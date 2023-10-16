Минфин США обозначил "главный приоритет" для себя и Европы - 16.10.2023 Украина.ру
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Минфин США обозначил "главный приоритет" для себя и Европы
Минфин США обозначил "главный приоритет" для себя и Европы - 16.10.2023 Украина.ру
Минфин США обозначил "главный приоритет" для себя и Европы
Финансирование Украины остаётся "главным приоритетом" для США и Европы "по экономическим причинам" в условиях военного противостояния Киева с Москвой. Об этом 16 октября заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
2023-10-16T19:32
2023-10-16T19:32
новости
украина
минфин
антироссийские санкции
g7
джанет йеллен
сша
ес
финансирование
дональд трамп
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По её словам администрация Джо Байдена привержена поддержке Киева "столько, сколько потребуется" и будет бороться за то, чтобы двухпартийное большинство в Конгрессе США приняло "решительную" и бесперебойную помощь постсоветской республике."Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиться успеха на поле боя", - заявила Йеллен в выступлении на третьей встрече с министрами финансов еврозоны.Как сообщает Straitstimes, встреча Йеллен с Еврогруппой проходит в то время, когда администрация Байдена готовится протолкнуть новый пакет военной помощи на сумму более $2 млрд для Украины и Израиля. При этом представители Республиканской партии в Конгрессе "поставили под сомнение финансирование Киева", отметило издание. Среди них - Джим Джордан, который был номинирован на пост спикера Палаты представителей и возглавляет жёсткое фракционное собрание Республиканской партии, поддерживаемое бывшим президентом и вероятным кандидатом на выборах 2024 года Дональдом Трампом.Тем временем Венгрия и другие страны ЕС сопротивляются планам Брюсселя. Украинский министр финансов Сергей Марченко 14 октября заявил агентству Reuters, что Украине становится все труднее получить финансовую поддержку.Йеллен высоко оценила намерение Евросоюза создать фонда для Украины с 50 млрд евро для поддержки экономики Украины и её восстановления. При этом министр финансов США заявила, что экономическая поддержка должна иметь максимально льготную форму – т.е. низкие или нулевые процентные ставки.Также Йеллен увидела дополнительные источники доходов. Она повторила, что поддерживает "использование непредвиденных доходов от российских суверенных активов, иммобилизованных в конкретных клиринговых палатах, и использование этих средств для поддержки Украины". Страны G7 обязались изучить эту возможность на прошлой неделе.Йеллен заявила, что США и ЕС продолжат работать над тем, чтобы навязать России "растущие издержки за ведение безрассудной войны", в том числе посредством установления ценового ограничения на российскую нефть под руководством "Большой семёрки" и серьёзных мер борьбы с уклонением от санкций.
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новости, украина, минфин, антироссийские санкции, g7, джанет йеллен, сша, ес, финансирование, дональд трамп, финансовая помощь, джо байден, еврозона
Новости, Украина, Минфин, антироссийские санкции, G7, Джанет Йеллен, США, ЕС, финансирование, Дональд Трамп, финансовая помощь, Джо Байден, еврозона

Минфин США обозначил "главный приоритет" для себя и Европы

19:32 16.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов в Вашингтоне
Министерство финансов в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Финансирование Украины остаётся "главным приоритетом" для США и Европы "по экономическим причинам" в условиях военного противостояния Киева с Москвой. Об этом 16 октября заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
По её словам администрация Джо Байдена привержена поддержке Киева "столько, сколько потребуется" и будет бороться за то, чтобы двухпартийное большинство в Конгрессе США приняло "решительную" и бесперебойную помощь постсоветской республике.
"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиться успеха на поле боя", - заявила Йеллен в выступлении на третьей встрече с министрами финансов еврозоны.
Как сообщает Straitstimes, встреча Йеллен с Еврогруппой проходит в то время, когда администрация Байдена готовится протолкнуть новый пакет военной помощи на сумму более $2 млрд для Украины и Израиля. При этом представители Республиканской партии в Конгрессе "поставили под сомнение финансирование Киева", отметило издание. Среди них - Джим Джордан, который был номинирован на пост спикера Палаты представителей и возглавляет жёсткое фракционное собрание Республиканской партии, поддерживаемое бывшим президентом и вероятным кандидатом на выборах 2024 года Дональдом Трампом.
Тем временем Венгрия и другие страны ЕС сопротивляются планам Брюсселя. Украинский министр финансов Сергей Марченко 14 октября заявил агентству Reuters, что Украине становится все труднее получить финансовую поддержку.
Йеллен высоко оценила намерение Евросоюза создать фонда для Украины с 50 млрд евро для поддержки экономики Украины и её восстановления. При этом министр финансов США заявила, что экономическая поддержка должна иметь максимально льготную форму – т.е. низкие или нулевые процентные ставки.
Также Йеллен увидела дополнительные источники доходов. Она повторила, что поддерживает "использование непредвиденных доходов от российских суверенных активов, иммобилизованных в конкретных клиринговых палатах, и использование этих средств для поддержки Украины". Страны G7 обязались изучить эту возможность на прошлой неделе.
Йеллен заявила, что США и ЕС продолжат работать над тем, чтобы навязать России "растущие издержки за ведение безрассудной войны", в том числе посредством установления ценового ограничения на российскую нефть под руководством "Большой семёрки" и серьёзных мер борьбы с уклонением от санкций.
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НовостиУкраинаМинфинантироссийские санкцииG7Джанет ЙелленСШАЕСфинансированиеДональд Трампфинансовая помощьДжо Байденеврозона
 
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