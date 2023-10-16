Антиукраинский лидер Фицо создал правительственную коалицию в Словакии - 16.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231016/1050239171.html
Антиукраинский лидер Фицо создал правительственную коалицию в Словакии
Антиукраинский лидер Фицо создал правительственную коалицию в Словакии - 16.10.2023 Украина.ру
Антиукраинский лидер Фицо создал правительственную коалицию в Словакии
Партии "Курс — социальная демократия", "Голос — социальная демократия" и Словацкая национальная партия подписали соглашение о создании правительственной коалиции в Словакии. Вскоре председатель одной из партий Роберт Фицо представит президенту республики Зузане Чапутовой новый список министров. Об этом пишет Aktuality.sk.
2023-10-16T20:53
2023-10-16T20:53
новости
словакия
роберт фицо
военная помощь
украина
коалиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102851/16/1028511648_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_d192884d027fd0b1ea78ccda2795a920.jpg
Прежде чем список кандидатов в члены правительства будет предоставлен президенту, он будет одобрен внутренними органами партии. Как отмечают СМИ, председатель партии Роберт Фицо спешит с формированием нового правительства, чтобы успеть к запланированному на 27 октября саммиту Европейского совета. Президент республики может затормозить этот процесс если посчитает, что кандидатуры на членство в правительстве недостаточно компетентны. В то же время, лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко уточнил, что состав нового правительства согласован уже на 80%.&nbsp; Ранее издание The New York Times сообщало, что на Западе обеспокоены победой на выборах в Словакии партии бывшего премьер-министра Роберта Фицо, потому как подозревают членов организации в пророссийских настроениях. Ранее Фицо пообещал прекратить финансирование Киева, выступал против санкций Евросоюза в отношении России, выражал намерение препятствовать вступлению Украины в НАТО, а также поддерживал утверждение, что "украинское правительство управляет нацистским государством, от которого этнические русские на востоке страны нуждаются в защите". Напомним, досрочные выборы в парламент Словакии состоялись 30 сентября. Партия Роберта Фицо "Курс — социальная демократия" набрала 23% голосов. Главный конкурент – либеральная партия "Прогрессивная Словакия" - получила около 18%. Так как ни одна партия не набрала большинство, необходимо создать коалицию, которая сформирует правительство.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102851/16/1028511648_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f81cb97fa4024483edbd1a3d4a31088.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, словакия, роберт фицо, военная помощь, украина, коалиция
Новости, Словакия, Роберт Фицо, военная помощь, Украина, коалиция

Антиукраинский лидер Фицо создал правительственную коалицию в Словакии

20:53 16.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСловакия флаг
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
Партии "Курс — социальная демократия", "Голос — социальная демократия" и Словацкая национальная партия подписали соглашение о создании правительственной коалиции в Словакии. Вскоре председатель одной из партий Роберт Фицо представит президенту республики Зузане Чапутовой новый список министров. Об этом пишет Aktuality.sk.
Прежде чем список кандидатов в члены правительства будет предоставлен президенту, он будет одобрен внутренними органами партии.

"Сегодня ничто не мешает нам назвать имена кандидатов в члены правительства. Никаких препятствий для созыва учредительных заседаний Национального совета также нет",— сказал Фицо после подписания соглашения.

Как отмечают СМИ, председатель партии Роберт Фицо спешит с формированием нового правительства, чтобы успеть к запланированному на 27 октября саммиту Европейского совета.
Президент республики может затормозить этот процесс если посчитает, что кандидатуры на членство в правительстве недостаточно компетентны. В то же время, лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко уточнил, что состав нового правительства согласован уже на 80%. 
Ранее издание The New York Times сообщало, что на Западе обеспокоены победой на выборах в Словакии партии бывшего премьер-министра Роберта Фицо, потому как подозревают членов организации в пророссийских настроениях.
Ранее Фицо пообещал прекратить финансирование Киева, выступал против санкций Евросоюза в отношении России, выражал намерение препятствовать вступлению Украины в НАТО, а также поддерживал утверждение, что "украинское правительство управляет нацистским государством, от которого этнические русские на востоке страны нуждаются в защите".
Напомним, досрочные выборы в парламент Словакии состоялись 30 сентября. Партия Роберта Фицо "Курс — социальная демократия" набрала 23% голосов. Главный конкурент – либеральная партия "Прогрессивная Словакия" - получила около 18%. Так как ни одна партия не набрала большинство, необходимо создать коалицию, которая сформирует правительство.
 
НовостиСловакияРоберт Фицовоенная помощьУкраинакоалиция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:06Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
06:41ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
06:26Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ
06:07Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя
05:50"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под Купянском
05:50"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья
05:40Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском
05:36ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
05:20Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
05:10"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
05:00"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку
04:50Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ
04:42ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
04:40"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки
04:30"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку
04:20Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
04:10В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
04:10Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
04:00Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ
Лента новостейМолния