицо, потому как подозревают членов организации в пророссийских настроениях. Ранее Фицо пообещал прекратить финансирование Киева, выступал против санкций Евросоюза в отношении России, выражал намерение препятствовать вступлению Украины в НАТО, а также поддерживал утверждение, что "украинское правительство управляет нацистским государством, от которого этнические русские на востоке страны нуждаются в защите". Напомним, досрочные выборы в парламент Словакии состоялись 30 сентября. Партия Роберта Фицо "Курс — социальная демократия" набрала 23% голосов. Главный конкурент – либеральная партия "Прогрессивная Словакия" - получила около 18%. Так как ни одна партия не набрала большинство, необходимо создать коалицию, которая сформирует правительство.

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новости, словакия, роберт фицо, военная помощь, украина, коалиция